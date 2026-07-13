민경선 "'10년 뒤 철도'는 희망고문... 시민이 먼저 체감하는 변화 만들 것"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 10일 오전 고양특례시청사 시장집무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 진행하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

"'GTX를 만들겠다', '철도를 놓겠다'는 이야기는 필요하다. 하지만 그것만 이야기하면 시민들에게는 희망고문이 될 수도 있다."

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 8일 고양시청 대회의실에서 열린 민선9기 출범 이후 첫 시정회의에서 참석한 간부들과 토론하고 있다. 이날 회의는 전 과정을 유튜브로 생중계했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

- 교통은 고양시 최대 현안이다. 시민들이 체감할 변화는 무엇인가.

- AI와 항공우주, 게임산업 같은 공약은 장기 과제로 보이기도 한다.

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 8일 고양시청 대회의실에서 열린 민선9기 출범 이후 첫 시정회의에서 발언하고 있다. 이날 회의는 전 과정을 유튜브로 생중계했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

- 인수위원회 때 공무원 조직이 다소 소극적이라고 지적했다. 실제 업무를 시작한 뒤에도 같은 생각인가.

- 인수위원회 때부터 부서 간 협업을 강조해 왔다. 실제 업무를 해보니 여전히 필요한 과제인가.

- 공직사회에 적극 행정을 주문했다. 무엇이 가장 중요하다고 보나.

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 10일 오전 고양특례시청사 시장집무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 진행하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

- 정치인에서 행정가로 역할이 바뀌었다. 스스로도 달라진 점이 있나.

- 4년 뒤 시민들이 민경선 시장을 어떻게 기억해 주길 바라나.

민선9기 출범 열흘을 맞은 민경선 고양특례시장은 지난 10일 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 거창한 청사진보다 시민들이 당장 체감할 수 있는 변화가 먼저라고 거듭 강조했다. 교통 혁신도, 경제 활성화도 단기·중기·장기 과제로 나눠 하나씩 성과를 만들어야 한다는 것이다.민경선 시장이 가장 먼저 예로 든 것도 거대한 철도망이 아니라 장항IC 일대 교통체계 개선이었다. 좌회전 신호 하나와 도로 구조만 바꿔도 출퇴근 시간을 줄일 수 있는데, 부서 간 칸막이 때문에 수개월씩 지연되는 일이 반복돼 왔다고 진단했다. "공무원들이 머리를 맞대면 답이 나온다"는 그의 말은 민선9기 시정의 또 다른 키워드인 '협업 행정'과도 맞닿아 있다.민경선 시장은 정치인과 행정가의 차이도 여러 차례 언급했다. 도의원 시절에는 문제를 지적하는 역할이었다면, 지금은 이해관계를 조정하고 최종 책임을 지는 자리라는 것이다. 그는 "과거의 옷을 벗고 기관장과 시장에 맞는 역할을 하려고 노력하고 있다"며 "4년 뒤에는 '일 잘한 시장', '베드타운의 오명을 벗기는 데 가장 큰 성과를 낸 시장'이라는 평가를 받고 싶다"고 말했다.[관련기사 보기]다음은 민경선 시장과의 일문일답."시민들이 지금 당장 불편한 것이 교통이다. 철도를 10년 안에 구축하겠다는 청사진도 물론 필요하다. 하지만 그것만 이야기하면 시민들에게는 희망고문이 될 수 있다. 그래서 단기 과제와 중기 과제, 장기 과제를 나눠 접근해야 한다. 예를 들면 장항IC에서 호수로로 들어오는 좌회전 구간이 있다. 평일 낮에도 많이 밀리고 퇴근시간에는 줄이 길게 선다. 현장을 가서 보니 좌회전 신호를 하나 더 주는 것만으로도 퇴근 시간을 10~20분 줄일 수 있겠다는 판단이 들었다.처음에는 담당 부서에서 용도 변경 때문에 6개월 이상 걸린다고 했다. 그런데 공원관리 부서까지 함께 머리를 맞대 보니 보도를 산책로 형태로 조정하면 용도 변경 없이 3개월 안에도 가능하다는 답이 나왔다. 저는 이런 것이 행정이라고 생각한다. 시장이 아이디어를 내는 것이 아니라 공무원들이 함께 머리를 맞대면 시민들이 체감하는 해결책이 나온다.""장기 과제이면서 동시에 단기 과제다. 백석 업무빌딩에는 항공우주 산학융합캠퍼스가 올해 안에도 들어올 수 있도록 절차를 진행하고 있다. 또 국내 대표 민간 우주기업인 이노스페이스도 고양으로 오기로 했다. 드론 분야 선도기업과도 긍정적으로 협의가 진행되고 있다.기업 하나가 들어오면 관련 기업들도 함께 들어오고 일자리도 만들어진다. 결국 시민들이 체감하는 경제 변화로 이어질 수 있다. 그래서 저는 일자리에 목숨을 걸겠다고 말씀드리는 것이다. 고양이 더 이상 베드타운이 아니라 일자리가 있는 자족도시로 바뀌어야 한다.""그런 측면이 있다. 그래서 리더가 어떤 시정 철학을 갖고 있느냐가 중요하다. 규제 중심인지, 혁신과 도전 중심인지에 따라 조직문화도 달라진다. 전임 시장 시절에는 도전보다는 규제 중심의 행정이 있었던 것 아닌가 생각한다. 그러다 보니 공무원들의 적극성이 다소 떨어진 측면도 있었다. 공무원 조직은 원래 돌다리도 두드려 가는 문화가 있는데 거기에 규제 중심 분위기까지 더해지면서 소극적인 행정이 나타난 것 같다.이걸 하루아침에 바꿀 수는 없다. 인사와 성과, 인센티브를 통해 적극적으로 일하는 직원에게 희망을 주려고 한다. 민선9기 인사와 조직 운영은 철저히 '유능하고 일 잘하는 능력 중심'으로 이루어질 것이다. 연공서열, 줄서기 같은 낡은 관행을 타파하고, 전문성과 적극적인 실행력을 갖춘 인재가 공정하게 평가받는 구조를 정착시키겠다. 시민을 위한 열정이 공직의 문화가 되도록 일하는 방식부터 확실히 바꾸겠다.""그렇다. 지금은 융복합 시대다. 그런데 행정은 여전히 공급자 중심으로 나뉘어 있다. 민원 하나도 여러 부서가 얽혀 있는데 '우리 소관이 아니다', '저 부서 먼저 가라'며 핑퐁을 하다 보면 결국 시민만 불편해진다. 그래서 TF를 만들든, 여러 부서가 함께 논의하든 협업 체계를 만들어야 한다. 전문성이 모이면 훨씬 좋은 해결책이 나온다.시정회의도 같은 이유다. 실·국장 혼자 공부해서 오는 것이 아니라 직원들과 토론하고, 관련 기관도 만나고, 현장에서 아이디어를 가져와 함께 논의해야 한다. 그렇게 해야 시장도 '좋다, 더 구체화해 보자'고 결정할 수 있다.""공무원들에게 이야기한다. 특히 5급 이상은 단순히 행정만 하는 자리가 아니다. 정책 능력과 정무 감각도 필요하다. 시대가 어떻게 변하는지, 정부 정책은 어디로 가는지 읽어야 한다. 그래야 국비와 도비를 확보하고 민간기업이나 대학과도 연결할 수 있다.실제로 인수위 때도 관련 기관을 6개월 동안 회의에서 한 번 만난 것이 전부라는 보고를 받고 놀랐다. 그러면 상대가 무슨 생각을 하는지, 어떻게 설득해야 하는지 알 수가 없다. 밖으로 나가 만나고, 듣고, 협력해야 한다. 그래야 도시가 변한다.""저는 기관장이 될 때마다 과거의 옷을 벗으려고 노력했다. 도의원에서 경기교통공사 사장으로 갈 때도 그랬고, 지금도 마찬가지다. 의원은 잘못된 점을 지적하는 역할을 많이 한다. 하지만 기관장이나 시장은 다르다. 방향을 제시하고 사람들을 통합하면서 최종 책임을 져야 한다.의원은 책임에서는 자유스럽다. 얼마든지 이야기할 수 있다. 하지만 기관장과 시장은 권한만큼 책임을 져야 하는 자리이고, 그 책임도 커진다. 그래서 더 신중해야 하고, 다양한 이해관계자를 조정하는 역할이 중요하다.""'일 잘한 시장이었다'는 말을 듣고 싶다. 그리고 고양시가 오랫동안 안고 있던 베드타운의 오명을 벗기는 데 가장 큰 성과를 낸 시장이었다는 평가를 받으면 좋겠다. 그래서 저는 일자리에 목숨을 건다고 말씀드리는 것이다. 기업이 들어오고 좋은 일자리가 생겨야 청년이 돌아오고 도시가 살아난다.저는 앞으로도 현장에서 답을 찾겠다. 시민들이 체감하는 작은 변화부터 하나씩 만들어가다 보면 어느 순간 '멈춘 고양이 다시 뛰고 있다'는 평가를 받을 수 있다고 믿는다. 그 평가를 듣기 위해 앞으로도 쉼 없이 뛰겠다."