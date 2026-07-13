민경선 "DJ가 IMF 위기 극복 구상했던 그곳... 지금 고양도 '골든타임'"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 10일 오전 고양특례시청사 시장집무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 진행하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

"많이 피곤해 보이십니다."

"어제도 늦게까지 일정이 있었고 오늘도 아침 일찍 나왔습니다. 요즘은 특히 비만 오면 잠을 잘 못 잡니다."

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 여름철 장마와 집중호우에 대비해 지난 10일 재난안전상황실을 찾아 재난 대응체계와 상황관리 운영 전반을 점검했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

- 취임 열흘이 지났다. 시장이 되어보니 가장 크게 달라진 점은 무엇인가.

- 경기교통공사 사장 재직 경험이 실제 시정을 이끄는 데도 도움이 되나.

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 전임 시장 시절 폐쇄됐던 김대중 전 대통령 사저를 방문해 역사관과 전시 공간 등을 살피며 민주주의와 인권 교육 공간으로 활용하기 위한 준비 현황을 점검했다. ⓒ 고양십 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 전임 시장 시절 폐쇄됐던 김대중 전 대통령 사저를 방문해 역사관과 전시 공간 등을 살피며 민주주의와 인권 교육 공간으로 활용하기 위한 준비 현황을 점검했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

- 취임 첫날 김대중 전 대통령 사저를 찾은 것도 큰 관심을 받았다. 단순히 문을 다시 여는 것 이상의 의미를 담은 것인가.

- 취임 1호 결재가 교통이나 경제가 아니라 '열린 고양 프로젝트'였다. 의외라는 반응도 있었다.

- 시장실을 1층으로 옮기는 것이 실제 어떤 변화를 만들 수 있다고 보나.

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 10일 오전 고양특례시청사 시장집무실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 진행하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

- 선거 캐치프레이즈가 '멈춘 고양, 다시 뛰게'였다. 시민들이 가장 먼저 체감할 변화는 무엇인가?

- 직통 문자 민원폰 공개에 대한 시민들의 반응은 어떤가.

지난 10일 오전 9시 20분, 고양특례시청 본관 2층 시장 집무실에서 만난 민경선 고양특례시장은 기자의 첫마디에 멋쩍게 웃었다. 이날도 그는 인터뷰 직전까지 외부 일정을 소화한 뒤 시간에 맞춰 시장실로 들어왔다. 인터뷰가 끝나자마자 곧바로 다음 일정으로 이동해야 할 만큼 하루 일정은 분 단위로 빼곡했다.취임 열흘 남짓 된 시장이 가장 먼저 꺼낸 이야기는 재난이었다. 최근 장마와 국지성 집중호우가 이어지는 만큼 혹시라도 시민 피해가 발생하지 않을까 늘 긴장하고 있다는 것이다. 실제 인터뷰가 있던 이날 오전에도 그는 재난안전상황실을 찾아 집중호우 대응체계를 점검했다. "재난 대응은 문제가 생긴 뒤 해결하는 것이 아니라 위험요인을 미리 찾아 대비하는 것"이라는 말에서는 정치인보다 행정가의 책임감이 먼저 느껴졌다.집무실도 아직은 임시 거처에 가까웠다. 집무실에는 고양시 경제와 인구 동향 등을 보여주는 대형 전광판과 회의용 테이블만 놓여 있었고, 집기와 인테리어는 채 갖춰지지 않았다. 민경선 시장이 공약한 '1층 열린시장실' 이전을 앞두고 있기 때문이다. 보안 문제와 협소한 공간 등을 이유로 만류하는 목소리도 있었지만, 그는 계획을 그대로 추진하고 있다.이번 인터뷰에서 가장 인상적이었던 대목은 취임 첫날 김대중 전 대통령 사저를 찾은 이유를 설명하는 부분이었다. 민경선 시장은 "김대중 대통령이 IMF 외환위기 극복 방안을 구상했던 곳"이라며 "지금 고양도 경제 회복의 골든타임을 보내고 있다. 위기를 기회로 바꿨던 그 정신을 이어받아 고양을 다시 살리겠다는 각오를 담았다"고 말했다.김대중 대통령 사저 기념관은 2021년 개관했지만, 민선 8기 이동환 전임 시장 시절 운영예산이 전액 삭감되면서 문화해설사와 운영 인력 계약이 종료됐고, 2023년부터 일반 관람과 해설 프로그램이 중단됐다. 이에 지역 시민사회와 더불어민주당 등에서는 "민주주의 역사 공간이 사실상 폐쇄됐다"며 재개방을 요구해 왔다.민경선 시장은 '멈춘 고양, 다시 뛰게'를 내건 민선9기 시정의 출발점 역시 여기에 있다고 했다. 거창한 청사진만 제시하는 것이 아니라 시민이 먼저 체감할 수 있는 변화를 만드는 것, 그것이 민경선 시정의 첫 번째 목표라고 강조했다.다음은 민경선 시장과 나눈 일문일답이다."무엇보다 책임감이 훨씬 무겁다. 후보 때도 책임감은 있었지만, 시장이 되고 나니 시민들의 삶 전체를 책임져야 한다는 무게가 다르게 다가온다. 특히 최근에는 재난과 안전 문제가 가장 신경 쓰인다. 비가 조금만 많이 와도 혹시 피해가 발생하지 않을까 긴장을 늦출 수가 없다.행정 자체가 아주 낯설지는 않다. 만약 도의원만 하다가 바로 시장이 됐다면 많이 달랐을 텐데 경기교통공사 사장을 맡아 기관 운영을 해본 경험이 큰 도움이 되고 있다. 인사나 조직 운영도 해봤고, 현안을 조정하는 일도 경험했다. 다만 시장은 기관장과는 또 다르다. 시민들의 기대와 희망이 모두 모이는 자리인 만큼 중압감은 훨씬 크다.""엄청난 도움이 된다. 기관장으로 있을 때는 산적한 현안을 하나하나 정리하면 됐다. 그런데 시장은 이해관계자가 훨씬 많다. 시민도 있고 의회도 있고 공무원 조직도 있고 여러 기관도 있다. 무엇보다 전임 시장의 시정 철학과 제 시정 철학이 다르기 때문에 공직자들과 서로 이해하고 공감하는 시간이 필요하다.그래서 다음 주에도 직원들과 소통 토크를 하려고 한다. 제가 일방적으로 시정 철학을 강의하는 자리가 아니라 5분 정도 이야기하고 나머지는 자유롭게 질문하고 답하는 시간을 만들 생각이다. 시민들과 소통도 중요하지만, 내부 구성원들과 먼저 서로 신뢰를 쌓는 것도 중요하다고 생각한다.""김대중 전 대통령 사저 개방은 취임 1호 결재인 '열린 고양 프로젝트'에 담긴 사항이다. 2023년부터 닫혀 있던 이 공간을 시민의 품으로 돌려드리고, 고양시를 대표하는 역사 문화 공간으로 되살리겠다는 의지를 담았다. 사저 개방을 기다려 온 시민들의 바람을 민선9기 출범과 함께 실현할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다. 앞으로 누구나 편하게 찾아와 민주주의와 인권, 평화 정신을 함께 나누는 공간이 되길 바란다.사실 저에게 그 사저는 역사문화시설 이상의 의미가 있다. 김대중 전 대통령께서는 대통령에 당선된 뒤 취임 전까지 이 사저에 머물며 IMF 외환위기라는 국가적 위기 속에서 대한민국이 다시 일어설 방안을 구상하셨다. 또 세계적 금융인 조지 소로스와 미셸 캉드쉬 IMF 총재 등을 직접 만나며 위기 극복의 해법을 고민했던 역사적인 공간이기도 하다.지금 우리 고양시도 경제회복을 위한 '골든타임'을 보내고 있다. 도시의 활력이 떨어지고 청년들이 떠나고 일자리가 부족한 현실을 바꾸기 위한 경제회복의 골든타임이다. 김대중 전 대통령께서 위기를 극복하기 위해 치열하게 고민했던 그 시절과 지금의 고양은 참으로 닮아있다.당시 대한민국이 위기를 기회로 바꿨듯 지금 고양도 다시 도약해야 하는 시기라고 생각한다. 그 위기 극복의 정신을 이어받아 고양시를 다시 살리는 데 앞장서겠다는 각오로 사저 개방을 '열린 고양 프로젝트'에 담고 취임 첫날 방문한 것이다. 이 다짐을 잊지 않고 우리 고양시를 완전히 새롭게 세우기 위해, 목숨 걸고 뛰겠다.""취임 전부터 가장 많이 고민했던 것이 '어떻게 하면 시민들과 가장 가까운 시장이 될 수 있을까'였다. 결국 답은 소통이었다. 멈춰버린 고양을 다시 뛰게 하려면 시민들과 진정한 동행을 시작하는 것이 가장 먼저라고 생각했다.그래서 첫 결재에 '열린 고양 프로젝트'를 담았다. 형식과 권위의 틀을 깨고 시민 중심의 시정, 늘 소통하는 시정으로 나아가겠다는 약속이다. 시장실 이전도, 시정회의 공개도, 시민들이 시장에게 직접 문자를 보낼 수 있도록 한 것도 모두 같은 이유다.""많은 분이 '시장실 하나 옮긴다고 뭐가 달라지겠느냐'고 말씀하신다. 그런데 저는 단순한 공간 이동이라고 생각하지 않는다. 누구나 시장을 만날 수 있다는 선언적인 의미도 있지만 더 중요한 것은 3500명 공무원에게 보내는 메시지다. 시장이 2층에서 1층으로 내려와 시민을 만나겠다고 하는데 공무원들도 시민을 대하는 자세가 달라져야 하지 않겠나.시장이 공복으로서 시민을 주인으로 섬기겠다는 것을 먼저 보여주는 것이다. 그러면 공무원들도 함께 움직여야 한다. 결국 시장이 먼저 낮아지고 시민 앞에 서겠다는 선언이고, 공직사회도 함께 시민 중심으로 바뀌자는 실천이다. 말로만 하는 것이 아니라 시장이 먼저 행동으로 보여주자는 것이다. 결국 시민들에 대한 서비스의 질도 높아질 것이다.""취임하자마자 시민들로부터 (전임 시장 때 중단됐던) 청년기본소득은 왜 안 주느냐, 지역화폐는 어떻게 되는 거냐, 교통이 너무 불편하다 등의 이야기를 많이 들었다. 직통 문자 민원폰을 개통했더니 이런 민원들이 하루에도 많이 들어온다.'고양대전환'이라는 것은 결국 소통이다. 그동안 전임 시장의 불통, 무능, 독단... 이런 측면에 대해 시민들이 얘기를 많이 했다. 이제는 혼자 결정하는 시정이 아니라 함께 만드는 시정을 하자는 것이다. 시정회의를 공개하는 것도 같은 이유에서다. 시장 생각이 틀릴 수도 있다. 언제든 논박하고 데이터를 가지고 토론하는 문화가 필요하다. 시민들이 가장 먼저 느끼는 변화도 결국 '시청이 달라졌네'라는 것이었으면 좋겠다.""생각보다 훨씬 많은 문자가 오고 있다. 하루에도 100건이 넘는 문자를 받는다. 시민들이 어디에 민원을 넣어야 하는지도 몰라 답답해하는 경우가 많더라. 저에게 문자로 넣은 어떤 민원들은 고양시 소관이 아니라 노동청이나 다른 기관에서 처리해야 하는 일도 있었다. 그런 부분도 바로 설명해 드리고 담당 기관으로 연결해 드리고 있다.결국 중요한 것은 피드백이다. 민원이 생기면 이 부서, 저 부서로 돌리다 보니 두세 달씩 걸리는 경우가 많다. 그러다 보면 민원보다 '왜 내 이야기를 안 들어주느냐'는 감정이 더 커진다. 사실은 여러 부서가 함께 앉으면 금방 해결할 수 있는 일도 많다. 시민들이 행정을 불신하는 이유도 이런 핑퐁 행정 때문이다. 그래서 빨리 답을 드리고 빨리 설명해 드리는 것이 중요하다."