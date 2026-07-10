간소화되는 결혼식, 사라지는 전통혼례… 우리 혼례문화 어디로

큰사진보기 ▲‘전통 혼례의 이해와 현대 결혼식의 실태’ 주제로 머리 맞댄 전문가들한국유교문화진흥원은 지난 9일 한유진 1층 청연실에서 ‘전통혼례의 이해와 현대 결혼식의 실태’를 주제로 전문가 세미나를 열었다. ⓒ 한유진 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주제발표하는 예학 전문가들한국유교문화진흥원에서 지난 9일 ‘전통혼례의 이해와 현대 결혼식의 실태’를 주제로 전문가 세미나가 열리고 있다. ⓒ 한유진 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국유교문화진흥원 원장직무대행인 이상균 연구진흥실장(사진 가운데 오른쪽)은 “한국유교문화진흥원에서는 한국 전통 예학의 현대화 및 대중화를 선도하기 위해 예학 기초 자료 조사 및 정리, 예학서 국역, 예학 전문가 세미나를 지속적으로 개최해 오고 있다”고 세미나의 의미를 강조했다. ⓒ 한유진 제공 관련사진보기

'전통혼례'가 사라지고 '결혼식'도 간소화되고 있는 사회적 흐름 속에서 '전통혼례'를 이해하고 현대 결혼식의 실태를 되짚어 봄으로써 바람직한 혼례문화의 방향을 모색하는 자리가 마련돼 눈길을 끌고 있다.한국유교문화진흥원(원장 직무대행 이상균, 이하 '한유진')은 지난 9일 한유진 1층 청연실에서 '전통혼례의 이해와 현대 결혼식의 실태'를 주제로 전문가 세미나를 열었다.'2026년 제1회 예학 전문가'를 초청해 개최된 이날 세미나는 문화체육관광부와 충청남도의 지원을 받아 성균관대학교 조영숙 박사와 한국학중앙연구원 김연수 박사, 재단법인 예지원의 순남숙 원장이 주제 발표에 나섰으며, 충남대학교 서원혁 바갓와 한국학중앙연구원 김해인 박사, 경인여자대학교 권미윤 박사, 국립경국대 노영미 박사가 토론자로 참여해 전통혼례에 담긴 본질적인 의미와 예학적 가치에 대해 재조명했다.김현수 한국유교문화진흥원 연구원의 사회와 건양대학교 김문준 교수가 종합토론 좌장으로 세미나를 진행한 가운데 첫 번째 주제 발표에 나선 조영숙 박사는 김장생의 ｢가례집람｣을 중심으로 '전통혼례의 의미와 형식 고찰 '이라는 주제로 흥미를 끄는 발표를 내놨다."혼례는 음인 여자와 양인 남자가 만나는 것을 원리로 하고 있다. 혼례의 중대한 의미는 자손을 두어 대를 이어가는 것"이라고 의미를 부여한 조영숙 박사는 혼인(昏姻)의 어원적 의미와 혼례 절차가 가진 의미에 대해 설명한 뒤 혼례에서 사용되는 폐백과 기러기의 의미, 음악을 연주하지 않은 이유 등을 김장생의 ｢가례집람｣을 통해 설명해 눈길을 끌었다.조 박사에 따르면 "사람들이 서로 만날 때 반드시 폐백을 갖추는 것은 '서로 함부로 하지 못하게 하고자 하는 것'이라 하였는데 이는 상대를 배려하고 존중하는 마음이라고 할 수 있다"면서 "폐백은 정당성을 가지고 행해지는 도리로, 혼례를 하면서 폐백을 주고받는 예를 행하는 것에도 상대를 배려하는 사랑의 마음과 정당하게 행하는 의로운 마음이 담겨 있음을 알 수 있다. 또한 귀하다고 폐백을 갖추고 천하다고 폐백을 갖추지 않는 일이 없다"고도 했다.기러기의 의미에 대해서는 "기러기는 혼례에만 쓰였던 것이 아니고 사람을 만날 때 예물로 쓰인 것"이라면서 "아직까지 혼례에서 상징적으로나마 기러기 한 쌍을 볼 수 있는 것은 아마도 그 뜻이 혼례의 의미와 맞기 때문일 것"이라고 주장했다.두 번째 발표에 나선 한국학중앙연구원의 김연수 박사는 조선시대 법으로 제정된 혼례 규정이 실행례와 어떤 차이를 보이고, 어떻게 변화되었는지를 조혼, 과부재가 금지, 서얼차대, 동성불혼 등의 사례를 들어 분석했다.이어 '현대사회의 가족 윤리와 혼례문화'를 주제로 발표에 나선 재단법인 예지원의 순남숙 원장은 "오늘날의 결혼에 대한 인식이 과거와 다르며, 결혼 당사자의 혼주 역할, 간소화된 절차"를 현대 결혼식의 특징으로 설명하면서 바람직한 혼례문화를 정립하기 위한 일부 대안을 제시했다.마지막 주제발표 나선 을지대학교 김시덕 교수는 일제강점기 우리나라의 혼례문화를 분석하면서 '혼례'가 아닌 '결혼'이라는 용어의 보편화, 전통 혼례에서 서구식 결혼식으로의 변화 과정에 일본의 자연스러운 영향이 있었다고 설명했다.주제발표에 이어진 종합토론에서는 전통 혼례가 가진 가치들이 현재 결혼식에 어떤 의미를 던져줄 수 있는지, 미래의 결혼식 모습은 어떠해야 하는지, 그 예학적 가치는 무엇인지에 대해 열띤 토론이 펼쳐졌다.한국유교문화진흥원 원장직무대행인 이상균 연구진흥실장은 "한국유교문화진흥원에서는 한국 전통 예학의 현대화 및 대중화를 선도하기 위해 예학 기초 자료 조사 및 정리, 예학서 국역, 예학 전문가 세미나를 지속적으로 개최해 오고 있다"고 세미나의 의미를 강조했다.이어 이날의 세미나 주제인 '전통 혼례의 이해와 현대 결혼식의 실태'와 관련한 주제들을 되짚었다. 이 실장은 "발표 주제들을 보면 매우 흥미롭다"고 운을 뗀 뒤 "전통 혼례 절차가 지닌 근본적 의미는 무엇인지, 조선시대 혼례 규정은 실제 현장과 얼마나 차이 났는지, 우리 사회의 바람직한 결혼식 모습은 어떠해야 하는지, 우리나라의 결혼식 정립에 일본은 어떤 영향을 끼쳤는지 등 전통과 현대를 아우르는 전문가 선생님들의 고견을 들을 수 있어 매우 기대가 크다"며 주제발표자와 토론자에 고마움을 전했다.더하여 이 실장은 "이번 세미나를 통해 전통 혼례의 근본적 의미와 예학적 가치를 재조명하고, 현대 결혼문화의 실태와 방안을 함께 논의함으로써 우리 사회에 바람직한 혼례문화의 방향을 제시하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.한편, 한국유교문화진흥원은 한국유교문화와 충청지역 국학의 대표적인 연구기관으로, 실천 학문의 예학, 이용후생의 실학 그리고 국가를 위해 자신을 희생하는 충의 등으로 대표하는 충청유교의 고귀한 이념을 계승하고 있다. 또한, 이를 통해 한국의 유교문화를 국내뿐 아니라 전 세계에 널리 알려 그 전통과 가치를 인류의 유산으로 계승 발전시켜 나가는데 다양한 유교문화 연구와 인문학을 중심으로 각 사회계층과의 활발한 교류활동을 펼치고 있다.