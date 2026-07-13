10곳 중 8곳 "분만 안 해요"... 실제 분만 병원 한눈에 찾는다

전국의 분만 진료를 하는 의료기관이 10년 새 30% 가까이 줄면서 임산부들이 분만 가능한 병원을 찾기 위해 온라인 커뮤니티를 뒤지거나 의료기관에 일일이 전화해야 하는 불편을 겪고 있다. 이에 건강보험심사평가원이 실제 분만이 가능한 병원 정보를 공개하는 서비스를 시작한다.
건강보험심사평가원은 13일 임산부와 보호자가 분만 가능한 의료기관과 조산원을 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 '분만 가능 의료기관 정보'를 구축해 보건의료빅데이터개방시스템을 통해 제공한다고 밝혔다.
심평원에 따르면 2025년 기준 전국에서 분만 진료를 시행하는 의료기관은 436곳으로, 2015년과 비교해 무려 29.7%나 줄어들었다. 특히 지역에서 출산을 담당해야 할 병·의원급 산부인과는 1571곳에 이르지만 실제 분만을 시행하는 곳은 260곳에 그쳤다. 동네 산부인과 10곳 가운데 8~9곳은 분만 진료를 하지 않는 셈이다.
이 때문에 임산부와 보호자들은 아이를 낳을 병원을 찾기 위해 맘카페 등 온라인 커뮤니티의 후기에 의존하거나 병원에 일일이 문의하는 등 적지 않은 불편을 겪어왔다.
심평원은 이 같은 현장의 불편을 해소하기 위해 진료비 청구자료와 의료자원 정보 등 보건의료빅데이터를 분석해 실제 분만이 가능한 병원 정보를 구축했다. 이번 서비스에는 조산원 정보도 함께 포함됐다.
공개된 정보는 심평원의 보건의료빅데이터개방시스템(opendata.hira.or.kr
)에서 누구나 확인할 수 있다. 이용자는 공공데이터 메뉴의 '공공데이터 목록'이나 고객지원 메뉴의 '국민관심질병·행위' 자료실을 통해 분만 가능 의료기관 현황을 조회할 수 있다.
심평원은 여기에 그치지 않고 올해 하반기에는 스마트폰 등으로 주변 병원을 쉽게 찾을 수 있도록 위치 기반 서비스인 'HIRA 건강지도'를 통해서도 이 정보를 제공할 계획이다.
이번 정보 공개는 의료 현장의 의견을 반영해 마련됐다. 심평원은 대한산부인과의사회와 협의를 거쳐 자료 산출 기준과 활용 방안, 보완 사항 등을 지속적으로 검토했으며 앞으로도 현장 의견을 반영해 서비스를 개선해 나갈 방침이다.
다만 심평원은 의료기관의 운영 여건 변화 등에 따라 실제 분만 가능 여부는 달라질 수 있는 만큼, 의료기관 방문 전에는 반드시 해당 기관에 분만 가능 여부를 확인해야 한다고 당부했다.
올해 4월 취임한 홍승권 심평원장은 "이번에 공개한 분만 가능 의료기관 정보 서비스는 보건의료빅데이터를 활용한 국민 체감형 서비스"라며 "'국민과 함께 소통하고 혁신하는 정부'라는 국정과제 이행에도 기여할 것"이라고 말했다.
이어 그는 "앞으로도 인공지능(AI) 기반 혁신을 통해 지역·필수·공공의료 공백 해소를 위한 정부 정책을 지원하는 한편, 국민과 의료 현장의 불편을 실질적으로 줄일 수 있는 정보와 서비스를 적극 제공하겠다"라면서 "국민의 건강한 삶을 위한 보건의료데이터의 활용 가치를 지속적으로 높여 나가겠다"고 전했다.