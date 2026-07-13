현장교사들의 연구 열정, 충남교육에 길을 묻다

큰사진보기 ▲2026 교육정책연구 중간보고회 현장. ⓒ 송민규 관련사진보기

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'학교 현장에서 발견한 문제를 어떻게 정책의 언어로 바꿀 것인가.'

큰사진보기 ▲5과제 ‘교사의 방어적 교육활동’ 발표 장면.남궁욱 교사가 ‘연구란 무엇인가’를 묻고, “연구자의 사명은 현실의 복잡한 현상을 드러내는 것”이라는 마리아 교수의 말을 인용하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲6과제 ‘초기 근무환경과 교사 전문성’ 발표 장면. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 교육정책연구 6과제 책임연구원으로 중간보고회에 참여해 연구 내용을 발표했습니다. 현장에서 다른 연구과제 팀들의 발표와 논의를 듣고 이 기사를 작성했습니다. 이 기사는 학교 현장에서 교육의 변화와 가능성을 만들어가는 교사들의 이야기를 기록합니다.

지난 10일 오후, 아산 캠코인재개발원 대강의실에 교사들이 하나둘 자리를 잡았다. 발표를 앞둔 연구자들은 노트북 화면을 다시 확인했고, 다른 연구팀의 발표를 듣는 교사들은 자료를 넘기며 메모를 이어갔다. 스크린에는 '2026 교육정책연구 중간보고회 및 심층협의회'라는 문구가 떠 있었다.이날 행사는 충청남도교육청교육과정평가정보원 교육정책연구소가 운영하는 2026년 교육정책연구의 진행 상황을 점검하기 위해 마련됐다. 올해 선정된 12개 연구과제 가운데 장기과제 8개 팀이 중간 연구 결과와 향후 계획을 발표했다.오후 4시부터 시작된 발표는 저녁까지 이어졌다. 연구팀별 발표가 끝난 뒤에는 과제별 협의실로 이동해 밤 9시까지 심층협의를 진행했다. 다음 날 오전에도 조사 방법과 연구 일정, 자료 분석과 정책 제언의 방향을 점검하는 논의가 계속됐다.2026년 교육정책연구 과제는 2025년 말 교육청 각 부서가 제안한 정책 수요와 학교 현장의 의견을 바탕으로 선정됐다. 교사의 심리 안정과 교육활동, 초기 근무환경과 전문성, 학교 성교육, 미래교육, 학교폭력 예방, 교직 생애별 연수, 인공지능 교육 등 학교와 교육행정이 함께 풀어야 할 문제들이 연구 주제로 포함됐다.연구과제의 내용은 서로 달랐지만, 발표장에는 하나의 공통된 질문이 흐르고 있었다.오동규 충청남도교육청교육과정평가정보원장은 인사말에서 중간보고회의 의미를 "지금까지 진행한 연구가 제대로 가고 있는지, 방향은 맞는지를 점검하고 확인하는 시간"이라고 설명했다. 학교 수업과 업무를 수행하면서 연구를 병행하는 현장연구원들의 어려움도 언급했다. 이어 "연구가 실제 교육 현장에서 잘 활용되고, 문제를 해결하거나 개선하는 데 쓰였으면 좋겠다"고 강조했다.이날 발표에서 교사들은 학교 현장에서 마주한 문제를 연구 질문으로 바꾸고 있었다. 교사의 방어적 교육활동, 초임 교사의 초기 근무환경과 전문성, 학교 성교육 운영체계, 미래교육의 방향, 학교폭력 예방, 교직 생애 단계별 지원 등 주제는 달랐지만 출발점은 모두 현장이었다.교사들은 학생과 학부모, 동료 교사와의 관계 속에서 반복되는 문제를 개인의 경험으로 남겨두지 않았다. 면담과 설문, 문헌 검토와 자료 분석을 통해 원인을 살피고, 학교와 교육청이 무엇을 바꿔야 하는지 정책의 언어로 정리하고 있었다.정책 문서에서 한 줄로 정리되는 문제도 학교에서는 학생과 학부모, 교직원 간의 관계와 지역 여건에 따라 복잡하게 나타난다. 발표에 나선 교사들은 그 현실을 기록하고 분석하며 정책의 근거로 전환하고 있었다.중간보고회에서 눈에 띈 것은 연구 결과만이 아니었다. 연구를 수행하기 위해 새로운 분야를 공부하고, 부족한 역량을 함께 채워가는 교사들의 과정도 발표 속에 담겼다.교사들은 국내외 선행연구를 읽고 면담 질문을 만들었다. 자문위원의 검토를 받아 질문지를 수정하고, 지역과 학교급, 경력과 역할이 다른 참여자를 섭외했다. 면담 뒤에는 녹음자료를 전사하고 반복해서 읽으며 의미 있는 내용을 분류했다.질적 연구 방법을 익히기 위해 방학 동안 연구서를 함께 읽겠다는 팀도 있었다. 필요한 책이 품절되자 출판사에 연락해 추가 인쇄를 요청했다는 이야기도 나왔다. 설문조사와 집단면담, 텍스트 마이닝, 전문가 협의와 델파이 조사 등 각 과제에 맞는 방법을 익히고 적용하는 모습도 확인할 수 있었다.교사는 학교 현장을 가장 가까이에서 관찰한다. 정책이 교실에서 어떻게 작동하는지, 계획과 실행 사이에 어떤 차이가 생기는지를 매일 경험한다. 그러나 경험만으로 정책을 움직이기는 어렵다. 자료를 모으고, 다양한 목소리를 비교하며, 타당한 근거를 제시해야 한다.연구에 참여한 교사들은 자신이 관심을 가져온 분야를 깊이 공부하면서 현장의 경험을 충남교육의 공적인 목소리로 바꾸고 있었다. 학교의 문제를 발견하고 동료와 협력하며 개선 방향을 제안하는 능력 역시 교육 전문가에게 필요한 전문성이다.이날 사회를 맡은 교육정책연구소 김태옥 연구사는 "연구는 답이 없는 것을 찾아가는 일인 것 같다"고 말했다. 실제로 이날 중간보고회는 완성된 답을 내놓는 자리보다, 학교가 마주한 문제를 더 정확히 이해하기 위해 질문과 방법을 점검하는 자리에 가까웠다.현장교사의 연구가 실제 변화를 만들기 위해서는 연구 결과를 받아들이는 교육청의 역할이 중요하다. 이세중 교육정책연구소장은 행사 중 필자와 나눈 대화에서 이날 연구 결과가 학교 현장에서 제대로 활용되지 못했던 사례가 있었다고 언급했다. 이어 교육청의 교육전문직이 연구 결과를 학교 현장과 정책에 연결할 수 있도록 적극적으로 소통하겠다고 밝혔다.현장교사는 학교의 문제를 발견하고 자료를 통해 그 실상을 드러낼 수 있다. 교육전문직은 연구 결과를 정책과 행정 체계 안에서 검토하고 실행 가능한 사업으로 연결할 수 있다. 어느 한쪽의 역량만으로는 현장의 문제를 정책으로 바꾸기 어렵다는 뜻이다.연구가 보고서 제출로 끝나면 현장교사의 경험과 노력도 기록 속에 머물게 된다. 교육청 각 부서가 연구 결과를 읽고 정책과 사업에 반영할 부분을 찾아야 한다. 즉시 반영하기 어려운 제안에는 이유를 설명하고, 추가 협의나 후속 연구로 연결하는 과정도 필요하다.이번 중간보고회에 참여한 교사들은 이미 학교 현장의 문제를 깊이 들여다보며 충남교육의 방향을 묻고 있었다. 이들의 관심과 연구역량은 현장의 목소리를 더욱 구체적이고 설득력 있게 만든다.12개 연구팀은 오는 11월 최종보고회를 목표로 연구를 이어간다. 현장교사들이 던진 질문이 한 편의 보고서로 남을지, 충남교육의 정책과 학교의 변화로 이어질지는 이제 교육청의 응답에 달려 있다.