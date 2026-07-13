오전 9시, 팥빙수 주문에 놀란 카페 사장님

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"팥빙수랑 아아 부탁드려요."

"네? 팥빙수요?"

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큰사진보기 ▲쌓아둔 뽑은 잡초들(멀리 호박덩굴이 보인다)잡초인지 작물인지 분간이 가지 않는 주말텃밭, 작물을 지키기 위해 마구 잡초를 제거했다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲애단호박 2개잡초와 호박덩굴아래 익기전 애단호박이다. 눈에 띄자마자 강된장이 떠올랐다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲잡초와의 사투끝에 먹은 팥빙수 한그릇잡초와의 전쟁을 끝내고 내게 필요한건 온몸이 시원해질 정도의 차가움과 당보충이었다. ⓒ 김희 관련사진보기

- 강된장 레시피

큰사진보기 ▲동생과 나눠먹을 강된장며칠전부터 먹고싶다던 동생의 표정이 밝아질걸 생각하고 만들었다. ⓒ 김희 관련사진보기

- 재료(냉장고 야채칸 남은 재료 활용): 호박, 당근, 대파, 마늘, 양파, 잔멸치

잔멸치를 먼저 덖어두고, 야채들은 잘게 썰어 볶는다(식용유 약간).

볶은 야채들이 잠길 정도만 약간의 물을 넣고 된장, 고추 3:1 비율로 풀어 끓인다.

거의 마지막에 덖어둔 잔멸치를 넣고 되직할 때까지 약불에 저어가며 끓인다.

※ 팁: 물의 량이 작기 때문에 자주 저어준다. 눌러붙을 수가 있어서다.

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.