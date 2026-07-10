HD현대마린솔루션, '웨더뉴스'와 디지털 협력 확대한다

큰사진보기 ▲ HD현대마린솔루션과 웨더뉴스 협약 모습 ⓒ 박석철 관련사진보기

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HD현대의 해양 종합 솔루션 기업 HD현대마린솔루션이 글로벌 1위 기상정보 기업 '웨더뉴스'와 본격적인 사업 협력에 돌입한다.HD현대마린솔루션은 10일, 최근 일본 지바시에 위치한 웨더뉴스 본사에서 HD현대마린솔루션 김성준 대표와 웨더뉴스 이시바시 토모히로 대표가 참석한 가운데 '사업 협력 기본합의서' 서명식을 가졌다고 밝혔다.이를 통해 양사는 ▲AI 항로 최적화 결합 솔루션(OSR-OW: Optimum Ship Routeing X OceanWise)의 국내 초도 계약 추진 ▲글로벌 고객사 대상 공동 마케팅 진행 ▲선박 데이터 및 AI 기술을 활용한 디지털 협력 확대 등 다양한 협력을 추진해 나가기로 했다.특히, 국내 실증을 통해 웨더뉴스가 탑재된 AI 항로 최적화 결합 솔루션이 최소 3% 이상의 연료 절감 효과가 있는 것으로 입증된 만큼, 양사는 이번 협약을 계기로 정식 계약을 통한 상용화에 박차를 가한다는 방침이다.더욱이 HD현대마린솔루션의 AI 항로 최적화 결합 솔루션은 별도 장비나 프로그램 설치 없이도 기존 양사의 서비스를 이용하던 선박에 즉각 적용이 가능해 고객 편의 측면에서도 만족도 향상이 기대되고 있다. HD현대마린솔루션과 웨더뉴스는 기존 고객 약 8,000척에 AI 항로 최적화 결합 솔루션을 순차적으로 확대 적용해 나갈 계획이다.HD현대마린솔루션 김성준 대표는 "이번 협약 체결은 양사 간 협력을 실제 사업 모델로 성공적으로 안착시킨 데 의미가 있다"며, "연료비 절감과 환경규제 대응이라는 두 가지 목표를 달성할 수 있는 최고의 솔루션을 선보일 것"이라고 말했다.