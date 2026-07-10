충북지노위 "수도검침원 사용자는 충주시…교섭 응해야"

큰사진보기 ▲9일 충북지방노동위원회는 심판위원회를 개최하고 충주시에 즉각 ‘교섭요구사실 공고’를 이행하라는 시정 명령을 내렸다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

노동조합법상 충주시 수도검침 업무를 담당하는 노동자의 사용자는 충주시청이라는 결정이 나왔다.그동안 사용자가 아니라며 노동조합의 교섭요구를 거부했던 충주시는 노동조합법에 따라 사용자로서의 교섭의무를 이행해야 할 법적 책임을 지게됐다.9일 충북지방노동위원회는 심판위원회를 개최하고 충주시에 즉각 '교섭요구사실 공고'를 이행하라는 시정명령을 내렸다.공공운수노조 충북지역평등지부 충주시수도검침원지회(이하 노조)는 지난 4월 29일 노동조합을 설립하고, 6월 4일 충주시에 임금단체협약 체결을 위한 단체교섭을 최초로 요구했다.노조의 요구해 대해 충주시는 그동안 민간위탁 수도검침원들의 단체교섭 요구를 '개인사업자'라는 이유를 들어 노동조합이 요구한 '교섭요구사실 공고' 요청을 거부해 왔다.충주시가 요청을 거부하자 노조는 지난 달 30일 충북지방노동위원회에 '교섭요구 사실 미공고에 대한 시정신청'을 접수했다.이번 시정명령은 진주시 민간위탁 검침원의 근로자성을 인정한 2023년 대법원 판결의 연장선상에 있다.대법원 판결에 이어, 충북지방노동위원회까지 노조의 손을 들어주면서 그동안 지자체가 일방적으로 구역 배정, 단가 결정, 지휘·감독을 수행하면서도 서류상 위수탁 계약만을 근거로 교섭을 거부하는 행태는 사라질 전망이다.노조는 충북지노위의 결정을 반기는 모양새다.이들은 "이번 판정으로 충주시가 수도검침원들의 실질적인 사용자임이 다시 한번 입증되었다"며 "노조법상 노동자성을 부인하려던 충주시의 억지 주장이 완전히 파탄났다"고 지적했다.