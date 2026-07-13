기분이 다운 될 때 떡볶이는 가장 쉬운 출구였다

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"아, 진짜 열받아. 왜 나한테만 난리야."

큰사진보기 ▲밤이 되면 참았던 만큼 음식 앞에서 무너진 이유. ⓒ markuswinkler on Unsplash 관련사진보기

신규 간호사 시절이던 9년 전, 저는 눈이 턱쯤에 달려 있었습니다. 맨날 땅만 보고 다닌 탓에 사람들은 저를 보면 어깨 좀 펴고 다니라는 말을 자주 했어요. 사실 어깨를 안 피고 다니고 싶어서 그런 게 아니라 어깨가 그냥 말려 있어서 자동으로 땅을 볼 수밖에 없던 거였어요. 기린이 목을 빼고 싶어서 빼고 있나요. 목이 기니까 그렇게 있는 거지. 그렇게 누가 쳐다보기만 해도 움츠러들던 저는, 늘 어딘가 날이 서 있는 사람이었습니다.간호사는 '인수인계'라는 걸 합니다. 내 근무 시간 동안 환자들에게 새로 처방 난 약은 없는지, 검사는 오늘 나갔는지, 아프다고 호소한 건 없는지 다음 근무자에게 빠짐없이 전달해야 하거든요. 그런데 억울한 일이 있었습니다.신규 간호사 시절엔 서툰 만큼 실수도 잦아요. 각자 다 달라 보여도, 결국 다들 비슷비슷한 사고를 치거든요. 그러던 어느 날, 저와 똑같은 실수를 한 동기에게는 선배가 화를 내지 않더라고요. 저한테는 아주 불같이 화를 냈던 게 아직도 선명한데 "뭐, 그럴 수 있지" 하고 넘어가는 걸 눈앞에서 목격한 겁니다.너무 억울했지만 결국 아무 말도 못 했어요. 이야기를 하면 동기한테도 창피하고, 선배한테 말한들 뭐가 달라지겠어요. 물론 그럴 용기도 없었고요. 제가 할 수 있는 건 딱 하나밖에 없었어요. 그게 뭐냐면요 집에 가서 떡볶이를 막 먹었어요.이 기분을 그냥 둘 수가 없어 세상에서 가장 좋아하는 메뉴 조합으로 '떡볶이 + 튀김 + 순대 + 김밥' 한 세트로 모든 준비를 마쳤습니다. 입에 들어온 떡의 쫄깃한 촉감, 짭조름한 어묵, 씹자마자 튀김의 기름이 미끄럼틀을 타듯 혀에 안착하는 순간, 오전의 억울함은 어느새 기억 저편으로 밀려나고 있었습니다.그렇게 세상 모르게 먹는 데만 빠져 있던 시간이 지나고 접시가 비워질 때쯤, 배는 터질 듯 부풀어 올랐습니다. 목젖까지 차오른 음식물이, 방금까지의 쾌감을 순식간에 불쾌로 바꿔놓았어요. 그리고 이상하게도, 배가 부를수록 아까 그 일이 더 또렷해졌습니다. 억울해. 그리고 창피해.지금 생각해 보면 저는 참는 데 익숙한 사람이었습니다. '왜 쟤도 잘못했는데 나한테만 난리야?' 속으로는 이렇게 또렷하게 따지고 있었으면서, 밖으로는 그냥 웃었어요. '내가 참고 말지.' 그 생각 하나로요. 그런데 참는 마음은 사라지는 게 아니더라고요. 말하지 못한 감정은 결국 다른 데서 튀어나왔고, 그때 저에게 떡볶이는 가장 쉬운 출구였습니다.배고파서 먹는 게 아니었어요. 그날 제가 먹은 건 떡볶이가 아니라 '억울함'이었거든요. 그 시절 저는 착한 사람이었습니다. 정확히는 '착한 사람처럼 살아야 한다'라고 믿던 사람이었어요. 싫다는 말을 못 하고, 분위기를 깨기 싫고, 눈치 보느라 내 마음은 늘 뒤로 미루는 사람.그렇게 낮 동안 꾹꾹 눌러둔 마음은 사라지지 않고 밤까지 따라왔어요. 그리고 밤이 되면 참았던 만큼 음식 앞에서 무너졌습니다. 그런 날들이 쌓이면서 저는 조금씩 깨달았어요. 다이어트가 안 되는 이유는 많이 먹어서도, 운동을 못 해서도 아니었다는 걸요. 내 감정을 제대로 다루지 못해서였습니다.어쩌면 이건 저만의 이야기가 아닐지도 모릅니다. 혹시 여러분도 그런 밤이 있지 않으세요? 딱히 배가 고픈 것도 아닌데 자꾸 무언가를 입에 넣게 되는 밤이요. 그럴 때 우리는 대개 '내가 또 의지가 약해서'라며 스스로를 탓합니다. 저도 아주 오랫동안 그랬어요. 그런데 그날 제가 정말 봤어야 했던 건, 무엇을 먹었는지가 아니라 무엇을 느꼈는지 였습니다.그걸 알고 난 뒤로, 저는 밤에 뭔가 먹고 싶어질 때 스스로에게 물어봅니다. "지금, 배가 고픈 걸까?아니면 오늘 하루 내가 삼킨 어떤 감정이 올라오는 걸까?" 이 질문 하나 덕분에 제 밤은 예전보다 조금 덜 무거워졌습니다.간호사로 일하며 3040 여성의 생활습관 전반을 코칭하는 사람으로 앞으로 나누고 싶은 이야기가 바로 이 지점입니다. 내가 삼키고 넘긴 것들, 그리고 그것을 다시 '건강한 방식으로' 꺼내는 이야기들요. 그 이야기는 다음 글에서 이어가 볼게요.