'인사 비위 의혹' 김하수 전 청도군수, 숨진 채 발견

큰사진보기 ▲김하수 경북 청도군수 ⓒ 조정훈 관련사진보기

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※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

덧붙이는 글 | ※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



욕설 파문에 매관매직 의혹 등으로 경찰의 수사를 받아오던 김하수 전 경북 청도군수가 숨진 채 발견됐다.13일 경찰에 따르면 김 전 군수가 이날 오전 6시 50분쯤 청도읍 한 야산에서 숨져 있는 것을 수색하던 소방 관계자가 발견했다.김 전 군수는 '가족들에게 미안하다'는 내용의 유서를 남긴 것으로 알려졌지만 경찰은 유서 내용을 확인해 줄 수 없다고 밝혔다.김 전 군수는 재임 당시 승진 대가 금품 수수와 요양원 여직원에게 폭언을 하고 이를 폭로한 원장 집에 무단 침입한 혐의 등으로 경찰의 수사를 받아왔다.그는 또 지난 6월 지방선거에서 국민의힘 공천을 받아 재선에 나섰지만 무소속 박권현 후보에게 패했다.선거를 앞두고 인사 비위에 연루된 의혹을 받던 김 전 군수의 측근이 스스로 목숨을 끊고 일부는 구속되기도 했다.경찰은 김 전 군수가 사망했지만 관련 수사는 계속 이어갈 방침이라고 밝혔다.