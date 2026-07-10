김병내, 초대 전남광주 시장·군수·구청장협의회장 선출

큰사진보기 ▲김병내 전남광주통합특별시 남구청장이 10일 나주빛가람복합문화체육센터에서 열린 전남광주 시장·군수·구청장협의회에서 초대 협의회장으로 선출됐다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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김병내 전남광주통합특별시 남구청장이 전남광주 시장·군수·구청장협의회 초대 회장으로 선출됐다.전남광주 시장·군수·구청장협의회는 10일 나주빛가람복합문화체육센터에서 임시회를 열고 전반기 회장으로 김 구청장을 선출했다.협의회는 전남광주통합특별시 출범에 맞춰 구성된 광주전남 27개 시·군·구 기초자치단체장 협의기구다.기초자치단체 공동 현안을 논의하고 통합특별시와 중앙정부에 시·군·구의 의견을 전달하는 역할을 한다.김 회장은 "전남과 광주는 이제 다시 하나의 이름으로 새로운 길을 걷기 시작했다"며 "광역의 큰 방향과 시·군·구 현장의 목소리를 잇는 든든한 가교 구실을 하겠다"고 말했다.이어 "도시와 농어촌, 해안과 내륙, 광주와 전남이 함께 성장할 수 있도록 서로의 현안을 나누고, 힘을 모으고 해법을 만들어가는 협의체가 필요하다"며 "그 역할을 시장·군수·구청장협의회가 책임 있게 해내겠다"고 강조했다.그러면서 "앞으로 전남광주통합특별시와 중앙정부에 27곳의 시·군·구의 목소리를 정확하게 전달하며 함께 방법과 해답을 찾아가도록 하겠다"며 "자리보다 역할과 책임을, 말보다 실천을 먼저 생각하겠다"고 밝혔다.