208억 투입한 계신 공공하수처리시설 준공... 여주시, 주민 생활환경 개선 기대

큰사진보기 ▲여주시 하수사업소는 총사업비 208억 원을 투입해 조성한 계신 소규모 공공하수처리시설을 준공하고 이달부터 본격적인 운영에 들어간다고 10일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 흥천면 일대 하수처리 기반시설을 확충하고 주민 생활환경 개선에 나섰다.여주시 하수사업소는 총사업비 208억 원을 투입해 조성한 계신 소규모 공공하수처리시설을 준공하고 이달부터 본격적인 운영에 들어간다고 10일 밝혔다.계신 소규모 공공하수처리시설은 하루 165톤 규모의 하수를 처리할 수 있는 시설로, 총연장 20.175㎞의 하수관로를 함께 설치하는 사업이다. 지난 2023년 6월 착공해 지난해 11월부터 시운전을 진행했으며, 올해 6월 준공을 마쳤다.이번 사업으로 흥천면 계신리와 문장리, 상백리 등 3개 마을 291가구의 하수관로가 정비됐다. 시는 하수처리 효율 향상과 함께 방류수역의 악취 저감 효과를 통해 주민들의 생활환경이 한층 개선될 것으로 기대하고 있다.또한 공공하수처리시설이 운영되면서 하수처리구역 내 주민들은 개인하수처리시설 유지관리 부담을 줄일 수 있어 주민 편의 증진과 지역 발전에도 도움이 될 것으로 전망된다.여주시 하수사업소 관계자는 "지속적인 하수도 사업을 추진해 팔당수계 수질을 체계적으로 보호하고, 주민들이 체감할 수 있는 쾌적한 생활환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.