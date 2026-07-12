입소문 탔으면 싶은, 담양의 숨은 관광지 3곳

큰사진보기 ▲해동문화예술촌 ⓒ 김이삭 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해동문화예술촌 ⓒ 김이삭 관련사진보기

큰사진보기 ▲담주다미안예술구 ⓒ 김이삭 관련사진보기

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큰사진보기 ▲담양LP문화충전소 ⓒ 김이삭 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.본 기행문은 필자의 브런치(https://brunch.co.kr/@isak4703/53)에도 동시에 실립니다.

담양은 과거 대나무로 만든 죽제품인 소위 '죽물'을 판매했던 시장으로 명성을 날렸던 건 물론, 지금 이 순간에도 우리나라를 대표하는 관광지 가운데 하나인 죽녹원을 적극 홍보하며 대나무가 유명한 고장으로서의 특색을 잘 보여주고 있다.뿐만 아니라 관방제림과 메타세쿼이아 가로수길처럼 아름다운 자연 속에서 좋은 추억을 쌓을 수 있는, 천혜의 자연과 어우러진 여행지로서 많은 여행객의 사랑을 받고 있다. 그에 걸맞게, 원도심이자 주요 관광지인 죽녹원이 인접한 담양읍에도 담양만이 가지고 있는 전통과 문화를 지닌 여행지가 읍에만 무려 3곳이 있다. 필자는 지난 10일, 조금이라도 더 여행객들의 입소문을 탔으면 하는 담양의 숨은 관광지를 찾았다.담양은 대나무로 유명하다. 죽순물로 만든 각종 가공품은 물론, 파이프오르간까지 대나무로 손수 제작할 정도로 진심이다. 그 때문인지 몰라도, 과거의 기억을 바탕으로 공간에 주어진 전통적인 역할과 예술정신을 현대적으로 재해석하며 구도심에 남겨진 공장과 교회, 그리고 병원 터에 대나무숲을 만들어냈는데, 그곳이 바로 해동문화예술촌이다.1950년대 말, 초대 대표가 선궁소주를 인수한 것으로 시작된 해동주조장은, 전통 방식 그대로 막걸리를 빚어냈던 곳이다. 근대화와 산업화가 급속히 이루어졌던 60년대 말에는 종업원이 수십 명에 달할 만큼 담양의 대표 기업으로 자리매김했으나, 급격한 발전과 더불어 시대상도 자연스레 바뀌면서 여기에 적응하지 못한 나머지 2010년에 문을 닫았다. 수 년간 폐건물로 방치되었다가 지난 2019년, 문화재생사업의 일환으로 역사 전시 및 문화 예술 활성화의 장으로 탈바꿈하며 우리 곁으로 돌아왔다.실제로 주조장에서 사용했던 연료통과 '해동막걸리·동동주 직매장'이라 쓰인 옛 간판이 보존된, 역사와 기록을 전시하는 공간이 반겨준다. 뿐만 아니라, 막걸리 제조 과정을 소개하는 누룩 발효공간과 함께 주조를 위한 희석 차원에서 수원지로 썼던 우물이 그대로 보존되어 있어, 시간이 멈춘 듯해 보이는 과거의 정취와 번영을 고스란히 증명하고 있다.막걸리 주조장 주변으로 대표 일가족이 기거하던 안채는 북카페 겸 쉼터로, 직원들의 숙소는 아트숍과 멕시코 식당으로 각각 탈바꿈한 채 죽순처럼 지역 사회에 뿌리내리듯 자리 잡고 있다.바로 옆에 자리한 옛 담양읍교회는 현재 '아르코공연연습센터 담양'으로 이름이 바뀌었는데, 길 건너편에 새로운 건물을 지으면서 자연스럽게 버려진 예배당을 문화예술촌의 일환으로 편입했다.그러면서 과거 교회에서 사용했던 의자를 내부자재로 활용한 건 물론, 이전에 헐렸던 종탑도 복원하며 온전히 문화예술의 공간으로 탈바꿈시켰다. 또한 맞은 편의 옛 담양의원은 백제시대의 지명인 '추자혜'란 명칭을 그대로 사용하여 작가들의 창작공간으로 활용 중이다.멸치국수와 열무비빔국수를 각각 5000원과 6000원에 팔고 있는 국수 가게들이 관방제림 맞은편 천변 길가를 따라 우후죽순으로 줄줄이 늘어 선 국수거리, 그 근처엔 색다른 모습의 건물이 줄지어 선 거리가 있다.매달 2, 7일마다 들어서는 5일장과 별개로 3층짜리 흰색 건물에서 상시 개장 중인 '담주다미안예술구'. 마치 타임머신을 타고 옛날로 되돌아 간 것처럼 독특함을 자랑하는 이 거리는, 과거 죽물시장으로 이름 높았던 구도심의 명성을 되살리고자 형성됐다. 대나무 반지·스테인드글라스 공방과 카페, 갤러리, 글로벌문화관까지 건물마다 차별화를 이루고 있다.옛 모습 그대로 남아있는 '담양닭집'을 중심으로 여러 채의 건물이 줄지어 서 있는 그 모습은, 유럽의 오래된 벽돌 건물 양식을 그대로 되살리며 재현해 낸 것처럼 빨간 벽돌로 지어졌다. 외벽만 봐도 획일성이 갖춰져 있지만, 저마다 각기 다른 외관을 드러낸 게 가장 큰 특징이라 할 수 있다.특히 담양만 지니고 있는 비밀이 하나 숨겨져 있는데, 옛 담양농고(現 담양공고) 건물 외관을 잘 반영한 글로벌문화관을 포함하여 건물마다 면사무소나 농업협동조합, 대동의원처럼 과거 담양에 자리 잡았던 건축물의 디자인을 반영했다. 사진처럼 고증 및 향토자료를 바탕으로 재현한 만큼 더더욱 의미가 깊다. 비록 온전히 되살린 건 아니지만 이 또한 새롭게 꽃피우게 만들 문화예술의 발판을 마련했단 데서 의미가 큰 만큼 특징이라면 특징이라고 보는 게 맞을지도 모른다.담양에 자리한 예술구에 걸맞게 각각의 건축물마다 특색을 갖췄고, 오랜 시간 동안 이 지역에서 살아왔던 지역 주민들에겐 옛 기억과 추억을 되살릴 만한 이 거리는, 한 도시가 단순히 옛 모습을 기억하는 걸 넘어 과거의 영광을 다시 되살리기 위해 어떻게 노력하고 있는지 잘 보여준다.레트로 감성을 자극하는 요소는 뭐니뭐니해도 LP만한 게 없다. 얼굴만큼 큰 바이닐 즉 LP판을 턴테이블에 올려놓고 헤드셋을 써야만 청취할 수 있기에 더더욱 옛 감성을 자극한다. 특히나 디지털 음원을 중점으로 다루는 인터넷 스트리밍을 통해선 결코 느낄 수 없는, 전축 바늘로 만들어지는 노이즈 가득한 사운드 역시 특유의 감성이 어떤 것인지 보여준다.그러나 이런 옛 감성을 느끼는 게 가능한 곳은 서울·광주 같은 대도시를 빼면 그리 많지 않다. 하지만 담양에서도 이를 충분히 체감할 만한 곳이 하나 있는데, 바로 지난 2022년에 문을 연 담양LP음악충전소. 광주MBC가 다년간 쌓아온 방송 경험과 기억을 공유하기 위해 담양군과 협약을 맺고 읍사무소 바로 옆에 마련된 건물 전체를 LP카페로 바꿨다. 자사에서 소유한 LP 2만 5000장이라는 방대한 양의 자료를 시민들에게 개방함과 동시에 청음 공간으로 활용 중이다.음료를 마시는 건 물론, 본인이 직접 선택한 2장의 LP로 옛날 노래를 들을 수 있는데, 단돈 1만 원의 '청음 이용권'으로 가능하다. 단, 사전에 선택한 LP 청취가 끝난 후에 음료를 마실 수 있고, '귀하신 몸'인 턴테이블과 LP에 대하여 탁자마다 붙어 있는 설명서를 먼저 읽어 본 다음 사용한다면 더 좋을 것이다.담양의 LP음악충전소는 단순 추억의 물건 전시 공간이라기 보단 추억의 음악을 체험할 수 있는 공간에 더 가깝다. 무엇보다 지역 방송국 차원에서 비수도권, 그것도 쇠락한 지역으로 평가받는 군 단위의 지자체와 손을 잡고 만든 곳인 만큼 공익적인 의미가 깊지 않을 수 없다. 죽녹원을 거닐다가 잠시 음악을 들으며 쉬고 싶은 곳을 찾고 싶다면, 광주의 이름으로 만든 음악충전소인 LP카페를 찾아오길 바란다.