박승원 광명시장, 민주당 최고위원 출마... "지방정부는 정책의 시작점"

큰사진보기 ▲박승원 광명시장이 더불어민주당 최고위원 출마를 선언하고 있다. ⓒ 박승원 캠프 관련사진보기

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박승원 광명시장이 더불어민주당 최고위원 출마를 선언했다.이번 박승원 시장의 출마는 전국자치분권민주지도자회의(KDLC)에서 추대하는 형식으로 이루어졌다.KDLC의 추대를 받은 박 시장은 12일 오후, 국회 의원회관 대회의실에서 열린 '더불어민주당 최고위원 후보 박승원 추대 및 당대표 후보 정견발표' 행사에 참석해 수락연설을 했다.수락 연설에서 박 시장은 "전국 226개 시·군·구의 현장에서 주민과 함께해 온 지방정부와 지방의회, 그리고 풀뿌리 당원들의 뜻을 모아 더 단단한 민주당을 만들기 위해 최고위원 선거에 출마한다"고 출마의 변을 밝혔다.이어 "이재명 국민주권정부의 성공은 결국 현장에서 완성된다"며 "정책을 설계하는 지도부에 정책을 집행해 본 지방정부의 경험이 반드시 필요하다"고 말했다.특히, 박 시장은 "이재명 대통령은 기초행정과 광역행정, 입법을 두루 경험한 대한민국 최초의 기초단체장 출신 대통령"이라며 "시민의 삶과 가장 가까운 곳에서 검증된 리더십이 국정을 성공으로 이끌고 있다"고 자치행정의 장점을 강조했다.또한 "KDLC는 지난 10년간 자치분권의 가치를 실천하며 민주당 지방정부의 혁신을 이끌어 온 조직"이라며 "이번 출마는 개인의 도전이 아니라 자치분권의 가치를 민주당 지도부에 더욱 굳건히 세우기 위한 시대적 요구"라고 말해 자신의 출마가 자치분권 강화에 필수적임을 주장했다.비전으로는 ▲분권형 개헌과 지방정부의 헌법적 위상 강화 ▲현장에서 검증된 민생정책의 전국 확산 ▲당원주권 강화와 풀뿌리 인재 육성을 제시하며, 이를 통해 민주당 혁신을 이끌겠다고 밝혔다.아울러 "지방정부는 국정의 말단이 아니라 정책의 시작점이다. 광명을 비롯한 민주당 지방정부에서 검증된 정책을 대한민국의 표준으로 만들고, 당원의 목소리가 상시 반영되는 민주정당을 만들겠다"며 "지방이 살아야 나라가 살고, 현장이 강해야 민주당이 강하다. 가장 낮은 곳에서 가장 든든한 최고위원이 되어 이재명 정부의 성공과 민주당의 혁신, 자치분권 국가 완성을 위해 모든 역량을 바치겠다"고 강조했다.그러면서 "당원과 함께 시민 속으로 더 깊이 들어가는 민주당, 국민에게 실력과 성과로 평가받는 민주당을 만들겠다. 자치분권의 힘으로 민주당의 혁신과 확장을 이끌 수 있도록 힘을 모아 달라"고 지지를 호소했다.한편, 이날 KDLC가 주최한 '더불어민주당 최고위원 후보 박승원 추대 및 당대표 후보 정견발표' 행사에는 당대표 선거에 출마예정인 고민정, 김민석, 김보미, 송영길, 정청래 후보(가나다순)가 참석해 정견을 발표했다. 이날 행사에는 KDLC 회원과 더불어민주당 당원, 시민, 국회의원, 당대표 후보 등이 참석했다.