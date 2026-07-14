나도 잊고 있었는데... 독자로부터 온 메일 속 '내 문장'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요."은퇴에도 리허설이 필요하다는 말씀을 새기면서 하루를 소중하게 살려고 합니다."
메일 한 통이 왔다.
<오마이뉴스>에 올린 기사에 독자가 댓글을 남겼다는 알림 메일이었다. 한동안 새 글을 올리지 않았기 때문에 이런 메일이 올 것이라고는 생각하지 못했다.
50대 초반으로 경비지도사 일을 한다고 자신을 소개한 독자는 은퇴 이후의 삶을 고민하며 살아가고 있다고 했다. "은퇴에도 리허설이 필요하다"는 문장을 떠올리며 하루를 소중하게 살려고 한다는 말도 남겼다. 자신처럼 은퇴를 걱정하는 사람들이 내 글에서 힘을 얻고 있다고도 했다(관련 기사 : 은퇴에도 '리허설'이 필요합니다
).
길지 않은 글이었다. 그런데 메일을 읽으면서 그동안 내가 무엇을 놓치고 있었는지 알 수 있었다. 내 글을 읽는 사람을 잊고 있었던 것이다. '은퇴이몽'이라는 이름으로 연재를 시작했을 때는 은퇴 후 겪은 일을 있는 그대로 써보자는 생각이 컸다. 은퇴를 준비하며 그렸던 삶과 실제로 살아보니 달랐던 현실을 기록하고 싶었다.
어느 순간 멈춘 글
돈과 일, 관계와 건강, 하루를 보내는 방식까지 직접 겪은 일을 풀어놓으면 비슷한 시간을 지나고 있는 사람에게 도움이 될 수 있다고 생각했다. 그런데 글이 이어질수록 생각이 많아졌다. 비슷한 이야기를 되풀이하는 것은 아닌지, 개인적인 경험을 너무 오래 붙들고 있는 것은 아닌지 마음에 걸렸다. 글을 써나갈수록 이유를 설명하기 어려운 거북함도 생겼다.
"계속 써야 하나."
"이쯤에서 조용히 멈추는 게 나을까."
내가 사는 이야기를 쓰고 있지만 이 글이 독자에게 어떤 의미가 있을지 자신하기 어려웠다. 어디까지나 내 경험이고 내 느낌인데, 다른 사람의 삶에 도움이 될 수 있을까 하는 생각도 들었다. 글 한 편을 올리고 나면 다음에는 무엇을 써야 할지도 부담으로 다가왔다. 한 편씩 미루다 보니 어느 순간 글이 멈추고 말았다.
돌이켜보면 글쓰기는 나를 정리하는 일이었다. 은퇴 후 마음이 복잡할 때 글을 쓰면 무엇 때문에 불안한지 알 수 있었다. 월급이 사라진 뒤 돈을 바라보는 태도가 어떻게 달라졌는지, 회사 이름이 없어진 뒤 왜 사람들 앞에서 나를 설명하기 어려웠는지, 시간이 많아졌는데도 하루가 허전한 이유가 무엇인지 글을 쓰면서 정리할 수 있었다.
말로는 설명하기 어려웠던 마음도 문장으로 옮겨 놓으면 그 실체가 보였다. 나는 그렇게 글을 쓰면서 내 삶을 들여다봤다.
하지만 언제부터인지 글이 제자리에서 맴돌기 시작했다. 분명 독자를 생각하며 썼는데, 어느 순간부터는 '내가 잘 쓰고 있나'만 생각하고 있었다. 내 경험을 어떻게 써야 하는지, 이전 글과 무엇이 달라야 하는지, 앞으로도 계속 쓸 수 있는지만 고민했다. 그러는 사이 나는 글을 읽는 사람을 잊고 있었다.
그런데 독자의 메일을 보는 순간 아차 싶었다. 나는 연재를 멈출까 고민하고 있었지만, 어느 독자는 그 글을 통해 자신의 은퇴 이후를 생각하고 있었다. 나는 내가 쓴 문장을 잊고 있었는데, 누군가는 그 문장을 기억하며 하루를 살아가고 있었다.
고맙고 부끄러웠다
고마우면서도 많이 부끄러웠다. 글을 쉰 것이 부끄러운 것은 아니다. 글이 써지지 않을 때도 있고, 멈춰서 생각해야 할 때도 있다. 하지만 어느 순간부터 독자의 눈은 잊은 채 내 고민에만 매달리고 있었다. 왜 이 연재를 시작했는지도 놓치고 있었다.
나는 은퇴의 답을 가진 사람이 아니다.
돈에 대한 걱정이 사라진 것도 아니다. 그렇다고 일과 관계에서 안정감을 느끼는 것도 아니다. 어떤 날은 이만하면 잘 살아가고 있다고 생각하다가도, 또 어떤 날은 앞으로 어떻게 살아야 할지 막막해진다.
내가 글로 쓸 수 있는 것은 정답이 아니라 내가 겪은 일이다. 은퇴를 준비할 때는 몰랐던 것, 실제로 은퇴하고 나서야 알게 된 것, 미리 준비했더라면 좋았을 일, 생각보다 중요하지 않았던 일을 숨기지 않고 적는 것이다.
은퇴를 앞둔 사람에게 내 경험이 정답이라고 말할 생각은 없다. 사람마다 살아온 과정도 다르고 처한 형편도 다르기 때문이다. 그래도 내가 '은퇴에도 리허설이 필요하다'고 썼던 데는 이유가 있다.
회사를 떠나고 나니 사라진 것은 월급만이 아니었다. 직함도 없어졌고, 조직 안에서 불리던 이름도 더는 쓰이지 않았다. 이제는 회사 이름이 아니라 내 이름으로 나를 설명해야 했다. 그래서 은퇴 전에 '회사 없이도 나는 누구인가'를 미리 생각해봐야 한다고 느꼈다.
회사 이름 없이 사람도 만나보고, 내가 해온 일 가운데 남에게 내놓을 수 있는 것이 무엇인지 하나씩 찾아봐야 한다고 생각했다. 서툴더라도 직접 해봐야 은퇴 후 맞닥뜨릴 낯선 시간을 조금은 줄일 수 있을 것 같았다.
은퇴한 지금도 그 생각은 변함이 없다. 돌이켜보면 지금 내가 하는 일도 그 준비의 연장선에 있다. 새로운 강의처를 찾고, 새로운 사람을 만나고, 새로운 글을 쓰는 일도 그렇다. 뜻대로 되지 않아 멈춰 서는 시간까지도 다음 삶을 익혀가는 과정이라고 생각한다.
그런데 엊그제 독자가 내가 했던 말을 다시 들려주었다. 은퇴에도 리허설이 필요하다는 말을 새기며 하루를 소중하게 살겠다고. 내가 쓴 문장을 나는 잊고 있었는데, 독자는 그 문장을 기억하고 있었다.
메일을 읽고 나서 연재를 시작했을 때의 마음이 떠올랐다. 내 경험을 쓰는 데서 끝나는 것이 아니라, 글을 읽는 사람이 한 번쯤 자신의 은퇴 이후를 생각해보기를 바랐던 마음이다. 연재를 계속할지에 대한 고민이 끝난 것은 아니다. 앞으로 무엇을 써야 할지, 같은 이야기를 되풀이하지 않으려면 무엇을 더 보고 들어야 할지도 계속 생각해야 한다.
그 마음을 다시 떠올리게 해준 독자에게 고맙다.