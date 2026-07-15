뜨거운 여름... 집과 차에서 발견한 수상한 흔적 둘

큰사진보기 ▲은평구청 ⓒ 은평구 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲은평구 탄소중립기본계획 33페이지 일부 캡처. ⓒ 은평구 관련사진보기

큰사진보기 ▲은평구 탄소중립기본계획 48페이지 부분 캡처. ⓒ 은평구 관련사진보기

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큰사진보기 ▲은평구 탄소중립기본계획 33페이지 일부 캡처. ⓒ 은평구 관련사진보기

큰사진보기 ▲은평구 탄소중립기본계획 17페이지 부분 캡처. ⓒ 은평구 관련사진보기

큰사진보기 ▲은평구 탄소중립기본계획. 64페이지 부분 캡처. ⓒ 은평구 관련사진보기

큰사진보기 ▲은평구 탄소중립기본계획. 도로수송 부문 81~100페이지 감축계획(필자 재구성) ⓒ 은평구 관련사진보기

큰사진보기 ▲은평구 탄소중립기본계획표지 ⓒ 서울시 은평구 관련사진보기

덧붙이는 글 | 내용이 딱딱하기 때문에 쉽게 읽히도록 탐정이 단서를 추적해 가는 형식으로 작성해 보았습니다. 적지 않은 기간동안 기후활동 및 기후환경강사를 했었던 경험을 살려 작성했습니다. 3편으로 연재하려는데, 아래 연재선택에 따로 작성할 수가 없어서 일단 그대로 두었습니다.

서울특별시 은평구는 기후환경 정책을 비교적 잘하는 자치구로 알려져 있다. 탄소중립 실천마을, 환경교육, 에너지카페, 자원순환 사업도 꾸준히 해왔다. 나 역시 은평구의 탄소중립 정책이 다른 지역보다 앞서 있을 것이라고 생각했다.그런데 지난 2월 녹색전환연구소가 전국 기초지자체의 탄소중립기본계획을 분석한 결과, 은평구는 종합 C등급을 받았다. 수송 부문의 감축목표는 비교적 높게 평가됐는데, 전체 평가는 왜 C등급이었을까. 궁금해졌다. 결국 직접 은평구의 '탄소중립녹색성장기본계획'을 펼쳐봤다.지난 2025년 4월 발표한 은평구의 '탄소중립녹색성장기본계획'의 전체 자료는 900페이지가 넘는다. 엄두가 나지 않았다. 다행히 요약보고서는 약 200페이지쯤이었다. 그래도 많다. 실제로 보니 숫자는 더 많았다. 머리가 아팠다. 그래도 중요한 일이니 살펴보기로 한다. 보다 보면 뭔가 단서가 나오겠지.첫 번째 단서는 은평구 온실가스가 어디에서 나오는지를 보여주는 표였다. 2018년 관리권한 배출량(지자체가 정책을 통해 관리·감축할 수 있는 온실가스 배출량) 가운데 건물은 67.7%, 도로수송은 22.1%였다. 두 부문을 합하면 거의 90%다. 은평구 탄소중립의 핵심은 우리가 매일 생활하는 집과 건물, 그리고 자동차에 있다는 뜻이다.2034년까지 줄이겠다는 온실가스도 건물과 교통에 집중돼 있었다. 전체 목표감축량 62만7100톤 가운데 건물이 36만7100톤, 도로수송이 18만4200톤이다. 두 부문이 전체 감축목표의 약 87.9%를 차지한다. 참고로 탄소중립기본계획은 10년짜리 계획이라 2034년까지 감축계획이 나온 것이다.여기까지는 방향이 맞아 보였다. 배출량이 많은 곳에서 많이 줄이겠다는 것이니 자연스러운 계획이었다. 일단 가장 큰 배출원인 건물부터 살펴봤다.은평구 기본계획은 건물 대응전략을 네 가지로 나눈다. 기존 건물의 제로에너지화, 신규 건축물 에너지 성능 강화, 인센티브와 규제를 통한 건물 관리, 저탄소 청정에너지 보급이다.이름만 보면 그럴듯하다. 그런데 우선 "건물에서는 실제로 어디에서 온실가스가 가장 많이 나올까" 궁금했다.아마도 공공청사나 병원, 대형마트 같은 큰 건물일 것 같았다. 그러나 예상과 달리 일반 가정집이었다. 건물 부문 배출량 가운데 가정이 약 62%, 상업·공공 부문은 약 38%를 차지했다. 은평구 건물에서 온실가스가 가장 많이 나오는 곳은 바로 시민들이 생활하는 집이었던 것이다(은평구 전체 배출량 중에서는, 건물의 가정 부문 배출량은 42.1%).다음으로 주택의 상태를 살펴봤다. 은평구 주택 가운데 20년 이상 된 주택은 약 81.5%였다. 열 채 중 여덟 채 이상이 오래된 주택이라는 뜻이다.그렇다면 답은 자연스럽다. 집이 오래되어 냉난방을 하더라도 에너지가 줄줄 새서 온실가스 배출이 많은거라, 단열과 창호, 냉난방설비를 함께 개선하는 종합적인 대책이 필요할 것이다. 그린 리모델링이나, 건물 에너지효율화사업(Building Retrofit Project)이 대표적인 정책이다.그런데 세부사업을 보니 예상과는 다른 계획이 들어있었다. 앞서 언급한 건물 대응전략 중 첫 번째인 '기존 건물의 제로에너지화' 계획에서, 감축량의 약 87.5%가 가정용 친환경 보일러 교체에 집중돼 있었다(2025년 주요 신규물량을 기준. 감축잠재량 합계는 61,165.3 tCO₂eq/yr).뭔가 이상했다. 물론 보일러 교체도 필요하다. 하지만 벽과 창문으로 열이 계속 빠져나가는 집에서 보일러만 바꾸면 문제가 해결될까. 가장 큰 문제는 오래된 집인데, 대책은 집 전체보다 보일러 하나에 더 집중돼 있었다. 첫 번째 수상한 흔적이었다.도로수송 부문은 친환경차 보급, 녹색교통 기반 조성, 교통수요 관리라는 세 가지 전략으로 구성돼 있다. 여기서도 같은 질문을 던져봤다.교통에서 온실가스가 많이 나오는 근본적인 이유는 무엇일까. 결국 자동차를 많이 타기 때문이다. 실제로 은평구의 교통 부문에서 대부분의 배출량은 자동차(내연기관차)에서 나온다. 그렇다면 자동차 이용을 점점 줄이고, 줄인만큼 대중교통 등의 이용을 늘리는 대안이 필요할 것이다.보행과 자전거, 마을버스, 철도역 접근성, 주차수요 관리가 중요해지는 이유다.그런데 실제 감축계획을 보니 대응 전략 중 도로수송 감축량의 약 68.8%가 친환경차 보급에 배정돼 있었다. 녹색교통 기반 조성이 약 22.1%, 자동차 이용 자체를 줄이는 교통수요 관리는 약 9.1%였다.여기서도 고개가 갸웃해졌다. 친환경차는 필요하다. 하지만 전기차도 자동차다. 기본재료인 철강은 가장 온실가스를 많이 배출하는 산업이고, 현재 재생에너지 비율이 약 10%밖에 안 되는 상황에서 전기차의 전기도 대부분 화석연료로 만든다. 또한 도로를 차지하고 주차장도 필요하다.게다가 녹색교통 감축량의 대부분은 광역·도시철도 효과에 기대고 있었다. 교통의 핵심 문제는 자동차 이용을 줄이는 것인데, 계획은 친환경차와 광역철도에 초점을 맞추고 있었다. 반면 은평구가 직접 추진할 수 있는 보행, 자전거, 마을버스, 주차수요 관리에 대한 계획은 상대적으로 적었다. 두 번째 수상한 흔적이었다.건물과 교통은 다른 분야처럼 보인다. 그런데 계획서를 따라가다 보니 비슷한 모습이 보였다. 건물에서는 오래된 집의 에너지 낭비가 핵심인데, 보일러 교체가 중심에 있었다. 교통에서는 자동차 이용 감소가 핵심인데, 친환경차와 광역철도에 감축량이 크게 배정돼 있었다.물론 보일러와 전기차, 철도도 필요하다. 하지만 그것만으로 충분한가 의문이 들었다. 더구나 이런 사업 가운데 상당수는 국가정책, 서울시 제도, 민간의 선택에 좌우된다.그렇다면 또 하나의 질문이 생긴다. 만약 국가정책이 늦어지거나 친환경차 보급이 계획에 미치지 못하면, 은평구는 무엇으로 부족한 감축량을 채울 수 있을까. 계획서를 살펴봤지만 이 질문에 대한 분명한 답은 쉽게 찾기 어려웠다.그래서 이번에 찾은 첫 번째 결론은 이렇다. 은평구 탄소중립계획에는 목표가 있다. 건물과 교통을 핵심으로 짚은 방향도 맞다. 그러나 실제 배출이 많은 현장에 정면으로 대응하는 사업보다, 비교적 추진하기 쉽거나 외부정책에 기대는 사업의 비중이 크다.또한 상당수 계획은 국가정책, 서울시 제도, 민간에 기대고 있다. 하지만 여기가 흔들렸을 때 은평구가 스스로 움직일 대책이 충분히 준비되어 있을지는 의문이다.다음 글에서는 건물 부문을 더 깊이 살펴보려 한다. 노후주택이 80%를 넘는데도 왜 단열과 창호를 함께 개선하는 사업은 작게 다뤄졌는지, 공공태양광보다 민간 연료전지의 감축량이 더 크게 잡힌 이유는 무엇인지 추적해 보려 한다.