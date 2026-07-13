"용인 국가산단은 전력·용수 검토 없이 밀어붙인 결정"

큰사진보기 ▲경기환경운동연합은 7월 8일 경기도의회 대회의실에서 ‘용인반도체 국가산단 재검토돼야 하는 이유 설명회’를 열고 재검토 필요성을 주장했다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기환경운동연합 주최로 8일 경기도의회 대회의실에서 '용인반도체 국가산단 재검토돼야 하는 이유'를 주제로 국가산단 지정 절차의 문제점을 짚는 설명회가 열렸다. 이상일 용인특례시장은 이를 두고 사회관계망서비스에 재검토 설명회를 "시비 걸기"라며 비판했다.설명회 자리를 마련한 이홍근 경기도의원은 장소 대관을 둘러싼 논란이 있었음을 언급하며 "충분히 검토해야 할 사항이 있다면 어떻게 해결할지 함께 고민하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.최재철 경기환경운동연합 이사장은 밀양 송전탑 사태를 거론하며 "국가 정책이라면 오랜 기간 숙의해야 하는데 2년도 안 돼 이뤄진 결정인 만큼 재검토해야 한다"고 주장했다.발제자로 나선 하승수 공익법률센터 농본 대표는 '용인반도체 국가산단이라는 어처구니없는 의사 결정은 전면 재검토돼야 한다'는 주제로 발표했다.하 대표는 "2023년 3월 윤석열 전 대통령이 비상경제민생회의에서 '확정'이라며 용인 국가산단을 발표했다"며 "함께 발표된 15개 산단 중 나머지 14개는 전문가 평가위원회의 서면 검토와 현장 실사를 거쳤지만, 용인만 산업통상자원부 요청으로 공모 절차 없이 선정됐다"고 지적했다.하 대표는 산업입지 개발 통합지침상 전력·용수 등 기반시설 확보의 용이성을 검토해야 하지만 사전 검토 흔적이 없다며 "원전 10기 분량의 전력과 막대한 용수가 필요한 프로젝트를 물리적 가능성 검토 없이 발표했다"고 주장했다.이봉렬 오마이뉴스 시민기자는 '용인반도체산단, 무엇이 문제인가?'를 주제로 발제했다. 그는 삼성전자의 파운드리, 시스템 반도체 위탁생산 점유율이 과거 19%에서 6%대로 떨어졌음을 지적한 뒤 "삼성 공식 자료 어디에도 용인 투자 계획이 명시돼 있지 않다"고 주장했다.이 기자는 세계적으로 반도체 팹은 지진·전쟁 등 리스크를 분산하기 위해 분산 배치되는데, 한국은 용인·평택 등 수도권에 밀집돼 있다고 위험성을 경고했다. 그는 2030년까지 글로벌 기업들이 요구하는 RE100, 재생에너지 100% 달성이 사실상 불가능하다는 점 등을 근거로 "호남에 반도체 팹을 짓는 것이 현실적 대안"이라고 밝혔다.이어진 질의응답에서는 국가산단 지정처분 취소 소송 진행 상황이 다뤄졌다. 소송 원고 측은 지난 1월 1심에서 패소한 뒤 항소해 8월 중 2심에 대한 1차 변론이 예정돼 있다. SK하이닉스 후속 라인, 3·4호기의 전력 공급 계획이 아직 확정되지 않았다는 지적도 나왔다.소송에 참여 중인 김춘식 씨는 "용인시민 상당수가 정확한 내용을 모른 채 찬반을 판단하고 있다"고 주장했고, 환경단체 관계자들은 AI 데이터센터·원전 활용 등 정부의 '3대 메가 프로젝트'에 대한 우려도 제기했다.이상일 시장은 설명회를 앞둔 4일 페이스북에 "지난해 12월부터 국가산단 조성계획을 흔들고 방해하려는 시도에 시민들과 함께 단호히 대처해 왔다"며 "논란과 혼선이 정리된 시점에 또 시비를 걸겠다는 이들이 경기도의회에 모인다"고 밝혔다.이 시장은 정부가 용인 국가산단을 계획대로 추진하기로 결론 내렸고, 삼성전자도 팹 6기 건설 방침을 확고히 하고 있으며, 올해 1월 서울행정법원이 절차적 정당성을 인정했다고 강조했다.이에 대해 하승수 대표는 설명회에서 "이는 용인시의 문제가 아니라 국가산업단지, 즉 국가적 문제이며 소송의 피고도 국토교통부 장관"이라며 "시장이 정치적 이익을 위해 이 사안을 활용하는 것은 바람직하지 않다"고 반박했다.하 대표는 또 서울행정법원 1심에서는 온실가스 배출량 문제가 주요 쟁점이었을 뿐 절차적 하자는 다뤄지지 않았다며 "'절차적 정당성을 인정받았다'는 표현은 사실과 다르다"고 주장했다.