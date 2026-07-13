포기하지 않고 쓰는 사람이 책을 낸다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"출판사에 투고를 해보니 쉽지 않지? 나도 처음에는 그랬어. 너의 글에는 현장감이 살아 있고, 무엇보다 꾸밈없는 솔직함이 있어서 좋아. 너무 조급해하지 말고 꾸준히 써 봐. 분명 좋은 날이 올 거야."

'나만 이런 것이 아니구나.'

큰사진보기 ▲글을 쓰기 위한 환경글을 쓸때 자신만의 특별한 공간을 만드는건 중요한 일이다. ⓒ 박승일 관련사진보기

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"경찰버스에는 누가 타나요?"

"하루 종일 버스 안에서는 무슨 일을 하나요?"

"이 부분은 오해를 살 수도 있을 것 같아요."

"이 문장은 조금 더 따뜻하게 표현하면 좋겠어요."

"현장의 분위기가 더 느껴지면 좋겠습니다."

"90년대 방범순찰대에서 근무하며 진압 출동했던 기억이 떠오릅니다. 그 시절 버스는 정말 열악했지요."

"형부가 경찰관으로 근무하시다 순직하셨습니다. 경찰버스만 봐도 아직도 마음이 먹먹해집니다."

"어릴 적 시내에서 최루탄 가스를 마시며 울었던 기억이 납니다. 글을 읽으니 오래된 기억이 다시 떠오르네요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서)에도 실립니다.