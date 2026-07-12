이렇게 불편할 줄은 몰랐다... 여름에 읽는 소설 '여름'

큰사진보기 ▲여름여름 책표지 ⓒ 민음사 관련사진보기

그녀의 검은 피부색을 돋보이게 해주는 분홍색 무명옷을 입고 현관에 나왔을 때는 햇살과 아름다운 아침에 취한 나머지 불행의 마지막 흔적이 모두 사라졌다. 사랑이 핏속에서 즐겁게 춤을 추는데 어디에서 태어났건, 누구의 자식이건 무슨 상관이란 말인가?

AD

사물의 잠재된 모든 아름다움이 갑자기 그녀에게 모습을 드러내는 것만 같았다.(...) 자신이 지금 어디에 있는지 까맣게 잊었으며, 마침내 하니가 옆에 있다는 사실조차 잊었다. 그녀는 별 속에 갇힌 것 같았다.

만약 아이가 없다면 채리티는 바람에 날려 스쳐 가는 엉겅퀴의 관모처럼 뿌리가 없는 느낌이었을 것이다. 아이는 그녀를 아래로 잡아당기는 짐이면서 두 발로 설 수 있도록 붙잡아 주는 손과 같았다.

덧붙이는 글 | 블로그, 인스타에도 수정해서 올릴 예정입니다.

100년이 넘은 소설을 읽으면서 이렇게 불편할 줄은 몰랐다. 계절에 이끌려 이디스 워튼의 <여름>을 집어 들었다. <여름>이라는 제목이 유난히 눈에 들어왔다. 싱그러운 초록빛 표지와 달리 책 속에는 뜨거운 사랑보다 현실의 무게가 더 짙게 깔려 있었다. 기대와 설렘으로 책장을 넘기던 마음은 이내 절망으로 미끄러져 내렸다. 이 소설은 결국 절망과 체념에 관한 이야기일까.시골 마을에서 우물 안 개구리처럼 살아온 채리티는 우연히 마을에 책 작업을 하러 온 젊은 건축가 하니를 만나 사랑에 빠진다. 사랑은 무료하던 그녀의 일상에 거대한 파동을 일으킨다.무채색이던 그녀의 삶은 사랑에 빠진 순간부터 오색으로 물들기 시작한다. 사랑은 한 사람의 세상까지 바꾸는 힘을 가진다.채리티와 하니의 사랑은 끝까지 이어질 것만 같았다. 하지만 열정은 현실 앞에서 오래 버티지 못한다. 두 사람은 편안함과 부가 주는 안정, 그리고 삶의 조건 앞에서 자유롭지 못했다. 인간이라면 욕망의 힘을 쉽게 거스를 수 없을 것이다. 굳이 가시밭길을 걸을 이유가 있을까. 눈앞에 꽃밭이 펼쳐져 있다면 누구나 한 번쯤 발길을 멈추게 된다.뱃속에 자리한 새로운 생명은 채리티를 또 다른 삶의 갈림길에 세운다. 오랜 고민 끝에 그녀는 결국 현실을 선택한다. 당차고 생기 넘치던 여주인공이 '바람과 함께 사라지다'의 스칼렛 오하라처럼 자신의 길을 개척해 나가길 바랐던 나로서는 결말이 못내 아쉬웠다.무엇보다 끝내 받아들이기 어려웠던 점은 입양해 키운 아이와 보호자가 부부가 된다는 설정이었다. 어버이 같던 로열 변호사가 남편이 되는 결말은 지금 읽어도 쉽게 납득되지 않았다. 시대적 배경을 감안하더라도 보호자와 피보호자의 관계를 생각하면 불편함이 남는다.더 아이러니한 건 거짓과 위선으로 똘똘 뭉친 로열 변호사가 마지막에는 근엄하고 다정한 신사처럼 그려진다는 점이다. 채리티에게 그의 선택은 구원이었을까, 아니면 현실과 타협한 생존이었을까.<여름>은 100여 년 전에 쓰인 소설이지만, 책을 덮고 나니 오히려 지금의 현실을 떠올리게 했다. 사랑만으로 살아갈 수 없는 삶, 이상보다 생계를 먼저 생각해야 하는 선택, 그리고 여성에게 주어진 조건 속에서 최선이라고 믿을 수밖에 없는 결정은 과연 과거에만 해당되는 이야기만일까.채리티의 선택에 끝내 공감하지는 못했다. 그렇다고 그녀를 쉽게 비난할 수도 없었다. 어쩌면 이 소설이 말하고 싶었던 건 한 여성의 사랑 이야기가 아니라, 시대가 한 사람의 삶을 어디까지 결정할 수 있는가에 대한 질문인지도 모른다.책장을 덮은 뒤에도 '여름'은 끝나지 않았다. 채리티가 남긴 질문은 계절이 바뀌어도 오래 마음속에 남았다.