자신의 끝을 소설로 쓴 작가

"행복은 나를 선행하고

슬픔은 나를 뒤따르고

죽음은 나를 기다린다."

큰사진보기 ▲<자살> 표지저자, 에두아르 르베 ⓒ 교보문고 관련사진보기

"너는 평소에 라켓을 넣어 두는 현관 입구의 수납장으로 향하는 대신, 지하창고로 내려간다. 너의 아내는 아무것도 알아채지 못하고 밖에서 기다린다. 날씨가 좋다. 그는 햇볕을 즐긴다. 얼마 지나지 않아 총소리가 들린다."

AD

"오직 네 뒤에 남겨진 사람들만이 네 죽음의 고통을 느낄 것이다. 너는 자살의 이기적인 측면을 달갑게 여기지 않았다. 하지만 결국에는 죽음이라는 소강상태가 네 삶의 고통스러운 동요를 이겨냈다."

"네 기억은 이 위에 서 있는 것이고, 네 몸은 이 아래에 쓰러진 것이다. 너의 유령이 나의 기억 속에 우뚝 서 있을 동안, 네 해골은 땅에서 분해되고 있다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

책 <자살>(2023년 3월 출간)의 마지막, 작가는 세 문장으로 인생을 요약해 마무리했다. 그리고 자살했다. 이 소설의 원고를 편집자에게 보내고 열흘이 지난 뒤였다. 작가만의 어두운 농담이자 탁월한 표현력이었다.소설은 '너'라는 2인칭으로 전개되는 구조로, '나'의 자살한 친구인 '너'에 대한 회고가 서술되어 있다. '나'는 '너'의 감정, 심리를 떠올리고 이에 대한 짤막한 기억을 나열한다. 소설을 읽다 보면 '나'가 말하는 '너'에 대한 이야기는 '너', 본인이 아니면 결코 알 수 없는 것들이라는 점을 파악할 수 있는데, 이 지점에서 독자들은 '너'는 '나'의 분신이자 자화상에 가깝다는 걸 알 수 있다.'나'는 '너'가 가지고 있던 가치관, 심리, 감정 등을 모두 나열하고 있다는 점에서 이 둘의 구분은 사실상 의미 없어진다. 심지어 '나'는 '너'가 홀로 총으로 자살한 순간마저도 정확하게 묘사한다. 이런 점에서 이 소설은 작가가 자신을 '너'와 '나'로 나눔으로써 객관적인 시선에서 관찰한 기록에 가깝다. 이를 궁극적으로 완성하기 위한 최후의 수단은 바로 실제 자살이었다.그의 자살은 최종적으로 이 책의 시작을 장식한다. 소설의 대목처럼 그는 자신의 죽음을 통해 독자가 <자살>에 대해 떠올릴 때마다 저자의 결말을 언급하게 만들었다. 그의 자살은 <자살>의 일부이자 전체를 지배하는 주요 소재다.르베는 본래 사진작가로서 현실에 존재하는 피사체로 예술을 하던 사람이었다. 너'에 대해 나열된 단편적인 기억들은 모두 저자가 느끼고 겪었던 사실로 차 있다. 문장은 사진처럼 진실만을 함축하고 있었고, 이 표현법을 끝까지 고수하던 작가는 <자살>이라는 제목을 붙인 자신의 이야기를 온전히 전달할 수 있는 최고의 수단을 택한 셈이다.독자는 이미 저자의 죽음을 안 상태에서 소설을 읽게 되고 그대로 그 무게를 끝까지 짊어진다. 끝까지 이를 읽어낸 사람들은 저마다 저자에 대한 다양한 생각을 하게 된다. 그가 이 소설을 쓰면서 어떤 감정이었을지, 어떤 심리 상태였을지, 정말로 죽을 작정으로 이를 썼던 것일지, 각양각색의 상상과 추측을 떠올리게 된다.정말로 작가 본인이 의도한 것인지는 알 수 없지만, 결과적으론 그는 제 죽음으로 독자들에게 <자살>의 여운을 길게 남기는 데엔 성공했다.<자살>은 작가의 죽음으로 시작되고 끝을 맺는 소설이다. 소설은 르베가 자살하기 전에 이미 완성되었고 다시는 고쳐 써질 수 없게 되었지만, 책을 읽는 사람들마다 다양하게 변주될 수 있다. 자살이라는 충격적인 소재는 이목을 끌 수밖에 없다. 저자에 대한 무수한 추측은 어쩔 수 없이 따라오게 되고 이에 대한 평가는 개인의 관점에 따라 변주된다.이미 한 사람의 인생은 끝나 땅에 묻혀 분해되고 있는 지 오랜 시간이 흘렀지만, 그에 얽힌 이야깃거리와 토론은 길게 이어지게 되었다. 위 인용대로, '너', 즉, 르베에 대한 기억은 아직 무덤 위에서 살아 서 있게 되었다. 어떤 의미에서 작가의 죽음은 <자살>을 끝내지만 여전히 그 서막을 열어주는 역할을 하는 것이다.편집자는 작가의 <자살> 원고를 받고 감탄하면서도 이 소설이 부디 작가의 뒤틀린 자화상이 아니길 바란다고 말했다고 한다. 그에겐 다소 유감스럽게도 그 예감은 적중했다. 결국 르베는 자신의 작품을 완성하기 위한 궁극의 수단을 실제로 실행한 예술가였다.