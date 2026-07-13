장윤기, 법정에서 '여고생 성폭행 목적 살인' 인정

큰사진보기 ▲심야 광주 도심에서 일면식 없는 여고생(17)을 살해하고, 도우러 온 남학생(17)에게도 흉기를 휘두른 장윤기(23)가 14일 오전 광주광역시 서구 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 2026. 5. 14 ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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'여고생 살해범' 장윤기가 검찰이 적용한 강간 목적 살인 혐의를 인정했다.광주지방법원 형사 13부(재판장 이정호)는 13일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간살인 등 혐의로 구속기소 된 장윤기의 두 번째 공판 기일을 열었다.장윤기 측 국선변호인은 이날 법정에서 지난 기일 때 의견 표명을 미뤘던, 강간 목적 살인 혐의에 대해 "피고인과 협의했다. 강간 등 살인 목적에 대해 인정한다"고 말했다.이어 "검찰 공소사실에 대한 인부(인정 여부)를 다시 해달라"는 재판장의 요청에 "공소사실을 모두 인정한다"고 했다.재판장의 "변호인 의견과 같느냐"는 질문에 장윤기도 "네, 맞습니다"라고 대답했다.장윤기는 지난 5월 5일 새벽 0시 10분께 광주광역시 광산구 월계동 일대를 배회하던 중 이채원(16) 양을 발견한 뒤 성폭행할 목적으로 납치하려다 실패하자, 길에서 목 등을 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고 비명을 듣고 달려온 고교생 A(17)군에게도 수차례 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 기소됐다.또한 식당 아르바이트를 하며 알게 된 이주 여성 B(26)씨에 대한 강간 등 상해 및 감금, 살인 예비, 스토킹처벌법 위반 등 혐의도 받는다.이와 함께 지난해 6~7월 지역아동센터에서 사회복무요원으로 복무하던 중 7회에 걸쳐 짧은 반바지를 입은 성명불상 여중생의 하체 부위를 휴대전화로 불법 촬영한 혐의도 공소사실에 포함됐다.이들 혐의 중 여고생을 성폭행하려다 살해한 것인지에 대해서는 "다음 기일에 최종 의견을 드리겠다"고 했으나, 이날 모든 공소 사실을 인정했다.법원은 이후 "공소장 범행 내용이나 수법에 비춰, 복수의 성폭행 피해자들의 사생활 보호를 위해 증거 영상이나 서류를 공개하는 게 바람직하지 않다"며 증거 조사 등 이후 재판 절차를 비공개로 진행했다.다음 기일에 대해서는 "심리 지연이 바람직하지 않다"며 이달 24일 또는 27일에 진행한다는 방침을 밝혔다.