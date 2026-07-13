3면 통창 '초록초록' 뷰, 경주 가면 여기서 쉬어보세요

큰사진보기 ▲경주 신라천년서고 ⓒ 서희연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.

경주 여행이라면 보통 불국사, 첨성대, 천마총 같은 역사 명소를 먼저 떠올리게 된다. 세계유산으로 지정된 경주역사유적지구라 자연스러운 일일지도 모른다. 아이들이 어렸을 때 처음 경주에 갔을 때는, 한 군데라도 더 많은 유적을 둘러보고 유물을 보여주기 위해 분주하게 움직였던 기억이 난다. 하지만 두 번째로 떠난 이번 가족 여행에서는 역사 유물을 보는 것보다는 경주에서의 시간을 여유롭게 즐기고 싶었다.이번 여행을 준비하며 제일 먼저 떠오른 곳은 경주 신라천년서고였다. 이곳이 정확히 어떤 곳인지는 잘 몰랐지만, SNS에서 본 사진들이 인상적이어서 경주에 가면 꼭 가보고 싶었던 곳이다. 지난 6월 29일, 국립 경주박물관에 도착해 먼저 찾은 곳은 신라역사관, 특별전시관도 아닌 경주신라천년서고였다.신라천년서고는 박물관 안쪽, 월지관 아래에 자리하고 있다. 서고로 가는 길목에서 만나는 월지관 아래 연못인 고청지와 누각 수묵당은 고풍스럽고 잔잔한 분위기로 신라천년서고의 한옥과도 자연스럽게 어울렸다.도서관으로 들어서면 SNS에서 보고 꼭 보고 싶었던 바로 그 석등을 마주하게 된다. 열람실 홀 한가운데에 놓인 석등은 커다란 창으로 들어오는 초록빛 잎사귀들을 배경 삼아 한옥 목재와 어우러져 마치 한 장의 그림처럼 느껴진다.경주신라천년서고는 3면이 통유리창으로 되어 있어 햇살이 들어와 은은한 분위기를 만들고, 도서관 밖에 잘 가꿔진 정원 풍경이 화사함을 더한다.경주신라천년서고는 이용자가 편하게 쉴 수 있도록 다양한 열람 공간을 마련해 두었다. 곳곳에 푹신한 소파가 있어 앉아서 책을 읽거나, 통유리창 너머 초록빛 풍경을 감상할 수 있다. 이곳에서는 편하게 누워서 책을 읽을 수 있는 경험도 할 수 있다.또한 신라천년서고에는 전문 연구자들이 집중할 수 있는 개인 열람 공간도 갖추고 있다. 별도로 조성된 북큐레이션룸에서는 박물관 큐레이터와 사서가 함께 고른 책들을 주제별로 소개하고, 책과 관련된 다양한 행사도 열린다.경주신라천년서고는 2022년 12월 15일에 개관했다. 원래 이 건물은 수장고로 사용되던 곳이었는데, 신라천년보고로 수장고가 이전하면서 박물관 도록을 볼 수 있는 편안한 공간으로 탈바꿈했다. 한옥 형태의 외관은 그대로 남기고, 내부는 보와 서까래 같은 전통 목구조 양식을 현대적으로 풀어내 리모델링했다. 시각적으로 공간의 경계를 허물고 넓힌 이 건축 공간은 국내 최고 권위를 자랑하는 골든 스케일 베스트어워드 협회상을 수상했다고 한다.이곳에는 국립경주박물관에서 발간한 책을 비롯해 국내외 전시 도록, 유적 발굴 조사 보고서, 경주 관련 도서, 박물관학 관련 도서와 학술지 등 신라와 경주에 관한 다양한 자료가 잘 갖춰져 있다. 경주신라천년서고는 책을 수집하고 보존하는 도서관 본연의 역할은 물론, 관람객이 편안하게 쉴 수 있는 공간으로 조성됐다.박물관 전시를 관람한 뒤, 이곳에서 책을 읽으며 남은 여운을 천천히 즐길 수 있어 경주에서 특별한 경험을 선사하는 공간이기도 하다. 경주를 찾은 여행객이 잠시 들러 책을 읽으며 쉬어가기에도 안성맞춤이다.바다와 계곡이 생각나는 여름 휴가철이 다가왔다. 이번 여름 휴가 계획이 경주라면, 국립경주박물관에서 시원한 휴식을 즐겨보는 건 어떨까. 신라역사관, 특별전시관을 둘러본 후, 박물관 안에 있는 신라천년서고에서 신라와 경주의 역사를 천천히 읽으며 여유롭게 쉬어가는 시간을 가져본다면 시원하고 뜻 깊은 여름 휴가가 될 것이다.