세종 제1형 당뇨 학생 가족캠프 성료... 학교·병원·가정 함께 건강한 성장 지원

큰사진보기 ▲지난 11일 세종충남대학교병원 본관 4층 도담홀과 세미나실에서 '제1형 당뇨와 함께하는 건강한 동행'을 주제로 '2026학년도 제1형 당뇨병 학생 가족캠프'를 개최했다. 사진은 강미애 세종시교육감이 인사말을 하고 있는 모습 ⓒ 세종시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종학생건강센터가 운영한 이번 행사에는 세종과 인근 지역 제1형 당뇨병 학생과 가족 등 60여 명이 참석했다. ⓒ 세종충남대학교병원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종에서 제1형 당뇨병 학생과 가족들이 질환 관리 정보를 나누고 서로를 격려하는 소통의 장이 마련됐다. 단순한 건강교육을 넘어 학교와 가정, 의료기관이 함께 학생들의 건강권과 학습권을 지원하는 협력체계를 확인하는 자리였다.세종충남대학교병원이 위탁 운영하는 세종학생건강센터(센터장 김유미)는 지난 11일 세종충남대학교병원 본관 4층 도담홀과 세미나실에서 '제1형 당뇨와 함께하는 건강한 동행'을 주제로 '2026학년도 제1형 당뇨병 학생 가족캠프'를 개최했다.이번 캠프는 세종시교육청(교육감 강미애)과 세종충남대학교병원(원장 최승원)이 공동으로 추진하고 세종학생건강센터가 운영했으며, 세종과 인근 지역 제1형 당뇨병 학생과 가족 등 60여 명이 참석했다.행사는 제1형 당뇨병 학생과 가족들이 질환 관리에 필요한 정확한 정보를 공유하고, 학교생활과 일상에서 겪는 어려움을 함께 나누며 정서적 지지와 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.프로그램은 ▲함께 여는 소통의 시간 ▲전문의와 함께하는 제1형 당뇨병 이야기 ▲영양 및 식사 관리 교육 ▲학생·학부모 대상 마음돌봄 프로그램 등으로 진행됐다.또 행사장에는 당뇨관리기기 체험 부스가 운영돼 학생과 가족들이 혈당 관리에 필요한 최신 기기를 직접 체험하며 실생활에서 활용할 수 있는 관리 방법을 익혔다.학생들은 초등·중등으로 나뉘어 정서 지원 프로그램에 참여해 자신의 감정을 이해하고 표현하는 시간을 가졌으며, 학부모들은 자녀의 건강한 성장을 돕기 위한 양육 경험을 공유하며 서로를 격려했다.취임 후 첫 학생 건강 지원 현장 행보로 행사에 참석한 강미애 세종시교육감은 "제1형 당뇨병 학생 지원은 단순한 건강관리를 넘어 학생들이 학교에서 안전하게 배우고 친구들과 함께 성장할 수 있도록 돕는 교육의 기본 책무"라며 "학생들이 당뇨병을 이유로 위축되지 않고 자신의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있도록 학교와 가정, 의료기관, 지역사회가 긴밀한 지원체계를 구축해야 한다"고 말했다.이어 "세종시교육청은 건강 취약 학생 한 명 한 명을 세심하게 살피고 학교생활 속 안심 지원체계를 더욱 촘촘히 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.김유미 세종학생건강센터장(세종충남대학교병원 소아청소년과 교수)은 "이번 캠프가 제1형 당뇨병 환우 학생과 가족들에게 질환 관리 정보를 얻는 자리를 넘어 서로의 경험을 공유하고 공감과 용기를 얻는 의미 있는 시간이 되기를 바란다"며 "앞으로도 당뇨병 환우 학생과 가족들이 학교생활에서 체감할 수 있는 실질적인 건강지원이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.세종시교육청은 앞으로도 제1형 당뇨병 학생들의 건강권과 학습권 보장을 위해 학교 현장의 이해를 높이고 의료기관과 지역사회 협력을 확대하는 등 맞춤형 학생 건강 지원을 지속적으로 추진할 계획이다.