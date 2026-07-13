"고개를 들어라"... 광주제일고가 보여 준 진짜 '참교육'

"고개를 들고 어깨를 펴라. 여러분의 미래는 아직 끝나지 않았다."

AD

"우리는 지금 아이들을 교육하고 있는가.

아니면 더 큰 힘으로 아이들을 응징하면서, 그것을 교육이라 부르고 있는가."

덧붙이는 글 | 위 의견기사를 쓴 박은선은 이유 법률사무소 소속의 학교폭력 전문 변호사다. 저서로 법률 에세이인 『학교폭력입니까?』, 학부모•교사 안내서인 『학교폭력 119』 등이 있다.

지난 6일, 광주제일고등학교 강당에 배재고 야구부 학생 서른여섯 명이 나란히 고개를 숙이고 섰다. 청룡기 고교야구대회에서 광주제일고와 맞붙던 도중 스타벅스 '탱크데이' 논란을 끌어와 "가야지, 스타벅스 가야지", "탱크데이"라는 응원 구호를 반복해 외친 데 대한 사과였다.사과를 받은 광주제일고 이규연 교장은 뜻밖의 말을 건넸다.다음 날 광주제일고와 총동창회는 기자회견을 열어 배재고 학생들의 선처를 호소했다. 진심으로 용서를 구한 아이들의 가슴에 지워지지 않는 주홍글씨를 새기는 일은 자신들이 바라는 길이 아니라고 했다. 재심이 진행중인 스포츠공정위에 처벌불원서도 제출했다. 상처 입은 쪽이 먼저 손을 내민 것이다.먼저 분명히 해두어야 할 것이 있다.배재고 야구부 학생들이 외친 구호는 결코 표현의 자유로 두둔될 수 있는 성질의 것이 아니다. "스타벅스 가야지", "탱크데이"라는 구호는 계엄군의 탱크가 광주 시내에 진입하던 1980년 5월의 참상에 대한 있을 수 없는 조롱이다. 광주라는 상대 팀의 연고지를 겨눈 명백한 지역 비하였고, 그 도시가 감내해야 했던 국가폭력의 역사를 희화화하는 역사 왜곡이었으며, 특정 지역민의 존엄을 짓밟는 혐오 표현이었다. 상대 팀 코치진의 강한 제지가 있고서야 구호가 멈췄다는 사실은 이 조롱이 얼마나 지속적이고 노골적이었는지를 그대로 보여 준다.경위서에서 일부 학생들이 "5·18과 관련된 표현인지 몰랐다"고 밝힌 것으로 알려졌지만, 몰랐다는 말이 잘못의 무게를 덜어 주지는 않는다. 이러한 혐오와 조롱이 온라인 커뮤니티와 또래 문화 속에서 얼마나 손쉽게 학습되고 유통되는지를 반증하며 그 심각성을 더할 뿐이다. 유행어의 외피 속에서 재미로 소비되는 그 순간에도, 표현이 겨누는 사람들의 상처는 결코 사라지지 않는다.그럼에도 광주제일고와 총동창회는 배재고 학생들을 향해 먼저 손을 내밀었다. 사과받는 자리에서 오히려 "고개를 들라"고 말했다.그 태도는 숭고하기까지 하다. 광주가 5·18을 통과해 온 세월을 생각하면, 그 도시의 시민과 후배들이 "탱크데이"라는 조롱 앞에서 느꼈을 감정은 결코 짧은 사과 한 번으로 씻길 수 있는 종류가 아니다. 그런 이들이 먼저 관용을 말하기까지는, 우리가 짐작하기 어려운 내적 통과의 과정이 있었을 것이다. 그 관용은 결코 값싸지 않다.나는 그 장면 앞에서 오래 머물렀다. 잘못을 분명히 짚으면서도 반성한 아이의 미래까지 닫아걸지는 않는 태도. 책임을 묻되 그 아이를 끝내 포기하지는 않는 마음. 광주제일고는 교육이 무엇인지를 말이 아닌 행동으로 우리 사회에 보여 준 것 같았다.나는 결코 이 사건에서 배재고 학생들에게 책임을 묻지 말자는 이야기가 아니다. 오히려 반대다. 잘못을 정확히 깨닫게 하고, 왜 그것이 잘못이었는지 이해시키고, 다시는 되풀이하지 않도록 교육하는 과정은 반드시 필요하다. 다만 그 책임의 방식과 무게는 '소년법의 입법취지', '교육의 방식'을 벗어나지 않아야 한다고 믿는다.이번 사건에서 보다 필요한 것은 배제고 학생 선수들에 대한 엄벌이나 사과의 형식적 이행 강제를 넘어선 진짜 교육이 아닐까. 5·18이 어떤 사건이었는지, 광주 시민들이 무엇을 겪었는지, 왜 그 도시 이름 앞에 '탱크'라는 단어를 붙이는 것이 그토록 잔인한 일인지를 학생들이 직접 배우는 자리. 피해 지역의 시민들과 대화하고, 필요하다면 5·18 유족의 이야기를 마주하는 자리. 이것이 진짜 교육이라고 생각한다.응원 구호 하나로 시작된 이번 사건이 오히려 이 학생들에게 평생 잊지 못할 역사 교육이 될 수 있다면, 그것은 어떤 대회 출전 정지보다 훨씬 값진 결과일 것이다.그런데 여기서 나는 학교폭력 사건을 전문으로 다뤄 온 변호사로서, 이 사건이 던지는 조금 더 큰 질문 앞에 서게 된다. 배재고 학생들이 받은 처분은 대한체육회 스포츠공정위원회의 출전 정지다. 학교폭력 사건과는 성격도 절차도 완전히 다르다. 그러나 두 제도 모두 같은 물음 앞에 서 있다. 청소년이 잘못을 저질렀을 때, 우리 사회는 그 아이를 어떻게 대해야 하는가.응징인가, 교육인가. 낙인인가, 회복인가. 지우는 일인가, 다시 공동체로 돌아오게 하는 일인가.아직까지 여운이 가시지 않은 넷플릭스 드라마 <참교육> 속 폭력을 저지른 학생을 더 큰 힘으로 제압하는 장면 앞에서 시청자는 통쾌함을 느낀다. 어디에도 호소할 데 없던 답답함을 드라마가 단숨에 풀어 주는 것처럼 보인다. 그러나 본래 참교육이라는 말은 학생의 인권을 지키고, 경쟁과 응징보다 사람의 성장과 변화를 먼저 생각하는 교육을 가리켰다. 폭력을 더 큰 폭력으로 되갚는 일을 참교육이라 부르는 순간, 우리는 교육에서 가장 소중한 무엇인가를 잃는다.물론 현실의 어른들이 아이들에게 직접 주먹을 휘두르지는 않는다. 대신 우리는 제도를 통해, 더 조용하고 더 오래가는 방식으로 아이들을 응징하고 있는 것은 아닐까.배재고 사건을 넘어, 학교 안에서 청소년의 잘못을 다루는 우리 사회의 제도에는 진지한 물음이 필요한 지점이 있다.학교폭력의 경우, 제4호 사회봉사 이상의 조치는 학교생활기록부에 기재되고, 2026학년도부터는 사실상 모든 대학의 모든 전형에 반영된다. 짧은 사회봉사 조치 하나만으로도 아이의 진학 기회가 크게 좁아질 수 있다. 이미 선도조치를 이행한 학생에게 입시 불이익이 다시 얹히는, 사실상의 이중제재다.학생이 학교 밖에서 마약 범죄를 저질러 소년보호처분을 받더라도, 그 사실은 원칙적으로 학교생활기록부에 남지 않는다. 소년의 장래와 변화 가능성을 지키려는 소년법의 취지에 따른 결과다. 그런데 형법상 범죄에 이르지 않는 따돌림은, 학교폭력으로 인정되는 순간 오랫동안 기록으로 남아 대학입시의 문을 좁힐 수 있다. 같은 폭력을 범해도 피해자가 성인이면 기록에 남지 않고, 피해자가 학생이면 대학입시까지 따라간다. 생활기록부에 그 선도조치가 박제되어 대학입학의 문을 좁히는 것은 피해자가 초중고 학생으로 한정된 학교폭력예방법에만 규정되어 있기 때문이다.범죄에는 잊힐 기회를 보장하면서, 범죄가 아닌 잘못에는 오히려 더 오래가는 낙인을 남기는 제도. 이것을 정합적인 법질서라 부를 수 있을까.피해학생의 고통은 결코 가볍게 여겨져서는 안 된다. 중대한 폭력에는 반드시 단호한 책임이 뒤따라야 한다. 피해학생은 무엇보다 신속히 보호받아야 하고, 가해학생은 자신의 행동이 다른 사람에게 어떤 상처를 남겼는지 분명히 깨달아야 한다. 그러나 피해학생의 상처를 기억하는 일과, 가해학생의 잘못을 오랫동안 낙인으로 남기는 일은 결코 같은 일이 아니다.오히려 지금의 제도는 피해학생의 회복마저 늦춘다. 조치 하나가 아이의 입시를 좌우하는 현실에서 가해학생의 부모는 가능한 모든 법적 수단을 동원해 처분을 다툴 수밖에 없다. 행정심판과 행정소송, 집행정지 신청이 꼬리를 물고 이어지는 동안 피해학생 역시 일상으로 돌아가지 못한 채 분쟁 속에 붙잡혀 있게 된다. 사과는 법적 책임을 인정하는 말로 해석될까 두려워지고, 화해는 불리한 증거가 될까 경계 대상이 된다. 제도가 엄격해질수록 정작 반성과 회복의 가능성은 더 멀어지는 역설이 여기서 태어난다.덧붙이자면, 최근 나는 이 제도의 위헌 여부를 판단해 달라는 위헌법률심판제청을 신청했다. 학교폭력 사건을 많이 맡는 변호사에게 생활기록부와 입시에 대한 부모의 공포는 법률 시장을 움직이는 가장 큰 동력 가운데 하나다. 이 제도가 위헌이라는 판단을 받는다면 내 일감부터 먼저 줄어들겠지만, 수백 건의 사건을 지나오며 붙잡아 온 질문을 외면할 수 없었다.처벌은 행동을 멈추게 할 수는 있어도 사람을 변화시키지는 못한다. 기록은 남길 수 있어도 양심을 키워 주지는 못한다. 왜 그것이 잘못이었는지를 깨닫게 하고, 피해자가 입은 상처의 무게를 이해하게 하며, 다시는 같은 행동을 되풀이하지 않도록 이끌 때, 비로소 우리는 그것을 교육이라 부를 수 있다.광주제일고가 보여 준 것은 무조건적인 용서가 아니었다. 잘못을 분명히 인정하게 하고 책임을 지게 하면서도, 그 잘못만으로 아이의 삶 전체를 규정하지는 않는 태도였다.아이가 잘못하면 호되게 꾸짖는 것은 당연히 필요하다. 그러나 그 이상 미래까지 차단하는 응징과 낙인은 너무 위험하지 않은가. "여러분의 미래는 아직 끝나지 않았다"라고 말해 주는 어른들이, 우리 사회에는 좀 더 필요하지 않은가.잘못은 단호하게 가르치되 그 아이를 끝내 포기하지 않는 것. 책임은 묻되 미래까지 빼앗지는 않는 것. 피해자의 상처를 외면하지 않으면서도, 잘못한 아이가 다시 공동체 안으로 돌아올 자리를 남겨 두는 것.나는 그것이 참교육이라고 믿는다.이제 우리 사회가 스스로에게 물을 차례다.