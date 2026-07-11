신경다양성 아이를 둔 엄마가 보스턴 박물관에서 받은 환대

큰사진보기 ▲우리집에 신경다양성이 삽니다 - 다름과 느림에서 길을 찾는 가족 에세이, 박수현(지은이) ⓒ 미다스북스 관련사진보기

AD

책을 읽는 내내 감동이 밀려왔다. 한 사람의 삶에도 감동했고, 그 삶을 길어 올린 글에도 감동했다. <우리 집에 신경다양성이 삽니다>(2026년 4월 출간)의 저자 박수현은 내게 조금 특별한 사람이다. 이십여 년 전, 내가 가르쳤던 제자였다.그는 학생 시절 토론을 공부했다. 자신의 생각을 세우고, 다른 사람의 말을 듣고, 근거를 갖추어 세상과 대화하는 법을 배웠다. 좋은 성적으로 대학에 진학하면서는 내 후배가 되기도 했다. 스승으로서 기쁜 일이었지만, 돌이켜보면 학교와 대학의 이름보다 더 귀한 것은 그 시절부터 그의 안에 자리 잡고 있던 삶의 열정이었다.박수현은 꿈을 말하는 데서 멈추지 않았다. 방송인이 되겠다는 꿈을 이루어 지역 MBC의 아나운서와 뉴스 앵커로 살았다. 또렷한 목소리로 세상의 소식을 전하며 자신이 선택한 길을 힘껏 걸었다. 그러던 그가 자폐스펙트럼 아이의 엄마가 되었다. 그의 삶은 예상하지 못한 방향으로 크게 굽이쳤지만, 그는 그 굽이를 좌절의 낭떠러지로 만들지 않았다. 오히려 더 넓은 세상으로 들어가는 길로 바꾸었다.<우리 집에 신경다양성이 삽니다>는 자폐 아이를 키우는 어머니의 눈물겨운 성공담이 아니다. 장애를 이겨내고 '정상'에 도달했다는 극복의 기록도 아니다. 이 책은 한 아이를 세상의 기준에 맞추어 깎아내기보다, 아이가 지닌 감각과 속도와 언어를 이해하려는 가족의 생활 기록이다.저자는 보스턴과 서울을 오가며 자폐스펙트럼 아이와 비장애 동생이 함께 자라는 과정, 학교와 도서관과 박물관에서 마주친 환대와 배제, 엄마로서의 두려움과 기쁨을 구체적으로 풀어낸다.이 책의 제목이 특히 좋다. '우리 집에 자폐아가 있습니다'가 아니라 '우리 집에 신경다양성이 삽니다'라고 했다. '자폐아'라는 진단명 하나로 아이를 가두지 않고, 서로 다르게 작동하는 뇌와 감각과 마음이 한집 안에서 함께 살아간다고 말한다. 더구나 '있습니다'가 아니라 '삽니다'이다.신경다양성(뇌신경의 차이로 인해 발생하는 다름(자폐특성, 지적스펙트럼, ADHD, 학습 장애, 사회적 의사소통 장애, 아스퍼거 증후군 등)을 생물적 다양성으로 인식하는 관점 : 출처 백과사전)은 병원이나 치료실에만 존재하는 문제가 아니라 밥을 먹고, 학교에 가고, 동생과 다투고, 자전거를 타고, 여행하며 살아가는 일상의 모습이다.책은 끊임없이 질문한다. 아이가 왜 가만히 있지 못하는지를 묻기 전에 교실이 지나치게 시끄러운 것은 아닌지 살펴야 하지 않을까. 왜 지시를 따르지 않는지 나무라기 전에 아이가 그 지시를 이해할 수 있는 방식으로 설명했는지 돌아보아야 하지 않을까. 모든 사람이 똑같은 속도로 걷게 하는 대신, 조금 다른 속도와 경로를 허용할 수는 없을까.책 속에서 학교는 때때로 배움의 공간보다 먼저 문턱이 된다. '숲체험을 안 가는 게 좋겠다'는 말과 '반쪽짜리 수강신청'의 경험은 그 문턱이 얼마나 조용하고 단정한 얼굴로 아이를 밀어내는지 보여준다. 아이가 낯선 소리와 갑작스러운 변화에 힘들어하면, 학교는 아이의 감각을 이해하기보다 참여하지 않는 쪽을 권한다. 함께 가는 방법을 찾기 전에 빠지는 방법부터 마련하는 것이다.그러나 통합교육은 같은 교실에 앉혀놓는 일이 아니라, 끝까지 함께 갈 길을 찾는 일이어야 한다. 숲에 가기 전 일정을 그림으로 보여주고, 아이가 잠시 숨을 고를 자리를 마련하고, 모든 학생이 같은 방식으로 반응해야 한다는 규칙을 느슨하게 하는 것. 그런 작은 조정이 어떤 아이에게는 배움의 시작이 된다. 이 책은 묻는다. 아이가 교실에 맞지 않는 것인가, 아니면 교실이 아직 한 종류의 감각과 한 종류의 속도만을 학생으로 인정하고 있는 것인가.보스턴의 박물관에서 저자가 만난 '오티즘 웰커밍'의 장면은 그 반대편의 세계를 보여준다. 아이가 조용히 앉아 정해진 방식으로만 관람하기를 요구하는 대신, 기관은 신경다양성 아이가 올 것을 미리 예상하고 공간과 안내와 활동을 준비한다. 누군가의 사정을 들은 뒤 특별히 봐주는 것이 아니라, 처음부터 그 사람의 자리를 비워두는 환대다.반면 우리 사회에서는 부모가 학교와 병원과 행정기관 사이를 뛰어다니고, 자신이 직접 전문가가 되어야만 아이가 겨우 한 칸의 자리를 얻는 경우가 많다. 부모의 희생이 클수록 아이의 삶이 나아지는 사회라면 그것은 감동적인 모성의 서사가 아니라 제도의 빈자리다.신경다양성 존중은 따뜻한 말이나 캠페인 문구가 아니라, 교실의 조명과 시간표를 바꾸고, 공공시설에 쉴 곳을 만들고, 아동기 이후의 교육과 노동까지 책임지는 일이다. 한 아이의 어머니가 온몸으로 메워온 빈칸을 이제는 사회가 제도의 문장으로 써넣어야 한다.우리 교육은 오랫동안 같은 나이의 아이들이 같은 시간에, 같은 방식으로, 같은 목표에 도달해야 한다고 믿어왔다. 교실에서 오래 앉아 있고, 교사의 말을 한 번에 알아듣고, 정해진 방식으로 감정을 표현하는 아이가 '좋은 학생'이 되었다. 그 기준에서 벗어난 아이에게는 산만하다, 사회성이 부족하다, 수업을 방해한다는 말이 먼저 붙었다.신경다양성의 문제를 한 어머니의 헌신과 능력에 맡겨두는 사회도 바뀌어야 한다. 부모가 치료법과 교육기관을 찾아 헤매고, 학교와 병원과 행정기관 사이를 뛰어다니며, 자신의 직업과 삶을 포기해야만 아이가 겨우 필요한 지원을 받는다면 그것은 아름다운 모성의 이야기가 아니라 제도의 실패다. 더 열심히 공부하고 더 많이 희생한 부모의 아이만 조금 나은 환경을 얻는 구조는 또 하나의 불평등이다.신경다양성 존중은 장애를 이해하자는 캠페인이나 따뜻한 말 몇 마디에 머물러서는 안 된다. 충분한 특수교육 인력, 교사의 전문성 강화, 돌봄과 가족 지원, 감각 친화적인 공공시설, 성인기 교육과 일자리까지 이어지는 사회적 책임이 필요하다. 한 아이가 태어난 집이 홀로 세상과 싸우지 않아도 되는 사회, 다름을 견디는 데 그치지 않고 다름이 살아갈 자리를 미리 마련하는 사회가 우리가 만들어야 할 '신경다양성 존'이다.저자는 책을 한 권 펴낸 뒤 자신의 역할을 끝냈다고 생각하지 않는다. 인스타그램을 통해 가족의 일상을 나누고, 신경다양성에 관한 정보를 알리고, 우리 사회의 편견을 한 겹씩 걷어내려 애쓴다. 자기 아이만 조금 더 편안하게 살게 하는 데 머무르지 않고, 다른 신경다양성 아이와 가족도 덜 외롭고 덜 차별받는 세상을 만들려고 한다.교사였던 나는 오래전 제자에게 토론과 언어를 가르쳤다고 생각했다. 그러나 이 책을 덮으며 생각이 뒤집혔다. 이제는 그 제자가 내게 사람을 바라보는 새로운 언어를 가르쳐주고 있다. 다름을 교정하려 들기 전에 이해하는 법, 느린 사람을 기다리는 데서 멈추지 않고 그가 걸을 수 있는 길을 함께 만드는 법, 사랑하는 사람을 세상의 기준에 밀어 넣지 않고 세상의 폭을 넓혀가는 법을 말이다.청출어람(靑出於藍), 스승은 제자가 자신을 넘어설 때 가장 깊은 기쁨을 느낀다. 그러나 이 책 앞에서 내가 느낀 마음은 단순한 대견함을 넘어선다. 자신의 꿈을 이루기 위해 열정적으로 살았고, 삶이 건넨 뜻밖의 과제를 피하지 않았으며, 한 아이의 엄마가 되어 더 치열하게 공부하고 더 넓은 세상과 연대해온 사람에 대한 존중과 존경이다.<우리 집에 신경다양성이 삽니다>는 한 가정의 이야기를 들려주지만, 마지막에는 우리 모두의 집과 교실과 마을을 돌아보게 한다. 신경다양성인은 멀리 있는 낯선 사람이 아니다. 이미 우리 곁에 함께 살고 있다. 문제는 그들이 우리와 다른가가 아니라, 우리가 그 다름과 함께 살 준비가 되어 있는가이다.이 책을 읽는 일은 한 가족의 삶을 응원하는 데 그치지 않는다. 우리가 '정상'이라고 믿어온 좁은 울타리를 조금 밀어내는 일이다. 그 울타리 밖에서 기다리고 있던 수많은 아이에게 말하는 일이다.책을 읽으면서 눈물이 나거나 가슴이 찡한 경험은 종종 다가온다. 이 책은 읽는 당신에게 색다른 읽기의 쾌감을 선물한다. 나와 경험과 문체가 달라서인지 통통 튀는 감각적 표현들이 저자의 방송 문법을 실감케 한다. 한때 마이크를 잡았던 그녀가 책을 통해 내게 속삭인다.당신도 이 세계의 온전한 주민이라고.당신의 속도와 감각과 언어가 머물 자리를 우리가 함께 만들겠다고.