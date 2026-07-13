10곳 중 8곳 "분만 안 해요"... 실제 분만 병원 한눈에 찾는다

▲심평원이 임산부와 보호자가 분만 가능한 의료기관을 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 분만 가능 의료기관 정보(조산원 포함)를 구축해 전 국민 대상 서비스를 제공한다. ⓒ goestock on Unsplash 관련사진보기