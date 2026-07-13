민형배 시장, 첫 시정연설 "압도적 성장, 함께 사는 특별시"

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장, 제2회 통합특별시의회 임시회 시정연설. 2026. 7. 13 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장은 13일 무안군 통합특별시의회에서 취임 후 첫 시정연설을 하고 시민주권과 성장, 균형, 기본소득, 녹색도시 등 5대 시정 운영 방향을 밝혔다.민 시장은 이날 시정연설에서 "출범 이후 짧은 시간 동안 896조 원 규모 반도체 클러스터 조성이 국가 과제로 공식화되고 광주 군공항 부지가 후보지로 발표되는 등 큰 변화가 있었다"고 밝혔다.이어 통합특별시 시정 운영방향으로 ▲시민주권을 통한 통합 초기 안정 ▲성장 핵심 프로젝트의 속도감 있는 추진 ▲권역별 강점을 살린 균형발전 ▲대한민국 대표 기본소득 정책 준비 ▲지속 가능한 녹색도시 조성 등 5대 방향을 제시했다.민 시장은 '특별시가 출범했다고 해서 통합이 저절로 완성되는 것은 아니다"며 "시민주권을 시정의 맨 앞자리에 두고, 결정의 이유를 분명하게 설명하겠다"고 강조했다. 또 성장 분야에서는 반도체 클러스터(산단)를 중심으로 한 미래산업 육성에 속도를 내겠다는 의지를 분명히 했다.민 시장은 시의회가 출범과 동시에 '전남광주통합특별시 글로벌 반도체 전략투자 지원에 관한 조례안'을 1호 조례로 의결한 데 대해 감사를 표하고, 통합특별시 역시 '전남광주 반도체전략위원회'와 '전남광주반도체산업지원단'을 구성해 지역 차원의 대응 체계를 마련했다고 설명했다. 그러면서 성장의 핵심 프로젝트를 매일 점검하며 속도감 있게 추진하겠다고 밝혔다.민 시장은 "기업이 오기만을 기다리지 않을 것"이라며 "전력과 용수, 교통·물류망, 인재 양성, 정주여건을 하나의 패키지로 설계하겠다"고 말했다.통합시의 균형발전과 관련해서는 권역별 강점을 살리고 생활 서비스 격차를 줄이는 데 힘을 쏟겠다고 밝혔다. 민 시장은 "하나의 중심이 모든 것을 빨아들이는 도시가 아니라 여러 중심이 서로 연결되고 부족한 부분을 보완하는 도시를 만들겠다"고 했다.기본소득 역시 의회와 충분한 논의를 거쳐 정교하게 설계해 나가겠다는 입장을 밝혔다. 민 시장은 "기본소득은 시민을 지원 대상으로만 보는 정책이 아니다"며 "시민이 삶을 다시 설계하고 실패해도 다시 도전할 수 있도록 하는 최소한의 사회적 토대이자 지역 전환사업"이라고 설명했다.지속 가능한 녹색도시 조성과 관련해서는 "지역이 자원을 내어주고 성과는 외부로 빠져나가는 방식을 반복하지 않겠다"며 "시민이 참여하고 지역이 이익을 나누며 환경과 산업이 함께 지속가능한 모델을 만들겠다"고 말했다.