양평군, 군수실 개방해 군민 목소리 군정에 반영한다

큰사진보기 ▲양평군은 지난 9일 군수 집무실에서 '군민과 함께! 목요일은! 소통하는 군수실' 첫 운영을 시작했다고 10일 밝혔다. ⓒ 양평 관련사진보기

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경기 양평군이 군수 집무실을 군민에게 개방하는 '소통하는 군수실' 운영을 시작하며 현장 중심의 소통 행정을 강화한다.양평군은 지난 9일 군수 집무실에서 '군민과 함께! 목요일은! 소통하는 군수실' 첫 운영을 시작했다고 10일 밝혔다.'소통하는 군수실'은 민선 9기 핵심 과제인 군민과의 소통 강화를 위해 마련된 제도로, 매주 목요일 오후 1시부터 5시까지 군수 집무실을 개방해 군민들의 고충과 건의사항, 집단민원 등 다양한 의견을 직접 듣는 자리다.상담은 차를 마시며 자유롭게 의견을 나누는 '차담' 형식으로 진행돼 군민들이 부담 없이 생활 불편과 정책 제안을 이야기할 수 있도록 했다.첫 운영에서는 총 6건의 안건이 접수됐다. 주요 내용은 창조적 마을만들기 사업 지원 요청, 신원1·3리 상수도 보급 건의, 소나기마을 프로그램 및 콘텐츠 개발 등 지역 현안과 생활 불편 사항이 주를 이뤘다. 상담에는 관련 부서장과 담당 팀장도 함께 참석해 현장에서 의견을 공유하고 해결 방안을 논의했다.양평군은 이날 접수된 건의사항에 대해 담당 부서별 처리계획을 마련하고, 1주일 이내 민원인에게 처리 결과를 안내하는 등 사후관리도 체계적으로 추진할 계획이다.전진선 양평군수는 "생활 현장에서 겪는 불편과 지역 현안, 해결이 쉽지 않은 고충을 군민들과 함께 고민하고 실질적인 해결책을 찾기 위해 열린 소통의 자리를 마련했다"며 "단순한 민원 상담을 넘어 군민의 목소리를 군정에 적극 반영해 '소통으로 하나 되는 민선 9기'를 만들어 가겠다"고 말했다.한편 '소통하는 군수실'은 앞으로 오전에는 단체와의 간담회, 오후에는 군민 개별 상담으로 운영 범위를 확대할 계획이다. 상담을 희망하는 군민은 양평군청 비서실을 통해 사전 신청하면 된다.