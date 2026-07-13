16년간 <서편제> 송화였던 이자람이 남긴 말

가야금 앙상블 ‘가야금 이채로와 colorful’ 멤버로, 전통예술을 동시대의 감각으로 읽어내며 국악이 지닌 가능성을 탐구합니다.

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큰사진보기 ▲뮤지컬 서편제 2026뮤지컬 서편제 2026 ⓒ 장혜정 관련사진보기

1993년, 영화 〈서편제〉는 판소리와 '한(恨)'의 정서를 대중문화의 한복판으로 불러냈다. 중학교 단체 관람으로 그 영화를 처음 만났던 나에게 이 작품은 오랫동안 '판소리를 소재로 한 국민영화'라는 기억으로 남아 있었다.그로부터 삼십여 년, 뮤지컬 <서편제>의 2026년 시즌을 꼭 봐야겠다고 마음먹은 이유는 분명하다. 2010년 초연부터 '송화'를 연기해 온 이자람이 이 역할과 작별하는 무대이기 때문이다. 이번 시즌 국악감독을 겸한 그는 송화를 단순히 '한 많은 여인'이 아니라, 고통 속에서도 소리에 대한 사랑을 끝내 포기하지 않는 예술가로 해석해 왔다.16년의 마지막 무대를 지켜본다는 것은, 한 배역의 완성과 한 배우의 이별을 동시에 목격하는 일이었다(이자람의 공연은 5일로 끝났으나, 다른 배우들이 출연하는 남은 공연은 서울 광림아트센터 BBCH홀에서 오는 19일까지).공연 전 가장 궁금했던 것은 뮤지컬이라는 서양의 무대 형식이 판소리와 어떻게 만나는가였다. 그런데 실제 작품에서 전통 판소리 창법이 전면에 등장하는 곡은 예상보다 많지 않다. 윤일상의 음악은 대표곡 '살다 보면'을 중심으로 발라드와 록, 팝, 전통음악의 어법을 폭넓게 오간다.이를 판소리 비중이 작다는 아쉬움으로 받아들일 수도 있다. 그러나 뮤지컬 <서편제>는 판소리를 계속 들려주기보다, 판소리가 점차 대중이 듣지 않게 되어가는 시대를 무대 위에 펼쳐 보인다. 소리가 사라지는 과정을 먼저 보여주고, 결정적인 순간에 비로소 판소리를 폭발시키는 것이다.그렇기에 마지막의 '심청가'는 앞서 흘러나온 인물들의 울음과 침묵이 마침내 하나의 소리로 수렴되는 순간이 된다. 이 작품에서 판소리는 양적 중심이 아니라, 모든 음악이 도달하고자 하는 정신적 종착점으로 존재한다.작품에서 가장 고통스러운 장면은 송화가 시력을 잃어가며 차라리 자신을 죽여 달라고 절규하는 대목이다. 이 장면에서 관객이 듣는 것은 서편제 특유의 애절함이 아니라, 예술이라는 이름으로 자행된 폭력에 대한 원망이다.유봉은 큰 소리꾼을 만들기 위해서는 깊은 한이 필요하다고 믿는다. 극에서도 등장하는 득음을 위해 똥물까지 먹어야 한다는 말은 예술가의 고행을 영웅화해 온 오래된 관념을 그대로 드러낸다. 그러나 작품은 유봉의 신념을 찬양하지 않는다. 오히려 되묻는다. 위대한 예술은 누군가에게 고통을 가함으로써 만들어질 수 있는가.송화의 눈을 멀게 한 것은 운명이 아니라 아버지의 선택이다. 그녀의 한은 자연스럽게 주어진 민족적 정서가 아니라 타인의 욕망에 의해 강제로 만들어진 상처다. 송화가 위대한 소리꾼이 되는 과정 역시 그 폭력을 정당화하지 않는다. 그녀의 성취가 숭고한 것은 고통이 있었기 때문이 아니라, 자신에게 가해진 고통을 유봉의 논리와는 다른 소리로 바꾸어냈기 때문이다."그저 살다 보면 살아진다"는 노래가 단순한 체념으로 들리지 않는 이유도 여기에 있다. 송화에게 살아진다는 것은 고통을 잊는 일이 아니다. 원망과 슬픔을 몸 안에 지닌 채, 그것들에 완전히 삼켜지지 않고 다시 한 번 숨을 내쉬는 일이다.극 속에서 사람들의 관심은 판소리에서 서양음악과 새로운 대중음악으로 옮겨간다. 유봉에게 이 변화는 타락이자 패배이지만, 동호에게 새로운 음악은 낡은 질서로부터 벗어날 수 있는 출구다.이 변화는 비단 국악만의 문제가 아니다. 한때 록앤롤이 젊음의 언어였고, 이후 팝과 힙합이 시대의 감각을 새롭게 조직했듯, 사람들의 귀에는 언제나 유행과 세대의 이동이 작용한다. 어떤 음악도 단지 뛰어나다는 이유만으로 중심에 남아 있지는 않는다.뮤지컬 <서편제>의 흥미로운 역설은 바로 여기에 있다. 작품은 서양에서 형성된 뮤지컬이라는 장르를 통해, 서양음악의 유입 속에서 주변으로 밀려났던 판소리의 생명력을 되살린다. 전통과 현대는 서로를 파괴하는 적이 아니라, 때로는 서로의 생존을 가능하게 하는 그릇이 된다.서편제는 전라도 서남부 지역을 중심으로 전승된 판소리 유파다. 영화 <서편제>는 동편제가 웅장하고 힘 있으며 맺고 끊음이 분명하다면, 서편제는 부드럽고 애절하며 음을 섬세하게 꾸미는 경향이 강하다고 설명한다.그러나 '동편제는 강하고 서편제는 슬프다'는 구분만으로 판소리를 온전히 설명할 수는 없다. 실제 판소리에는 서로 다른 유파의 요소가 중첩되며, '순수한 동편제'나 '순수한 서편제'라는 구분 자체가 하나의 관념에 가깝다는 견해도 있다.작품 속 유봉이 말하는 "한을 넘어서는 소리"가 가리키는 것도 바로 이 경계다. 마음속 응어리에 파묻혀 우는 것이 아니라, 그 응어리를 통과하여 더 넓은 소리에 이르라는 것. 한을 넘어선 자리에서는 동편제와 서편제의 구분마저 희미해지고 오직 득음의 경지만이 남는다.득음은 단지 높은 음을 내거나 탁월한 기교를 갖추는 일이 아니다. 배운 소리를 자기 삶으로 통과시켜 마침내 자기만의 소리로 다시 태어나게 하는 과정이다. 그러므로 송화의 득음은 아버지가 원했던 소리의 완성이면서, 동시에 아버지의 소리로부터 벗어나는 사건이다.국악을 전공한 소리꾼이 뮤지컬이나 대중음악의 노래를 소화하는 것과, 일반적인 노래를 해온 배우가 판소리의 성음을 내는 것은 같은 난도의 일이 아니다. 판소리는 단순한 음색의 흉내가 아니라 장단과 사설, 호흡, 발림, 몸의 공명과 오랜 훈련이 결합된 예술이기 때문이다.이자람의 송화가 특별한 이유도 여기에 있다. 그의 목소리는 뮤지컬 발성과 판소리 창법 사이를 단순히 오가는 것이 아니라, 두 언어의 경계에서 송화라는 인물을 만들어낸다. 노래가 소리로 넘어가는 순간, 음색만 달라지는 것이 아니다. 인물의 시간과 몸의 무게가 함께 바뀐다.특히 원망과 절규가 소리로 변하는 대목에서 이자람은 '한'을 감상적인 슬픔으로 소비하지 않는다. 처음에는 상처 입은 인간의 울음이 들리고, 그 울음이 장단을 만나며 차츰 예술의 형식을 얻는다. 관객은 바로 그 변화의 순간을 목격한다. 울음이 소리가 되고, 소리가 다시 삶이 되는 순간이다.시즌이 끝나갈 무렵, 이자람은 자신의 SNS에 작별의 메시지를 남겼다. "16년간 뮤지컬 <서편제>에서 송화 역으로 매 시즌 관객 분들을 만나왔습니다. 송화 덕분에 뮤지컬이라는 장르에서 사랑도 정말 많이 받고 커다란 상들도 받고, 참말로 감사가 넘치는 시간을 보냈습니다."그리고 어느 날 자신의 뇌리에 강력하게 흘러온 문장을 소개한다. "아름다운 뒷모습을 남길 시간이야." 그는 이 문장에 아쉬움을 남기지 않기 위해 시즌 내내 최선을 다했고, 무대 안팎의 동료들 덕에 후회 없이 잘 해낸 것 같다고 적었다.이 편지에서 가장 오래 눈길이 머문 대목은 다음이다. "비우면 새로운 것이 채워지는 법. 제가 비우는 자리에 새로운 송화들이 반갑게 찾아와주기를 간절히 소망하고 바랍니다." 그는 시즌 막공 무대인사를 이 편지로 조용히 대신하며 "정말 고마왔어요"라는 인사와 함께 '자람 송화'라고 서명했다.2010에서 2026, 열여섯 해의 기록이다. 자신이 비운 자리에 새로운 송화들이 찾아오기를 바라는 마음은, 소리란 한 사람의 목에서 나오지만 결코 그 사람만의 것이 아니라는 이 작품의 결론을 배우 스스로의 삶으로 증명한다.<서편제>를 보고 난 뒤 문득 사뮈엘 베케트의 <고도를 기다리며>가 떠오른다. 등장인물들이 오지 않는 고도를 기다리듯, <서편제>의 인물들은 평생 완전한 '소리'를 기다린다. 유봉은 그것을 만들려 하고, 동호는 그것으로부터 도망치며, 송화는 그것을 찾아 끝없이 길을 걷는다.그러나 소리는 고도처럼 끝내 도착하지 않는 어떤 대상인지도 모른다. 득음했다고 믿는 순간에도 더 깊은 소리는 남아 있다. 소리꾼은 완성을 얻는 사람이 아니라, 완성을 향해 계속 걸어가는 사람이다. 16년간 송화로 살아온 이자람이 "아름다운 뒷모습"이라는 말로 이별을 준비한 것도 같은 이치일 것이다. 완성해서 떠나는 것이 아니라, 계속 걸어가기 위해 자리를 옮기는 것이다.<서편제>가 말하는 소리는 판소리의 성음에만 갇혀 있지 않다. 그것은 인간이 살아가며 붙잡고자 하는 가장 원초적인 갈망, 자신이 누구인지 확인하고 세계와 다시 이어지고자 하는 생의 욕구에 가깝다. 누군가에게 그것은 노래이고, 누군가에게는 사랑이며, 또 누군가에게는 견디고 살아내는 힘일 것이다.막이 내린 뒤에도 귓가에 남는 것은 "한을 품어라"라는 유봉의 명령이 아니다. 한에 파묻히지 말고, 그 한을 지나 끝내 자신의 소리를 찾으라는 당부다. 그리고 그 소리를 찾으려는 갈망이야말로 인간을 끝내 살아가게 하는 원천임을 다시금 생각하게 한다.