이젠 우체국 앱에서 '실손 24' 바로 연결, 보험금 청구 편리해진다

큰사진보기 ▲세종시에 있는 과학기술정보통신부 우정사업본부 청사 모습. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲우체국보험 모바일 앱 내 '실손24' 청구 서비스 화면 ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

앞으로 우체국 실손보험 가입자들은 우체국보험 모바일 앱을 통해 간편하게 실손보험금을 청구할 수 있게 됐다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 12일 실손보험금 청구 간소화 서비스인 '실손24'와 우체국보험 모바일 앱을 연계해 서비스를 시작한다고 밝혔다.'실손24'는 실손보험 가입자가 병원이나 약국에서 진료를 받은 뒤 진료비 영수증이나 세부내역서 등 관련 서류를 직접 발급받아 제출하지 않아도, 의료기관이 전자문서 형태로 보험사에 해당 서류를 전송해 보험금을 청구할 수 있도록 지원하는 서비스다.기존에는 이 서비스를 이용하려면 반드시 '실손24' 모바일 앱을 따로 설치해야 하는 번거로움이 있었다. 하지만 이번 서비스 연계 조치에 따라 우체국 실손보험 고객은 기존 우체국보험 앱 안에서 실손24 참여 병·약국의 진료내역을 바로 조회하고 보험금을 청구하면 된다. 별도로 서류 촬영이나 첨부하는 절차도 필요하지 않게 됐다.박인환 우정사업본부장은 "우체국보험 모바일 앱과 실손24 연계를 통해 언제 어디서든 편리하게 실손보험금을 청구할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 고객이 직접 체감할 수 있는 디지털 서비스 혁신을 확대해 나가겠다"고 말했다.