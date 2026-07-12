손주도 찾고, 신분증도 찾고... 얼굴도 모르는 고마운 이웃들의 활약

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큰사진보기 ▲폭염이 이어지던 날, 무사히 집으로 돌아와 바라본 아파트 단지의 풍경. 뜨거운 더위 속에서도 세상은 여전히 살만하다는 것을 깨달은 하루였다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"엄마, 둥둥이 잃어버려서 많이 놀라셨지요?"

"고객님, 마트 고객센터에 신분증과 카드가 보관되어 있다고 여기로 연락이 와서 전화드렸습니다. 마트 고객센터로 가셔서 찾아가세요."

큰사진보기 ▲마트에서의 소동을 무사히 마치고 남편과 단골 카페에 들러 숨을 돌리며 마신 커피 한 잔. 이웃들이 전해준 따뜻한 온기가 고스란히 남아 있는 듯하다 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.오늘도 주머니에 정신줄을 단단히 꿰매 넣고 손주들과 마트 원정을 준비하는 초보 할머니 기자입니다.

폭염이 이어지던 7월 11일, 손주 둘을 데리고 더위도 식힐 겸 피서 삼아 근처 마트로 향했다. 그것이 하루 동안 벌어질 소동의 발단이 될 줄은 꿈에도 모른 채 말이다.당근을 사겠다고 앞만 보고 카트를 밀며 걷던 찰나, 늘 유모차나 카트에 얌전히 앉아있던 큰 손주 둥둥이가 다리가 아프다며 내려달라더니 순식간에 시야에서 사라졌다. 정말이지 귀신이 곡할 노릇이었다. 남편과 사방으로 흩어져 혼비백산 아이의 이름을 부르는데, 저만치 앞에서 울고 있는 녀석이 보였다.품에 와락 안기는 아이를 보며 '십년감수했다'는 말이 온몸으로 체감됐다. 금방 찾아서 다행이지, 잠시만 거실에 혼자 있어도 당황하는 아이인데 얼마나 놀랐을까. 가슴을 쓸어내리며 아이를 꼭 안아주었다. 주변에 계신 분들께 아이를 보호해 주어 고맙다고 인사를 하였다.딸아이의 말에 어떻게 알았냐고 물으니, 미아방지 목걸이에 적혀있는 번호로 전화가 왔었다고 했다. 딸은 당시 바로 받지 못하고 나중에 부재중 전화를 확인해 다시 연락을 취했는데, 전화를 받은 분이 "할머니와 무사히 만났다"고 안심시켜 주었단다. 딸아이는 상황이 종료된 후이지만 전화를 해 준 그 마음이 너무 고마워 다시 연락을 드려 감사하다는 인사를 정중히 전했다고 했다.이 아찔한 경험을 계기로 큰손주에게 소중한 교육도 시켰다. 길을 잃었을 때는 절대 움직이지 말고 그 자리에서 가만히 기다리기, 그리고 주위 어른에게 목걸이를 보여주며 전화해 달라고 요청하기 등 구체적인 행동지침을 단단히 일러주었다. 위급한 순간 빛을 발한 이웃의 작은 관심과 미아방지 목걸이의 위력을 뼈저리게 실감한 순간이었다.그 와중에 요즘 어린이집에 다니며 부쩍 환경 변화 스트레스를 받는지 떼쓰기가 늘어난 둘째는 카트에서 내리겠다고 난리법석이었다. 황급히 빵과 요구르트를 사서 입에 물려주니 그제야 조금 잠잠해졌다. 그렇게 정신없이 장을 보고 계산을 마친 뒤 집으로 돌아오니 그야말로 기진맥진이었다. 제 부모에게 손주들을 겨우 넘겨주고 방에 대자로 뻗었다그때 휴대폰이 요란하게 울렸다. 남편은 화면을 슬쩍 보더니 "XX카드네, 스팸이니까 무시해요"라며 넘기려 했다. 평소 같으면 안 받았을 텐데, 이상하게 연이어 울리는 벨 소리에 왠지 모를 집요함이 느껴졌다. 결국 거절 버튼을 누르다 백기를 들고 전화를 받았다. 그런데 수화기 너머에서 뜻밖의 차분한 목소리가 들려왔다.설마 하며 휴대폰 뒤 지갑을 열어보니 속이 훤히 비어 있었다. 둘째의 짜증을 달래며 영수증을 챙기느라 정신줄과 함께 지갑 문도 활짝 열어두고 온 모양이었다. 기운이 하나도 없었지만 남편과 다시 어기적어기적 마트로 향했다. 그나마 마트가 집 근처라는 게 불행 중 다행이었다.고객센터에 도착하니 직원분이 뜻밖의 이야기를 건넸다. 카드와 신분증을 각각 다른 분이 주워서 따로따로 맡겨주셨다는 것이다. 얼굴도 모르는 고마운 이웃들이 마트 바닥에 떨어진 물건들을 지나치지 않고 주워 맡겼고, 내 연락처를 알 길 없던 마트 직원이 카드사를 통해 거꾸로 나라는 ' 지갑 미아'를 찾아낸 셈이다. 길 잃은 손주부터 주인을 잃은 카드와 신분증까지 제자리를 찾아주는 대한민국 시민의식과 금융 시스템의 완벽한 컬래버레이션에 감탄이 절로 나왔다.하지만 진짜 바보 같은 짓은 그다음에 깨달았다. 기운을 좀 차리고 들어가자며 단골 카페에 들러 밤늦은 커피를 한 잔 마시는데, 문득 정신이 번쩍 드는 것이다.'아, 주워주신 고마운 분들 연락처라도 물어보고 제대로 감사 인사라도 남겨둘걸.'집에 와서 누웠으나 아무래도 이대로는 고마움과 미안함에 도저히 잠을 잘 수가 없었다. 결국 다시 마트로 뛰어가서 주워주신 분들이 남긴 별도의 메모나 연락처가 있는지 물었지만, 아쉽게도 따로 메모를 남겨둔 것은 없다는 답변을 들었다. 혹시 그분들이 다시 오면 꼭 연락처를 받아놓아 달라고, 정말 감사하다고 전해달라 직원분께 거듭 당부했다.직접 얼굴을 뵙고 마음을 전하지는 못했으나, 이 자리를 빌려 깊은 감사 인사를 드리고 싶다. 길 가던 아이의 눈물을 외면하지 않고 전화를 걸어주신 분, 그리고 누군가의 소중한 신분증과 카드를 정성스레 주워 고객센터에 맡겨주신 두 분의 따뜻한 이웃들에게 고개 숙여 감사드린다.최근 반려견 병원 진료에, 둘째의 어린이집 등원 준비로 정신이 없어 참 오랜만에 느껴본 바깥공기였다. 지독한 폭염은 사람의 정신을 흐리멍덩하게 만들고 지갑 문까지 열어젖히게 하지만, 역설적이게도 그 덕분에 이 세상의 온도가 아직 참 따뜻하다는 것을 배운다.길 잃은 아이를 외면하지 않고 전화를 걸어준 이웃, 떨어진 카드와 신분증을 정성스레 주워 고객센터에 전해준 또 다른 이웃들, 그리고 주인을 찾아 발 빠르게 움직여준 마트와 카드사 직원들까지.오늘 하루 동안 내가 받은 배려와 친절의 무게를 커피 한 잔의 온기와 함께 조용히 음미해 본다. 정신줄은 잠시 놓쳤을지언정, 세상은 아직 참 살 만하다는 깊은 감사를 안고 돌아가는 길이다.그나저나 내일은 마트 갈 때 정신줄부터 단단히 주머니에 꿰매 넣고 출발해야겠다. 고마운 이웃들에게 부끄럽지 않은 번듯한 정신줄로 말이다.