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26.07.10 16:38최종 업데이트 26.07.10 16:38

최현덕 시장 "남양주 미래 경쟁력 강화"... 정부에 예타 면제·광역교통망 건의

최 시장, 기획예산처 장관 만나 지역 핵심 현안 공공의료원·8호선 연장·6호선 연결 건의

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최현덕 남양주시장이 취임 후 첫 중앙부처 공식 일정으로 기획예산처 장관을 만나 공공의료 인프라 확충과 광역교통망 구축, 지방재정 기반 강화 등 시정 핵심 현안에 대한 정부 지원을 요청했다.
최현덕 남양주시장이 취임 후 첫 중앙부처 공식 일정으로 기획예산처 장관을 만나 공공의료 인프라 확충과 광역교통망 구축, 지방재정 기반 강화 등 시정 핵심 현안에 대한 정부 지원을 요청했다. ⓒ 남양주

최현덕 남양주시장이 취임 후 첫 중앙부처 공식 일정으로 기획예산처 장관을 만나 공공의료 인프라 확충과 광역교통망 구축, 지방재정 기반 강화 등 시정 핵심 현안에 대한 정부 지원을 요청했다.

남양주시는 최 시장이 지난 9일 기획예산처 장관과 면담을 갖고 '시민주권시대, 남양주 대전환' 실현을 위한 주요 정책과 사업의 정부 반영 필요성을 설명했다고 10일 밝혔다.

이번 면담에서 최 시장은 시민들의 의료서비스 접근성 향상과 지역 공공의료체계 강화를 위해 추진 중인 '경기 동북부 공공의료원 건립사업'의 예비타당성조사 면제 필요성을 강조하며 정부의 적극적인 지원을 요청했다.

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교통 분야에서는 수도권 동북부 광역교통망 확충을 위한 주요 사업의 국가계획 반영을 건의했다. 구체적으로 ▲별내선(지하철 8호선) 연장 광역철도사업의 예비타당성조사 대상사업 선정 ▲서울지하철 6호선 남양주 연장의 제5차 광역교통시행계획 반영 ▲국지도 86호선의 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 필요성을 설명했다.

이와 함께 급증하는 행정수요에 대응하기 위한 안정적인 재정 확보 방안으로 지방교부세 재원 비율 확대도 정부에 제안했다.

최 시장은 "의료와 교통 인프라 확충, 안정적인 지방재정 기반 마련은 시민 삶의 질을 높이고 남양주의 미래 경쟁력을 강화하기 위한 핵심 과제"라며 "중앙정부와 긴밀히 협력해 주요 현안이 정부 정책에 반영될 수 있도록 노력하고 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.

남양주시는 앞으로도 중앙정부 및 관계부처와 협의를 이어가며 공공의료와 광역교통, 지방재정 등 시민 생활과 직결된 주요 현안의 국가 지원 확보에 행정력을 집중할 방침이다.

#남양주

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