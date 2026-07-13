해군 경비함정 실종 승조원, 동해상서 숨진 채 발견

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동해상에서 임무 수행 중 실종됐던 해군 함정 승조원이 13일 시신으로 발견됐다.해군은 이날 오전 언론 공지를 통해 "오늘(13일) 오전 5시 58분쯤 강원 고성군 거진읍 동방 52km 해상에서 어제 동해 경비 임무 함정에서 실종된 해군 병사의 시신을 발견했다"면서 "이후 오전 6시 43분쯤 호위함(FFG)의 고속단정(RIB)을 이용해 시신을 수습했다"고 밝혔다.해군은 이어 "수습된 해군 병사의 시신은 다른 호위함(FFG)으로 옮겨졌으며, 해당 함정은 오늘 오전 중 해군 동해 기지로 입항할 예정"이라고 전했다.숨진 병사는 발견 당시 구명조끼를 착용한 상태는 아니었으며, 체육복 차림이었던 것으로 알려졌다.군 수사기관은 민간 경찰과 합동으로 정확한 사고 경위와 사망 원인에 대해 조사할 예정이다.앞서 A 일병은 지난 12일 오전 강원도 고성군 거진읍 동방 50여㎞ 해상에서 호위함에 탑승해 경비 작전을 수행하던 중 실종됐다.A 일병이 마지막으로 목격된 시각은 12일 새벽 0~2시 사이로, 함정 당직자에게 목격된 것으로 알려졌다.해군은 같은 날 오전 7시 45분쯤 실종 사실을 파악하고 오전 8시 30분쯤부터 해양경찰과 합동으로 본격적인 수색을 진행했다.군 당국은 A 일병이 북한으로 넘어갔을 가능성을 염두에 두고, 북한에 국제상선공통망을 통해 '우리 국민이 해상에서 실종돼 수색하고 있다고' 통보했다.통일부도 12일 언론을 통해 "현재 우리 측 해군이 실종자를 탐색 중인바, 인도주의적 견지에서 실종자 수색과 송환에 협조해 주기를 요청한다"고 북한 측에 협조를 구했다.해군은 10여 척의 함정과 항공기 여러 대를 야간 수색까지 벌였지만, 결국 A 일병은 숨진 채 발견됐다.