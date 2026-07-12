정이한 '자작극' 두고 한동훈-이준석 공방... 주진우는 '경찰 책임론'

큰사진보기 ▲지난 6·3 지방선거에서 피습 자작극 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 8일 부산지방법원에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기위해 법정에 들어서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 이준석 대표는 자신의 페이스북에 "정이한은 국민의힘에서 보좌진으로 일했던 사람인데 이번 선거에서 국민의힘에서 누가 공작해서 이 일이 생겼는지 알고 불나방들이 설치는지 모르겠다"며 "적반하장을 용납할 생각이 없다"고 말했다. ⓒ 이준석 대표 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한 후보는 "테러 동정심으로 정이한 후보는 자신이 받을 수 있었던 표보다 더 득표했고, 부산시민들은 속아서 투표해서 투표권을 강탈당했다"면서 "테러가 자작극이라는 사실을 선거 전에 알았다면 정이한 후보에게 투표할 부산시민은 훨씬 적었을 것이고, 선거 결과가 바뀌었을 수도 있다"고 주장했다. ⓒ 한동훈 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲이처럼 경찰이 정 전 후보의 자백을 받고도 범행 사실을 공표하지 않은 데에 대해 국민의힘은 곧바로 규탄하고 나섰다. 10일 주진우 국민의힘 의원은 국회 기자회견에서 정 전 후보 사건을 담당한 경찰 지휘라인을 직권남용과 직무유기, 공직선거법 위반 등 혐의로 형사고발하겠다고 밝혔다. ⓒ 주진우 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

이준석 개혁신당 대표가 지난 8일 위계에 의한 공무집행방해와 공직선거법(허위사실 공표) 위반 등의 혐의로 구속된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보의 '테러 자작극'에 대해, '국민의힘 배후설'을 제기했다.11일, 이준석 대표는 자신의 페이스북에 "정이한은 국민의힘에서 보좌진으로 일했던 사람인데 이번 선거에서 국민의힘에서 누가 공작해서 이 일이 생겼는지 알고 불나방들이 설치는지 모르겠다"며 "적반하장을 용납할 생각이 없다"고 말했다.이어 "국민의힘에서 누가 정이한에게 접근해서 그에게 이상한 마음을 품게 했는지 몰라서 말 안 하는게 아니다"라며 "만약에 모 후보 캠프에서 정이한에게 이상한 제안을 했으면 귀하들은 끝장이다. 진짜로"라고 경고했다. 정 전 후보가 '음료 테러 자작극'을 행한 배경에 국민의힘이 있다는 의혹을 제기한 셈이다.이처럼 이 대표가 '적반하장'이라며 이러한 의혹 제기에 나선 까닭은 앞서 한동훈 무소속 의원이 개혁신당이 정 전 후보의 자작극을 사전에 인지했을 가능성을 언급한 데서 비롯했다. 10일 한 의원은 페이스북을 통해 "구속된 개혁신당 부산시장 후보 테러자작극 사태의 핵심은 '자작극이라는 사실을 경찰과 개혁신당이 언제 알았는지'이다"라며 경찰과 개혁신당이 정 전 후보의 자작극을 인지한 시점을 밝히라고 요구했다.한 후보는 "테러 동정심으로 정이한 후보는 자신이 받을 수 있었던 표보다 더 득표했고, 부산시민들은 속아서 투표해서 투표권을 강탈당했다"라면서 "테러가 자작극이라는 사실을 선거 전에 알았다면 정이한 후보에게 투표할 부산시민은 훨씬 적었을 것이고, 선거 결과가 바뀌었을 수도 있다"라고 주장했다.이어 "경찰이 선거 한참 전에 정이한으로부터 테러가 자작극이라는 자백을 받았다는 보도가 어제 나왔다"라며 "'자작극이라는 사실을 선거 전에 알았다면' 경찰은 그 사실을 알렸어야 했고, 개혁신당은 그 사실을 고백하고 후보를 사퇴시켰어야 한다. 경찰과 개혁신당은 '자작극이라는 사실을 언제 알았는지' 밝히고 선거 전에 알았다면 부산시민의 참정권을 침해한 책임을 져야 한다"라고 강조했다.이러한 한 의원의 주장에 이 대표는 10일 국회에서 기자들과 만나 정 전 후보의 범행을 선거 기간 동안 전혀 몰랐다면서 "그런 사람이 저희에게 (피의자 신분임을) 얘기해 줬을리도 만무하고, 경찰도 공식적으로 저희에게 통보 안 했다고 하지 않느냐"라며 "저희는 인지할 수도 없었고 인지하지 않았다"라고 반박했다.한편 국민의힘에서는 경찰이 정 전 후보의 범행을 선거기간 도중 인지하고도 이를 유권자들에게 알리지 않았음을 강하게 비판하고 있다.9일 MBC <뉴스데스크> 보도에 따르면 경찰은 지난 6.3 지방선거 보름 전에 정 전 후보로부터 범행에 대한 자백을 받아냈다. 경찰이 공모자 윤씨와의 통화 내역을 제시하자 정 전 후보가 범행 사실을 시인한 것이다.하지만 경찰은 이를 유권자들에게 알리지 않았고 정 전 후보는 선거를 완주해 2만 7418표를 받았다. 선거 사무실 압수수색 또한 선거가 끝난 뒤인 지난 달 4일부터 진행됐다. 경찰은 MBC에 "선거에 미칠 영향보다 범죄혐의 입증이 더 중요했고, 영장 발부를 위해 추가 수사가 필요했다"라며 의도적인 수사 지연이 아니라고 해명했다.이처럼 경찰이 정 전 후보의 자백을 받고도 범행 사실을 공표하지 않은 데에 대해 국민의힘은 곧바로 규탄하고 나섰다. 10일 주진우 국민의힘 의원은 국회 기자회견에서 정 전 후보 사건을 담당한 경찰 지휘라인을 직권남용과 직무유기, 공직선거법 위반 등 혐의로 형사고발하겠다고 밝혔다.주 의원은 "정이한은 지난 5월 이미 경찰 조사에서 테러 자작극을 자백했다고 한다. 그런데도 경찰은 자백 사실을 선거가 끝날 때까지 숨겼고, 정이한은 가짜 목 깁스를 하고 테러 피해자인 척 선거를 완주했다"라며 "결국 보수표는 분열됐고 전재수 후보가 당선됐다. 경찰이 부산시장 선거에 부당하게 개입해 민주당을 도운 것"이라고 주장했다.박성훈 국민의힘 수석대변인 또한 10일 논평에서 "이번 사태의 가장 심각한 문제는 범죄 사실을 모두 인지하고도 이를 방치한 경찰의 수사 행태"라며 "유권자들의 중대한 판단에 영향을 미칠 수 있는 정보를 경찰은 대체 무슨 권한으로 차단한 것인가. 이는 단순한 수사 지연을 넘어 명백한 공권력의 선거개입이자 직무유기이며, 국민의 알 권리를 침해한 중대한 사건"이라고 지적했다.