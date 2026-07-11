"통장잔고가 사명감 깎아먹어" 공무원·교사들 대규모 집회

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 11일 서울 숭례문 앞 세종대로에서 열린 전국공무원노동조합 공무원·교사 노동자대회에서 참석자들이 구호를 외치고 있다. 2026.7.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 이의진 기자 = 임금 인상과 연금 소득 공백 해소 등 각종 권리 증진을 요구하는 공무원·교원 노동조합의 대규모 도심 집회가 11일 열렸다.공무원·교원 생존권 쟁취 공동투쟁위원회는 이날 오후 1시 30분께 서울 중구 숭례문 인근 도로에서 '7·11 공무원·교원 노동자대회'를 열었다.위원회는 전국공무원노동조합(전공노), 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총), 전국교직원노동조합(전교조), 경찰공무원직장협의회(경찰직협), 전국민주우체국본부까지 총 5개 단체로 꾸려졌다.본래 2만명 규모로 신고된 집회에는 주최 측 추산으로 1만4천여명이 참가했다.이들은 한낮 30도를 웃도는 무더위 속에서도 '통장 잔고가 사명감을 깎아 먹음', '공무원도 국민, 정치기본권 보장하라', '퇴직 즉시 연금' 등 문구가 적힌 손팻말을 들고 "공무원 생존권을 보장하라" 등 구호를 외쳤다.이해준 전공노 위원장은 대표발언으로 "6·3 지방선거 업무로 상처받고 고통받은 동지들께 위로 말씀을 전한다"며 "하위직 공무원에게 일방적인 책임과 고통을 전가하는 선거 시스템을 바꾸기 위해 투쟁하겠다"고 말했다.이어 "나라가 위태로울 때 먼저 나선 건 언제나 우리 공무원이었다"며 "2027년 공무원 임금 7.1％ 인상을 위해 끝까지 단결하고 연대해 총력 투쟁하자"고 독려했다.공주석 공노총 위원장은 "지난해까지 9천여명, 올해 4천100명, 내년엔 교사까지 포함해 6천800명에게 정년 이후 연금 소득 공백이 생긴다"며 "공무상 과로의 직접적 영향을 받는 혈관계 질환으로 139명이 순직했다. 다음은 당신일 수 있다"고 경고했다.김우정 공노총 임실군공무원노조 사무처장은 "지난 선거 때 어땠나. 온갖 선거사무 문제를 떠넘기면서 한동안 시급에도 미치지 못하는 값싼 수당으로 강제 동원하지 않았나"라며 "인근 도시 아파트 분양가가 6억원인데, 숨만 쉬고 월급을 꼬박 모아도 17년이 넘게 걸린다"고 말했다.민관기 경찰직협 위원장은 "경찰관들이 마주한 현실은 참담하다"며 "무늬만 노동자가 아니라 법적으로 당당히 권리를 행사하는 경찰 노동조합 설립을 강력히 촉구한다"고 발언했다.박영환 전교조 위원장은 "드라마 '참교육'이 인기였다. 폭력적 해결에 동의할 사람이 없겠으나 현장이 임계치라는 건 분명하다. 악성 민원·아동학대 신고 문제를 해결하라"고 요구했다.고광완 우체국본부 위원장은 "집배 업무 시스템은 쿠팡이 적용하려다 국민적 논란에 폐기한 것인데 오직 대한민국 정부만 집배원에게 적용하고 있다"고 규탄했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>