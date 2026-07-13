"군청이 먼저 변해야 군민의 삶이 달라진다"

큰사진보기 ▲13일, 갈산면을 시작으로 취임 후 첫 읍·면 순방에 나선 박정주 홍성군수가 공직사회 혁신을 민선 9기 군정의 최우선 과제로 제시했다. ⓒ 이은주 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

취임 후 첫 읍·면 순방에 나선 박정주 홍성군수가 공직사회 혁신을 민선 9기 군정의 최우선 과제로 제시했다.13일, 갈산면을 방문한 박 군수는 "행정은 공무원 중심이 아니라 군민 중심이어야 한다"며 민원 처리 방식과 공직문화를 전면 개선하겠다고 선언했다.아울러 지역경제 회복과 농업 혁신, 원도심 활성화 등을 담은 '홍성의 미래를 향한 7대 군정 방향'을 제시하며 군민과의 현장 소통을 시작했다.순방 현장에서 주민과의 대화 첫 시작으로 박 군수는 "홍성군청이 군민을 대하는 방향부터 달라질 것"이라며 "공무원 입장에서 행정을 하는 시대는 끝나야 한다. 군민이 무엇을 원하는지 먼저 고민하는 서비스 행정으로 바꾸겠다"고 강조했다.이어 "행정서비스가 좋아져야 군민의 생활이 나아지고 홍성의 발전도 가능하다"고 말했다.특히 기존 민원 행정에 대해서도 "군청을 찾으면 공무원들이 고개도 들지 않고 업무를 서로 미루는 사례가 있었다"며 "이제는 민원을 한 번에 해결하는 원스톱 행정체계를 구축해 군민 불편을 줄이겠다"고 밝혔다.박 군수는 "오랜 기간 굳어진 조직문화를 바꾸는 일이 쉽지는 않다"며 "취임한 지 열흘 정도밖에 되지 않았지만 공무원들과 눈높이를 맞추며 변화를 만들어가고 있다"고 말했다.이어 "공무원들의 불필요한 업무를 줄여 현장에서 군민을 만나도록 하겠다"며 "의전은 줄이고 군민 서비스는 더 늘리는 것이 민선 9기 행정의 방향"이라고 강조했다.박 군수는 ▲지역경제 활성화 ▲농업 미래산업화 ▲복합 정주 인프라 확충 ▲청년·여성·소상공인 지원 ▲관광·문화 육성 ▲원도심 활성화 ▲군민 중심 열린행정 등 7대 군정 방향을 제시했다.경제 분야에서는 기업 유치를 통한 일자리 창출과 전통시장·골목상권 활성화를 약속했고, 농업 분야에서는 통합RPC와 산지유통센터 확충 등을 통해 고부가가치 농업을 육성하겠다고 밝혔다.또 안면도 관광객을 홍성으로 유입시키는 관광 전략과 김좌진 장군 생가지 성역화, 한성준 문화유산 활용 사업도 추진하겠다는 구상을 내놓았다.홍성읍과 광천읍 원도심 기능 회복, 각 읍·면 특성화 전략을 통한 지역 균형발전도 핵심 과제로 제시했다.한편, 박정주 군수의 첫 읍·면 순방에서 가장 많이 언급된 단어는 '군민'이었다. 민원 처리부터 공직문화, 의전 축소까지 행정의 중심을 군민에게 맞추겠다는 의지가 곳곳에서 드러났다.