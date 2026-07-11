칼 들고 찾아가겠다는 민원인, 돌아온 말은 "문단속 잘 하세요"

콜센터 노동자가 원청교섭을 요구하며, 7월 15일 파업합니다. 이날 '민주노총 총파업 대회'에서 하청 노동자들이, 진짜 사장에게 사용자 책임을 다할 것을 촉구할 예정입니다.

AD

큰사진보기 ▲콜센터 상담 노동자들이 상담 업무를 하고 있는 장면 ⓒ 공공운수노조 든든한콜센터지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 6월 30일 노동조합은 서울 정부 청사 앞에서 콜센터 노동자 차별을 항의하며 '중소벤처기업부 규탄' 기자회견을 열었다 ⓒ 민주노총 관련사진보기

[콜센터 노동자 릴레이 기고 1편]

덧붙이는 글 | 글쓴이 최나영은 민주노총 공공운수노조 든든한콜센터지부 조직국장입니다