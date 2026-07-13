폐점 위기 대형마트, 지역경제 새 불안요소 될까

큰사진보기 ▲폐업 위기를 넘지 못할 것으로 보이는 한 대형마트 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용인 관문인 신갈오거리 일대에 대형 마트가 자리하고 있다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 대형마트 생선판매 부스에 물량이 공급되지 않아, 미나리가 그 자리를 대신해 진열돼 있다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

골목상권을 위협하는 존재로 여겨졌던 대형마트가 이제는 존립을 걱정해야 할 처지에 놓였다. 국내 대표 대형마트인 홈플러스가 회생절차 폐지 결정을 받으면서 대형마트의 위기가 지역경제에 또 다른 불안 요소가 될지 관심이 모인다.서울회생법원은 7월 3일 홈플러스가 제출한 수정 회생계획안의 수행 가능성이 없다고 보고 회생절차 폐지를 결정했다. 즉시항고와 법원의 최종 판단 절차가 남아 있어 폐업이나 청산이 확정된 것은 아니다. 다만 폐지 결정이 확정되면 파산절차로 이어질 가능성이 있어 홈플러스의 존속 여부를 장담하기 어려운 상황이다.대형마트가 전국에 우후죽순 들어서던 시기에는 전통시장과 동네 슈퍼, 골목상점의 고객을 빼앗을 것이라는 우려가 컸다. 의무휴업과 영업시간 제한도 지역상권 보호를 명분으로 도입됐다.그러나 불과 수십 년 만에 상황이 달라졌다. 대형마트의 신규 입점이 아니라 기존 점포의 철수 가능성이 지역 고용과 생활 편의, 주변 상권에 어떤 영향을 미칠지가 새로운 문제로 떠올랐다.경기도 유통업체 현황에 따르면 2024년 기준 용인의 대형마트는 12곳이다. 수원 13곳에 이어 주요 대도시 가운데 두 번째로 많고, 고양 10곳과 화성 8곳, 성남 5곳을 웃돈다.2025년 12월 인구를 적용하면 용인의 인구 10만 명당 대형마트 수는 1.08곳이다. 수원 1.06곳, 고양 0.93곳, 화성 0.77곳, 성남 0.54곳보다 많다. 인구 110만 명을 넘어선 용인은 자체 소비시장이 큰 데다 생활용품과 식료품 구매에서 대형마트가 차지하는 비중도 상대적으로 높은 도시로 볼 수 있다.백화점과 전문점, 쇼핑센터 등을 포함한 용인의 대형 유통시설은 31곳이다. 이 가운데 대형마트가 차지하는 비중은 38.7%다. 수원 26%, 화성 32%, 고양 20.4%, 성남 11.4%보다 높아 용인의 대형 유통시설이 대형마트를 중심으로 형성돼 있음을 보여준다.용인에서 대형마트가 폐점하면 지역경제에 곧바로 위기가 닥칠까. 현재로서는 점포가 위치한 생활권과 주변 상권의 구조에 따라 영향이 다르게 나타날 가능성이 크다. 대형마트 한 곳에는 직영 직원뿐 아니라 입점업체와 판촉·보안·청소·시설관리 인력이 함께 근무한다. 지역 납품업체와 물류업체도 연결돼 있다. 갑작스러운 폐점은 고용 불안과 협력업체 피해로 이어질 수 있다.대형마트를 중심으로 음식점과 학원, 병원, 생활서비스업이 형성된 곳에서는 유동인구 감소도 우려된다. 점포 건물이 장기간 비면 상권 침체와 도시 미관 저하, 주민 생활 편의 감소로 이어질 가능성도 있다.용인은 특히 처인·기흥·수지구의 교통과 생활권 여건이 크게 다르다. 가까운 거리에 대체 점포가 있는 도심과 대중교통이 부족한 읍·면 지역이 받는 영향은 같을 수 없다. 노인이나 차량을 이용하기 어려운 시민에게는 대형마트 폐점이 단순한 유통업체의 문제가 아니라 장보기 접근성 저하로 이어질 수 있다.대형마트가 문을 닫는다고 골목상권이 곧바로 살아날 것이라는 전망도 찾기 어렵다.용인지역 상권을 취재한 결과 상인들은 대형마트의 영향력이 과거보다 크게 줄었다고 설명했다. 골목상권을 떠난 소비가 대형마트에만 머무는 것이 아니라 온라인 쇼핑과 배달 플랫폼, 편의점 등으로 분산된 지 오래됐다는 것이다.대형마트 현장에서도 고객 감소를 체감하고 있었다. 식료품과 생활용품까지 온라인 배송으로 구매하는 소비자가 늘면서 주말마다 주차장이 붐비던 과거의 집객력을 유지하기 어렵다는 반응이다.산업통상부가 발표한 2026년 5월 주요 유통업체 매출에서 온라인 비중은 58.6%에 달했다. 대형마트는 8.1%에 그쳤다. 온라인 매출은 전년 같은 달보다 8.8% 늘었지만 대형마트 매출은 5.1% 줄었다. 현재 유통시장의 경쟁이 대형마트와 골목상권 사이보다 온라인과 오프라인 사이에서 더 강하게 벌어지고 있음을 보여준다.대형마트 폐점이 골목상권의 회복으로 이어지지 않고 소비자의 온라인 의존만 키울 가능성도 있다. 반대로 대형마트 한 곳이 사라진다고 지역경제 전체가 크게 흔들릴 것이라고 단정하기도 어렵다.핵심은 대형마트의 존폐 그 자체보다 대형마트와 전통시장, 골목상권이 함께 약해지고 있다는 점이다. 대형마트가 위축됐지만 골목상권은 예전의 활기를 되찾지 못했다. 소비시장의 중심이 온라인으로 옮겨가는 동안 오프라인 상권 내부의 경쟁만으로는 해법을 찾기 어려워졌다.