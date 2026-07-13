박관열 광주시장의 승부수 "반도체 물길, 광주 성장의 물길 돼야"

큰사진보기 ▲지난 9일 박관열 경기 광주시장을 만나 반세기 넘게 이어진 규제를 넘어 광주의 새로운 성장동력을 어떻게 만들 것인지, 그리고 시민들이 체감할 변화를 어떤 방식으로 이끌어갈 것인지에 대한 구상을 들어봤다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"경기도 광주는 대한민국에서 가장 오랫동안 희생한 도시 가운데 하나입니다."

"국가를 위해 희생한 만큼 이제는 광주도 함께 성장해야 합니다."

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큰사진보기 ▲삼성전자 본사 앞에서 1인 시위에 나선 박관열 경기광주시장 당선인 ⓒ 광주시 관련사진보기

"국가사업에는 적극 협력하겠습니다. 하지만 시민들의 미래를 위한 권익은 반드시 확보하겠습니다."

큰사진보기 ▲광주는 경기 동남부에서 가장 강한 중첩 규제를 받는 도시로 꼽힌다. 수도권정비계획법상 자연보전권역과 팔당 상수원 특별대책지역 규제가 겹치면서 산업과 도시개발에 큰 제약을 받아왔다. 사진은 광주시청 전경 ⓒ 박정훈 관련사진보기

"광주는 수도권정비계획법상 자연보전권역으로 묶여 있습니다. 팔당 상수원 보호구역과 각종 중첩 규제까지 더해지면서 수도권에 있으면서도 산업과 도시개발이 사실상 제한돼 왔습니다."

큰사진보기 ▲박관열(오른쪽 첫번째) 경기 광주시장 당선인이 지난 22일 경안시장에서 상인들을 만나 ‘직통시장실’ 운영에 관한 의견을 듣고 있다. ⓒ 광주시 관련사진보기

"민선 9기 핵심 공약인 '3만 가구 AI 스마트 신도시'를 단순한 주택 공급사업으로 바라봐서는 안 됩니다."

큰사진보기 ▲박관열 시장은 추가경정예산을 편성해 지역화폐 발행 규모를 확대하겠다는 계획을 공개했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"첨단산업을 유치하는 것만으로는 시민들의 삶이 바로 달라지지 않습니다. 골목상권과 전통시장, 소상공인에게 성장의 온기가 전달될 수 있도록 지역경제를 살리는 정책도 함께 추진하겠습니다."

지난 9일, 광주시청 집무실에서 만난 박관열 광주시장은 인터뷰 내내 '희생'이라는 단어를 여러 차례 꺼냈다. 용인 반도체 국가산업단지 용수관로 문제부터 3만 가구 AI 스마트 신도시, 지역화폐 확대까지 화제는 다양했지만 결국 하나의 메시지로 귀결됐다.이 한마디에는 민선 9기 광주시정의 방향이 모두 담겨 있었다.수도권 최고 수준의 인구 증가세를 이어온 경기도 광주시는 지금 새로운 전환점에 서 있다. 도시는 빠르게 성장했지만, 시민들이 체감하는 출퇴근 교통난과 생활 인프라 부족, 양질의 일자리 확충은 여전히 시민들이 체감하는 과제로 남아 있다.그 배경에는 오랫동안 이어져 온 중첩 규제가 자리한다. 광주는 수도권정비계획법상 자연보전권역과 팔당 상수원 특별대책지역 규제가 겹치면서 경기 동남부에서 가장 강한 개발 규제를 받아온 도시로 꼽힌다. 박 시장도 인터뷰에서 광주가 국가 식수원 보호를 위해 큰 부담을 감내해 왔고, 계획적인 산업단지조차 제대로 조성하기 어려웠다고 강조했다.인접한 용인이 세계 최대 반도체 클러스터를 조성하고, 성남이 판교테크노밸리를 중심으로 대한민국 대표 IT 도시로 성장하는 동안 광주는 국가 식수원을 지키는 역할을 맡으며 산업과 도시개발에 큰 제약을 받아왔다.이천 역시 SK하이닉스를 중심으로 반도체 산업도시로 자리 잡았지만, 광주는 수도권과 맞닿은 입지에도 성장의 기회를 충분히 누리지 못했다는 평가가 나온다. 인근 지역들이 첨단산업 도시로 성장하는 동안 광주는 수도권과 맞닿은 입지에도 성장의 기회를 충분히 누리지 못했다는 것이 박 시장의 판단이다. 그는 "이런 구조가 더는 지속돼서는 안 된다"고 말했다.박 시장은 민선 9기 출범 전 당선인 신분으로 삼성전자 본사 앞에 섰다. 지방자치단체장이 대기업 본사 앞에서 1인 시위에 나선 것은 이례적이었다.그러나 그가 들었던 피켓은 국가 반도체 사업을 반대한다는 내용이 아니었다. 용인 반도체 국가산업단지에 공급될 용수관로가 광주를 통과하는 만큼, 국가 첨단산업을 위한 기반 시설이 지나가는 도시에도 성장의 기회가 돌아와야 한다는 요구였다.그는 당시를 떠올리며 반도체 용수관로의 의미를 이렇게 설명했다. 박 시장은 "반도체 용수관로는 단순히 물을 공급하는 시설이 아니"라며 "국가 첨단산업 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 인프라입니다. 그 관로가 광주를 지나간다는 것은 광주 역시 국가 산업 경쟁력에 중요한 역할을 맡고 있다는 뜻"이라고 말했다. 그러면서 "반도체 물길을 광주 성장의 물길로 바꾸겠다는 말은 바로 그 뜻"이라며 "관로만 지나가는 도시가 되어서는 안 된다"고 힘주어 말했다.박 시장은 "반도체 물길을 광주 성장의 물길로 바꾸겠다는 것은 단순한 구호가 아니다"라며 "데이터센터와 AI 기업, 연구개발 시설이 들어오고 청년들이 일할 수 있는 산업 생태계를 함께 만들겠다는 의미"라고 말했다.박 시장은 광주의 현실을 인근 도시와 비교했다. 그는 "용인은 세계 최대 규모의 반도체 클러스터가 조성되고 있다. 성남은 판교테크노밸리를 중심으로 대한민국 대표 첨단산업 도시가 됐다"며 "이천은 반도체 산업이 지역 경제를 이끌고 있고, 하남도 배후도시로 교산 신도시와 기업 유치를 추진하고 있다"고 진단했다.이어 "그런데 광주는 어떤가. 국가 산업에 필요한 반도체 용수관로는 광주를 지나가지만, 산업은 다른 도시가 가져간다. 일자리도, 세수도, 기업도 모두 다른 지역으로 간다"고 목소리를 높였다.민선 9기를 광주의 '골든타임'으로 보는 이유도 여기에 있다. 용인 반도체 클러스터와 판교테크노밸리 사이에 위치한 광주가 지금 성장 기반을 확보하지 못하면 수도권 동남부 산업 축에서 소외될 가능성이 있다는 우려의 목소리가 나오고 있다.박 시장은 현 상황에 대한 문제의식을 드러냈다. 그는 "국가사업의 부담은 광주가 지고 성장의 열매는 다른 도시가 가져가는 구조가 반복되고 있다"며 "이런 구조에서는 청년들이 떠나고 기업도 투자하지 않는다. 국가 균형발전이라는 측면에서도 결코 바람직하지 않다"고 지적했다.그는 단순한 재정 지원 보상에 대해서는 선을 그었다. 박 시장은 "광주가 원하는 것은 지속 가능한 성장 기반"이라며 "규제 개선과 첨단산업 유치, 교통 인프라 확충, 기업 투자 기반 조성이 함께 이뤄져야 한다"고 말했다.특히 수도권정비계획법상 자연보전권역 규제는 시대 변화에 맞게 재검토할 필요가 있다고 강조했다. 그러면서 "50년 전 만들어진 규제 틀로 미래 산업까지 막아서는 안 된다"며 "환경은 반드시 지켜야 하지만 환경을 지키는 방식이 지역의 미래를 막는 방식이어서는 안 된다"고 설명했다.박 시장은 3만 가구 AI 스마트 신도시를 단순한 주택 공급사업이 아니라 기업과 일자리, 교육·문화가 함께 어우러지는 미래 성장 프로젝트로 구상하고 있다고 설명했다.그는 "좋은 일자리가 있어야 사람이 모이고, 사람이 모여야 도시가 성장한다"며 "3만 가구 스마트 신도시는 첨단산업과 주거, 교육, 문화가 함께 어우러지는 미래도시 프로젝트"라고 말했다.특히 AI와 데이터센터, 연구개발(R&D) 시설 등을 유치해 광주를 수도권 동남부 첨단산업 거점으로 육성하겠다는 구상도 밝혔다.박 시장은 "광주는 판교와 용인 반도체 클러스터를 연결하는 지리적 강점이 있다"며 "안정적인 전력과 용수 공급 여건, 개발 가능한 부지까지 갖춘 만큼 데이터센터와 AI 기업이 성장하기에 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"고 말했다.이어 "청년들이 일자리를 찾아 다른 도시로 떠나는 것이 아니라 광주에서 배우고 일하며 정착할 수 있는 도시를 만드는 것이 민선 9기의 가장 중요한 목표"라고 덧붙였다.그러면서 민선 9기에서 시민들이 가장 먼저 체감해야 할 변화로 교통 문제 해결을 꼽았다. 박 시장은 "출퇴근 교통난은 광주 시민들이 매일 겪는 가장 큰 불편"이라며 "성남과 광주를 연결하는 광역 교통망을 확충하고, 주요 상습 정체 구간을 우선 개선해 시민들의 이동 편의를 높이겠다"고 말했다.박 시장은 미래 산업 육성과 함께 민생경제 회복도 민선 9기의 핵심 과제로 제시했다. 그는 "기업을 유치하고 산업을 키우는 것도 중요하지만 시민들이 당장 체감하는 변화는 골목상권과 전통시장이 살아나는 것"이라며 "성장의 온기가 지역 곳곳으로 퍼져야 진정한 지역발전이라고 할 수 있다"고 말했다.이를 위해 추경을 통한 지역화폐 확대 방침도 공개했다. 박 시장은 "지역 안에서 돈이 돌고 소비가 살아야 소상공인도 살고 지역경제도 살아난다"며 "추가경정예산을 통해 지역화폐 발행 규모를 확대해 시민들의 소비를 촉진하고, 그 혜택이 전통시장과 골목상권, 자영업자들에게 실질적으로 돌아갈 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.그러면서 "기업 유치와 AI 산업 육성이 미래 성장 동력이라면, 지역화폐 확대와 골목상권 활성화는 시민들이 가장 먼저 체감할 민생경제 정책"이라며 "성장의 과실이 특정 기업에만 머무는 것이 아니라 시민 모두에게 돌아가는 선순환 경제를 만들겠다"고 강조했다.인터뷰를 마무리하며 박 시장은 "광주는 더 이상 규제 때문에 뒤처지는 도시가 아니라 국가 경쟁력과 지역 발전이 함께 가는 상생의 모델이 되어야 한다"며 "국가사업에는 적극 협력하되 광주 시민의 정당한 권익은 반드시 확보하겠다"고 말했다.그러면서 "앞으로 4년은 광주의 미래를 결정하는 매우 중요한 시간"이라며 "교통은 더 편리해지고, 좋은 기업과 일자리는 늘어나며, 골목 경제에는 활력이 돌고, 청년들이 떠나지 않는 도시를 만들겠다"고 다짐했다.