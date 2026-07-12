안철수, 기자회견까지 열고 "한동훈 우리 당에 얼씬도 말라"

큰사진보기 ▲국민의힘 안철수 의원이 8일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 추경호 대구시장의 계엄 해제 표결 방해 혐의 공판에 증인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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안철수 국민의힘 의원이 "한동훈 의원의 국민의힘 복당을 반대한다"고 밝혔다. 12·3 비상계엄 당시 행적에 대한 안 의원과 한동훈 무소속 의원 간의 진실공방이 '복당 반대'로까지 비화되는 모양새다.안 의원은 12일 기자회견을 열고 "그동안 한 의원의 복당 가능성을 열어 두고 있었지만 (이제는) 공식적으로 복당을 반대한다, 한 의원은 얼씬도 말아라"고 말했다. 그 이유에 대해 "추경호 시장 재판 증인으로 진술한 후, 한 의원이 복당한다면 당이 어떻게 혼란에 휩싸일지 예고편을 목격했다"고 설명했다.앞서 안 의원은 지난 8일 추경호 대구시장의 내란중요임무종사 혐의 사건 공판에 증인으로 출석해 "경찰이 국회 출입을 막고 있으니 당사로 모이자고 먼저 한 게 한동훈 (당시) 대표라고 들었다"고 진술했고, 한 의원은 "왜곡"이라며 반발한 상황이다. 안 의원은 "증언에 허위가 없었다"고 재반박, 한 의원은 "거짓 선동"이라며 진실 공방을 벌이고 있다.안 의원은 이날 기자회견에서도 "추 시장 재판 증인으로 출석해 제가 듣고 직접 확인한 사실 그대로 증언했다"라며 "누구를 위해서도, 누구를 겨냥해서도 아닌, 오직 사실만을 증언했다"고 재차 강조했다.그러면서 안 의원은 "한 의원은 같은 재판에 증인으로 소환되고도 한 번도 출석하지 않았다, 본인이 주장하는 바를 공식화하기 위해 법정 증언하기를 권한다"고 짚었다. 안 의원은 "한 의원은 12월 3일 비상계엄을 막는 데 동참했지만 그 날 계엄을 막은 건 결코 한 의원 혼자가 아니"라며 "그런데 왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 되어야 하냐"고 반문했다.안 의원은 "친한계 스피커들은 법정에서 사실을 증언한 자당 중진 의원을 공격하고, 조롱하고, 매도했다"라며 "한 의원이 당 밖에 있는데도 이 정도인데, 그가 복당하게 되면 어떻게 될 것인지 불 보듯 뻔하다"고 주장했다. 이어 "당 전체는 계파 갈등과 소모적 내전에 빠질 것이며, 그 피해는 고스란히 보수 및 우파 시민 전체가 떠안게 될 것"이라며 "한 의원은 이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다, 혹시 창당을 생각하고 있다면 응원하겠다"고 덧붙였다.