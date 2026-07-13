엄마인 나는 왜 조사관이 되어야 했는가

큰사진보기 ▲크리스마스 선물(러닝화)2023년 12월 23일 아들 진수가 UAE 아크부대 파병 중 크리스마스를 앞두고 직접 구입한 새 러닝화를 신어 보며 촬영한 영상의 한 장면. 운동을 좋아했던 고인은 파병지에서도 꾸준히 달리며 체력을 관리했다. ⓒ 고 곽진수 중위 유가족 관련사진보기

큰사진보기 ▲UAE 아크부대, 임무를 시작하며2023년 11월 16일, UAE 아크부대에 도착한 다음 날 촬영한 故 곽진수 중위의 셀카. 대한민국을 대표해 해외파병 임무를 시작한 직후의 모습이다. ⓒ 故 곽진수 중위 유가족 관련사진보기

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"어... 따뜻하네."

"이제 장례를 치러 보내주어야 할까요. 아니면 아이를 계속해서 냉동실에 있게 하면서 끝까지 명예를 찾아주어야 할까요."

"진수가 진수에게 준 크리스마스 선물이구나, 메리 크리스마스."

진수도 "메리 크리스마스~"라고 답했습니다.

큰사진보기 ▲곽진수중위 자작시 "태양은 빙나기를 멈추지 않는다"故 곽진수 중위가 고등학교 1학년 때 직접 쓴 자작시 <태양은 빛나기를 멈추지 않는다>. 이 작품은 당시 창작시 부문 최우수상을 받았으며, 지금도 어머니가 기록을 이어가는 힘이 되고 있다. ⓒ 故 곽진수 중위 유가족 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 고(故) 곽진수 중위 사망 사건과 관련해 유족이 직접 확인한 자료와 경험을 바탕으로 작성했습니다. 현재 국방부조사본부 전사망민원조사단 재조사, 국방부 검찰단 재수사, 중앙전공사상심사위원회 재심사를 진행 및 준비하고 있습니다.

저는 조사관이 아닙니다.대한민국 육군 장교였던 아들을 먼저 떠나보낸 평범한 엄마였습니다.그런데 어느 날부터 저는 수사기록을 읽고, 군의 규정을 찾아보고, 정보공개를 청구하며, 디지털 포렌식 자료를 분석하는 사람이 되어 있었습니다. 조사관이 되고 싶었던 적은 단 한 번도 없었습니다. 그저 아들에게 무슨 일이 있었는지 알고 싶었을 뿐입니다.2024년 1월 1일.대한민국을 대표하여 UAE 아크부대에 파병되어 임무를 수행하던 아들,곽진수 중위는 스물네 살의 나이로 세상을 떠났습니다.유족인 저는 처음에 국가를 믿었습니다. 사고가 발생하면 국가는 객관적으로 조사하고, 사실을 설명하며, 유족에게 납득할 수 있는 답을 줄 것이라 믿었습니다. 그래서 저는 기다렸습니다. 하지만 시간이 흐를수록 제 손에는 설명보다 자료가 하나둘 쌓여 갔습니다. 수사결과보고서, 관계인 진술, 현장감식 기록, 디지털 포렌식 자료, 정보공개 회신, 민원 답변, 규정과 훈령...자료를 읽으면 읽을수록 새로운 의문이 생겼고, 그 의문은 결국 하나의 질문으로 모였습니다.2024년 7월 25일, 아들의 사망은 순직Ⅲ형으로 결정되었습니다.그때까지도 저는 장례를 치르지 못하고 있었습니다. 아들이 말없이 떠난 지 7개월이 넘도록 차가운 냉동 안치실에 모신 채, 마음속으로는 여전히 아들을 붙잡고 있었습니다.순직 결정이 내려진 지 이틀 뒤, 그토록 보고 싶어도 단 한 번도 꿈에 나타나지 않던 아들 진수가 처음으로 제 꿈에 찾아왔습니다.푸른 잔디밭에 '곽진수'라는 선명한 이름이 새겨진 비석이 먼저 눈에 들어왔고, 그곳에 진수가 누워 있었습니다. 저는 조심스럽게 다가가 두 손으로 아들의 얼굴을 감쌌습니다. 그 순간 손바닥으로 따뜻한 체온이 느껴졌습니다.제 손바닥으로 전해진 그 따뜻함을 지금도 잊지 못합니다.꿈의 의미를 제가 단정할 수는 없습니다. 하지만 그날의 저는 그것을 마지막 인사처럼 받아들였습니다. 꿈에서 깨어난 저는 곧바로 인터넷에 글을 남겼습니다.이미 제 마음은 아들을 보내주어야 한다는 쪽으로 기울어 있었습니다. 그렇지만 마지막으로 다른 사람들의 의견도 들어보고 싶었습니다. 온라인에 올린 제 꿈 이야기를 본 사람들이 저와 같은 마음을 담은 답글을 남겨 주었고, 저는 그제야 아들을 편안히 보내는 것을 결정할 수 있었습니다.그렇게 아들을 편안하고 따뜻한 곳으로 보냈습니다.그러나 진실까지 함께 보내지는 않았습니다.아들의 장례 날짜를 정한 뒤, 남은 한 달 남짓의 시간 동안 아들을 어떤 방식으로 기릴지를 고민했습니다. 그래서 어린 시절부터 군인이 되기까지의 성장 과정을 담은 영상을 만들었습니다. 그 영상은 장례식 3일 동안 빈소에서 계속 상영되었고, 사진첩과 졸업앨범, 군 생활 사진도 함께 전시했습니다. 또한 조문객 누구나 참여할 수 있도록 QR코드가 담긴 배너를 직접 제작해 빈소와 엘리베이터 앞, 성장 영상이 상영되는 공간에 세워 두었습니다. 배너에는 부모가 미처 알지 못했던 진수의 조각들을 모아 진수를 이해하는 소중한 기록으로 남기고자 하는 마음을 담았습니다.설문 문항은 함께했던 기억, 좋아했던 활동, 다른 사람에게 준 영향, 힘들어했던 순간, 꿈과 목표 등으로 구성했습니다. 지금 생각하면 많은 아쉬움으로 남고, 감사한 마음도 큽니다. 그럼에도 불구하고 총 58명이 시간을 내어 자신의 기억을 남겨 주셨습니다. 그 기록은 숫자가 아니었습니다.부모가 알지 못했던 진수의 삶을 이어 붙여 준 소중한 조각들이었습니다.그날부터 어쩌면 저는 기록자가 되어 가고 있었는지도 모릅니다.진수는 러닝을 정말 좋아했습니다.파병지에서도 꾸준히 달렸고, 자신의 체력을 관리하는 일에 누구보다 진심이었습니다. 크리스마스를 앞두고 구입한 새 러닝화를 신고 걸어 보고, 뛰어 보고, 착화감을 확인하는 짧은 영상을 인스타그램 스토리에 올린 아들에게 저는 이렇게 답장을 보냈습니다.그저 평범한 엄마와 아들의 일상 대화였습니다. 그 이후에도 우리는 새해 인사를 나누고, 일상을 이야기했습니다. 그때는 그 모든 대화가 얼마나 소중한 시간인지 알지 못했습니다.진수는 군인이 평생의 직업이라고 생각한 아이도 아니었습니다.해외파병을 마치면 전역하여 소방관이 되겠다는 꿈을 가지고 있었습니다.UAE로 출국하는 짐을 챙기던 진수의 캐리어에는 군복만 들어 있지 않았습니다. 두껍고 무거운 소방공무원 수험서도 함께 들어 있었습니다.누구나 짐을 줄이려 하는 해외 파병길이었지만, 진수에게 그 책은 무게가 아니라 미래였습니다. 그 캐리어에는 군복뿐만 아니라, 아직 펼쳐 보지 못한 청춘의 내일도 함께 담겨 있었습니다.장례가 끝난 뒤부터 기록은 조사가 되었습니다.정보공개를 청구했고, 수사기록을 읽었고, 군의 규정과 훈령을 들여다 보았고, 디지털 포렌식 자료를 분석했으며, 재조사와 재수사 요청서를 준비했습니다. 하지만 저는 전문 조사관이 아닙니다. 지금도 뒤늦게 알게 되어 안타까운 것들이 많습니다.진수가 자대에 배치된 뒤 출퇴근하던 차량의 출입기록도, 차량 블랙박스도, 사망신고 이후 휴대전화 회선이 자동으로 해지된다는 사실도 그때는 알지 못했습니다. 시간이 흐른 뒤에야 그 자료들이 얼마나 중요한지 깨달았지만, 이미 늦었습니다. 처음에는 저 자신을 원망했습니다.'왜 그때는 이것을 챙기지 못했을까.' 하지만 시간이 흐르며 저는 비로소 깨달았습니다.부모는 원래 증거를 보존하는 사람이 아니라, 아이를 추억하는 사람이 되어야 한다는 사실을...무엇을 먼저 보존해야 하는지, 어떤 자료가 시간이 지나면 사라지는지,어떤 권리를 행사해야 하는지, 그 누구도 제게 알려주지 않았습니다.그제야 저는 스스로에게 묻게 되었습니다.왜 국가가 해야 할 일을 부모가 대신하고 있는 것일까.저는 조사관이 되고 싶었던 적이 없습니다. 다만 엄마였기에 배울 수밖에 없었습니다. 그리고 앞으로는 어느 부모도 저처럼 국가를 대신해 배우고, 기록하고, 조사하는 사람이 되어서는 안 된다고 생각합니다. 국가는 부모가 끝까지 부모로 남을 수 있도록 해야 합니다.장례가 끝난 뒤에도 저는 멈출 수 없었습니다. 아들을 떠나보냈지만, 아직 이해하지 못한 것들이 너무 많았습니다. 기록을 하나씩 읽을 때마다 새로운 질문이 생겼고, 그 질문은 또 다른 자료를 찾게 만들었습니다.처음에는 아들의 죽음을 이해하기 위한 기록이었습니다. 하지만 어느 순간부터 저는 깨닫게 되었습니다. 제가 찾고 있는 것은 한 사람의 죽음이 아니라, 그 죽음에 이르기까지 국가의 보호체계가 어떻게 작동했는지에 대한 설명이라는 것을...수사기록을 읽으며 가장 놀랐던 것은 사건 자체보다도 그 이후였습니다.수사기록에는 해외파병 선발 과정에서 상위 규정을 위반한 사실이 확인되어 있었습니다. 그러나 관련자들은 비위사실 통보 대상에서 제외되거나 징계 없이 종결되었습니다. 국가는 규정 위반 사실을 확인하고도, 아무도 책임지지 않는 구조를 그대로 남겨 두었습니다. 결국 구조적인 문제는 사라지고, 한 청년 장교의 개인적인 문제만 남았습니다.그 순간 저는 또 하나의 질문을 품게 되었습니다.정말 이것이 끝이었을까. 그 질문은 또 다른 기록을 찾게 만들었습니다.정보공개를 청구하고, 민원을 제기하고, 관련 규정을 찾아 읽기 시작했습니다. 처음에는 하나의 사건을 이해하기 위해 시작한 일이었습니다. 그러나 자료가 쌓일수록 제가 마주한 것은 한 사건이 아니라 제도의 빈틈이었습니다.초임간부는 충분한 적응 기간을 보장받았는가.해외파병 선발 과정은 적절했는가.위험 신호는 왜 관리체계 안에서 충분히 검토되지 못했는가.사망사고 이후 디지털 증거는 어떤 기준으로 확보되고, 어떤 자료는 왜 남지 않았는가.유족은 왜 모든 자료를 정보공개청구를 통해 하나씩 확인해야 했는가.질문은 꼬리에 꼬리를 물었습니다. 그리고 그 질문은 결국 한 사람의 죽음을 넘어, 앞으로도 해외파병 임무를 수행할 장병들에게까지 이어졌습니다.저는 어느 순간부터 깨닫기 시작했습니다. 이 기록은 더 이상 진수만을 위한 기록이 아니었습니다.앞으로 또 다른 초급간부가 충분한 준비 없이 해외파병 임무에 투입되지 않도록 하기 위한 기록이었습니다. 사망사고가 발생했을 때 증거가 사라지지 않도록 하기 위한 기록이었습니다. 유족이 저처럼 국가를 대신해 공부하고 조사하지 않아도 되는 제도를 만들기 위한 기록이었습니다.그래서 저는 멈출 수 없었습니다. 해외파병 장병 보호체계에 대해 질의했고, 디지털 증거 보존제도 개선을 제안했고, 순직군인 유족의 독립적인 권리구제 지원체계 마련을 국민권익위원회에 제안했습니다. 처음에는 모두 진수를 위한 일이었습니다. 하지만 시간이 흐르면서 저는 알게 되었습니다. 이제는 다음 사람을 위한 일이기도 하다는 것을...저는 국가를 비난하기 위해 이 길을 걸어온 것이 아닙니다. 오히려 저는 국가가 더 책임 있는 국가가 되기를 바랍니다. 청년들에게 희생과 사명을 이야기하는 것만으로는 충분하지 않습니다.국가는 그에 걸맞은 준비와 충분한 보호체계를 갖추어야 하며, 사고가 발생했을 때는 그 과정과 결과를 객관적이고 투명하게 설명할 책임도 져야 합니다. 그리고 무엇보다, 국가를 위해 자녀를 보낸 부모가 또 다른 고통 속에서 스스로 사건을 조사해야 하는 상황에 놓여서는 안 됩니다.그렇게 지난 2년 반 동안 저는 수사기록과 관계인 진술, 규정, 정보공개 회신, 수많은 민원 답변을 읽었습니다. 그리고 그 모든 기록을 읽고 난 뒤에도 제 마음에 남은 것은 단 하나였습니다.진수는 어떤 사람이었는가.수사기록 속의 진수와, 전우들이 기억하는 진수, 그리고 부모가 기억하는 진수는 조금씩 달랐습니다. 전우들은 책임감 있는 간부였다고 했고, 배려심이 많았다고 했고, 운동에 누구보다 진심이었다고 했습니다. 전역하면 소방관이 되겠다는 꿈을 품고, 해외파병지까지 두꺼운 수험서를 가져간 청년이었습니다.크리스마스에는 자신에게 러닝화를 선물하며 내일의 달리기를 준비하던 스물네 살 청년이었습니다. 저는 그런 진수를 다시 세상에 소개하고 싶었습니다. 사람은 마지막 순간만으로 기억되어서는 안 된다고 믿기 때문입니다. 어떻게 살아왔는지, 무엇을 꿈꾸었는지, 어떤 사람으로 기억되었는지도 함께 기억되어야 한다고 생각합니다.그래서 저는 기록을 멈추지 않았습니다.재조사와 재수사를 요청했고, 지금은 국방부 중앙전공사상심사위원회 재심사를 준비하고 있습니다. 또한 해외파병 장병 보호체계 개선과 디지털 증거 보존, 순직군인 유족 권리구제 지원체계 마련을 위한 국민제안도 하였습니다.누군가는 묻습니다. "왜 아직도 그 일을 하고 있느냐."저는 그 질문을 받을 때마다 같은 대답을 합니다.진수 한 사람만을 위한 일이 아니기 때문입니다.앞으로 국가를 대표해 해외로 나가는 장병들이 조금 더 안전하게 임무를 수행할 수 있기를 바라기 때문입니다. 사고가 발생하더라도 증거가 사라지지 않고, 설명이 남고, 국가가 끝까지 책임지는 제도가 마련되기를 바라기 때문입니다. 그리고 무엇보다 어느 부모도 저처럼 국가를 대신해 배우고, 기록하고, 조사하며, 아이의 명예를 지켜야 하는 일이 없기를 바라기 때문입니다.진수는 고등학교 1학년 때<태양은 빛나기를 멈추지 않는다>라는 시를 썼습니다.이 작품은 당시 창작시 부문 최우수상을 받은 진수의 자작시입니다.저는 힘들고 지칠 때마다 이 시를 꺼내 읽습니다.시간이 흐를수록 이 시는 아들의 이야기를 넘어, 제 삶을 다시 일으켜 세우는 힘이 되었습니다.다시 아침이 오고, 구름은 피어나지만태양은 빛나기를 멈추지 않는다구름은 크지만, 영원하지 않다는 것을 알기에따뜻함을 쏘며, 빛내기를 멈추지 않는다.저도 기록을 멈추지 않겠습니다.언젠가 대한민국의 어느 부모도 저처럼 국가를 대신해 배우고, 기록하고, 조사하며, 아이의 명예를 지켜야 하는 일이 없는 나라가 되기를 바랍니다.부모는 조사관이 아니라 부모로 남을 수 있어야 합니다.국가는 부모가 끝까지 부모로 남을 수 있도록 해야 합니다.그날이 온다면, 진수가 고등학생 시절 시에 담았던 것처럼,구름은 지나가고 태양은 다시 빛날 것이라고 믿습니다.대한민국을 대표하여 해외파병 임무를 수행했던 제 아들 곽진수가, 잊힌 장병이 아니라 더 안전한 군과 더 책임 있는 국가로 나아가는 출발점으로 오래도록 기억되기를 바랍니다. 그것이 부모인 제가 끝까지 지키고 싶은 약속입니다.