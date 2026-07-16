황금빛으로 반짝반짝, 가로등에서 계절을 읽는 법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲줄박각시.대표적인 야행성 나방이라 낮에는 보기 힘들다. ⓒ 이상헌 관련사진보기

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큰사진보기 ▲귀매미.우리나라 곤충 가운데 가장 희한하게 생긴 무리다. ⓒ 이상헌 관련사진보기

큰사진보기 ▲줄먼지벌레.손으로 잡으면 엉덩이에서 구린내를 풍긴다. ⓒ 이상헌 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한달 후 홈(www.daankal.com)에도 실립니다. 사진은 <풀벌레 이야기 도감>의 일부를 사용하고 있습니다.