오전 7시 반, 노자의 '상선약수'를 배우며

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큰사진보기 ▲현인은 저기 흐르는 강물을 보라고 한다. ⓒ matthardy on Unsplash 관련사진보기

알람을 대여섯 번은 누른 것 같다. 5분 연장, 10분 연장. 조금만 조금만 더 자자며 알람을 계속 누른다. 시계를 보니 늦었다. 어차피 지각이니 가지 말까. 하지만 내면의 목소리보다 습관이 먼저 나를 이끈다. 부랴부랴 세수를 하고 대충 가방을 챙긴 후 현관문을 나선다.오전 7시 반. 밖에서는 비가 주룩주룩 오고 있다. 좁은 사무실에 모인 우리는 누구 하나 빠짐없이 돋보기를 쓰고 두꺼운 책을 들여다본다. 한 달에 두 번, 아침 7시 반부터 한 시간 동안 하는 노자 공부 시간이다. 오늘은 '상선약수(上善若水)'를 배운다. 도(道)는 물의 흐름과 같은 것이다, 부드럽고 유연하여 못 가는 곳이 없으나 때로는 강한 바위도 뚫는다. 최고의 선은 물과 같은 것이라는, 많이 들었던 구절이다.누군가는 공자, 맹자, 노자는 뻔한 거지 그걸 왜 읽느냐고 비웃기도 한다. 구시대의 낡은 틀에서 벗어나라고도 한다. 그런데 나는 이상하게도 몇 줄 안 되는 옛 문장에서 어리석었던 내 과거의 자취를 보고 내 부모의 마음을 만난다.예전에는 전혀 몰랐던 부모님의 고뇌를 피부 가까이 느낀다. 아버지는 당신의 딸이 당신이 가장 힘들어하던 나이 대에 이르러서야 비로소 인생을 조금이나마 이해하게 될 거라는 걸 아셨을까.은퇴하고 인생의 뒤안길에서 안정된 생활을 하여야 할 나이에 아버지는 번민하셨을 것이다. 남들처럼 유유자적 편안한 삶을 누리려면 적당한 경제적 기반이 있어야하는데 인생이 잘 풀리지 않아 그럴 수가 없었을 것이다. 얼마나 고통스러우셨을까. 그래서일까. 아버지는 그때부터 더욱더 치열하게 사셨다.새로 태어난다는 각오였는지 더 신앙에 몰두하며 누구보다 부지런하게, 엄격한 생활을 유지하셨다. 젊은 자식인 나는 그런 아버지의 준엄한 생활방식이 답답하고 경직되었다고 여겼다. 그래서 일부러 반항하였고, 마음껏 자유를 누리며 살았다. 우리 부모는 너무 고리타분하다고, 세상을 반밖에 모른다고, 변화하는 세상을 구태의 생각으로 살아서는 시대에 뒤처진다고 말하고 다녔다.보란듯이 누구보다 자유롭게 자식들을 키웠고 남편에게도 간섭하지 않았다. 나름대로 민주적 방식으로 세련되게 가정을 이끌었다고 자부하고 있었다. 그러나 그건 크나큰 착각이었다. 가족에게 자유를 주었다고 생각했으나 때때로 방치나 무관심으로 받아들여졌고, 민주적이라 여겼던 교육 방법은 방임으로 오해받기도 했다.자식들은 자유를 원하면서도 때로는 자신을 이끌어주는 굳건한 지침 같은 어른을 필요로 했다. 그런데 나는 자유만이 해답인 줄 알고 중심을 못 잡고 부유하는 자식들에게 자율이라는 명분 아래 큰 책임을 떠넘겼던 것이다.한창 어른의 선도가 필요했던 아이들의 성장 시기에 나는 나의 편의를 위해 어른의 역할을 회피했던 건 아닐까. 결국 균형을 잡야야 할 어른이 되기에는 나 역시 턱없이 부족했고 태만했던 것이다. 뼈아픈 후회를 하며 아버지께서도 자식에 대해 인생에 대해 나와 비슷한 회한에 잠기셨을 거라 짐작한다. 내 몸에 흐르는 아버지의 숨결이 속삭여주기에 느낄 수 있다.많은 방황과 오류를 겪지 않았다면 좋았겠지만 그런 과정이 없었다면 나는 깨닫지 못했을 것이다. 허망한 시간이 있었기에 인생에는 빛과 그림자가 공존한다는 삶의 원리를 알게 되었고, 그래서 더욱 정직하고 겸허하게 살아야겠다는 다짐에까지 이르렀다.어느새 나는 아버지보다 더 보수적이고 엄격한 중년이 되어 있다. 더 이상은 길을 잃지 않겠다 곱씹으며 살다 보니 요즘 말로 꼰대라는 말을 들어도 이상하지 않을 어른의 모습을 띠고 있다. 그럼에도 나의 정신과 내면은 굳지 않기를 소망한다. 그래서 아침 일찍 눈을 비비며 옛 성현들의 말에 귀를 기울이고 나름의 안간힘을 쓰는 것일지도 모르겠다.덥고 좁은 사무실 안에서 돋보기를 쓴 채 옛 선인의 일갈을 음미한다. "나는 이제 내리막길을 걷고 있어"라며 한탄하는 모든 이에게 현인은 저기 흐르는 강물을 보라고 한다. 물 역시 아래로 흐르고 있지 않느냐고, 그런데도 저 물은 끝없이 밑으로 흐르며 노래 부르고 흥겨워 하고 있지 않느냐고.책을 덮고 나오며 하늘을 쳐다본다. 변함없이 비는 내리고 있지만, 아까와는 다른 하늘이고 세상이다. 나는 떨어지는 빗줄기와 함께 한 줄기 가느다란 물이 되어 세상 속으로 살며시 흘러들어간다. 아래로, 더 아래로.