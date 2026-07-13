최민희, 민주당 최고위원 출마 "정청래 정직한 정치에 동의"

큰사진보기 ▲최민희 당시 과학기술정보방송통신위원회 위원장이 지난 2025년 10월 30일 오전 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 최원호 원자력안전위원회 위원장의 답변을 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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최민희 더불어민주당 의원이 오는 8월 전당대회 최고위원에 출마한다고 밝혔다.최 의원은 13일 KBS 라디오 <전격시사>에서 "최근에 출마를 결심하게 된 직접적 계기는 문재인 전 대통령에 대한 폄훼와 조롱이 도를 넘었기 때문"이라며 "민주당이 앞으로 잘해보자는 취지에서 중도 확장 노선과 코어 지지층을 단단하게 하자는 2개의 입장이 갈리고 있다고 판단했고, 저는 민주당의 자랑스러운 대통령 4명의 역사를 이어받고 민주당의 중심을 더 단단하게 하는 쪽의 역할을 해야겠다고 생각해 출마하게 됐다"라고 밝혔다.최 의원은 '정청래 전 대표와 보조를 맞추게 되나'라는 진행자 질문에 "저는 줄 서는 건 하지 않는다"라며 "민주당이 개혁 과제를 완수하고 민생 개혁으로 나아가야 한다는 입장이 같은 분이 정 전 대표인 것"이라고 답했다. 그러면서 "정 전 대표가 얘기하는 정직한 정치, 개혁 과제를 빨리 완수하고 이재명 정부 성공을 통한 총선 승리로 나아가자는 것에 동의한다"라고 덧붙였다.차기 당대표 선출 방식에 선호투표제를 도입할지를 두고 당내 대립이 이어지는 상황에 대해선 "이런 설왕설래는 오래 가지 않았으면 좋겠다"라며 "지금 이 시기 어떤 방식으로 잘 결정하느냐가 최고위원회의 역량"이라고 말했다. 청년 최고위원제 도입과 관련해선 "청년 최고위원 1명을 갑자기 두는 걸로 (2030 지지 하락 문제가) 해결될 건지 이건 좀 더 근본적인 논의가 필요하다"라며 "하게 되면 서류를 간소화해 주시는 게 좋겠다"라고 했다.최 의원은 지난 12일 페이스북에서도 "민주당을 지키고 개혁 추진의 견인차가 되기 위해 최고위원에 출마한다"라고 밝혔다. 그러면서 "지금 시대가 민주당에 요구하는 건 확실한 검찰개혁, 중단없는 언론개혁, 성역을 없애는 사법개혁, 불가역적 경제개혁 등 민생개혁"이라며 "개혁은 시작하면 완성해야 한다"라고 강조했다.친정청래계에선 한민수·이성윤 의원 등이 최고위원 후보군으로 거론된다. 김민석 전 국무총리를 지지하거나 뜻을 함께하는 이건태·서미화 의원 등도 선거전에 뛰어들었다. 박성준 의원도 지난 12일 국회 소통관에서 출마 선언을 하며 "최고위원이 돼 2028년 총선승리로 이재명 정부의 성공을 완성하겠다"라고 밝혔다.박 의원은 정 전 대표 지도부를 겨냥해 "리더십을 잃었다"라며 "당이 뭘 해야 하는지, 어떤 일을 해야 하는지 명확한 제시가 없다. 그게 1기 지도부 체제의 난맥상"이라고 지적했다. 그러면서 "2기 지도부는 지략가형이 돼야 한다"라며 "당정청 원팀으로 실적과 성과와 업적을 만들어야 한다"라고 강조했다.