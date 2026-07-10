"종량제봉투 이제 걱정 없다"... 성남시, 공급 제한 전면 해제

큰사진보기 ▲경기 성남시가 쓰레기 종량제봉투 수급 안정에 따라 3개월여간 시행했던 공급 제한 조치를 전면 해제했다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 쓰레기 종량제봉투 수급 안정에 따라 3개월여간 시행했던 공급 제한 조치를 전면 해제했다.성남시는 종량제봉투 유통이 정상화됨에 따라 지난 7월 6일부터 지정판매소를 대상으로 시행해 온 공급 제한 조치를 모두 해제했다고 10일 밝혔다.이번 조치는 중동 정세 불안으로 비닐 원자재인 나프타 가격이 급등하면서 지난 3월 30일부터 실시된 공급 제한 이후 약 3개월 만이다.시는 현재 종량제봉투 800만 장 이상을 확보했으며, 지역 내 지정판매소 1285곳에 정상적으로 공급하고 있어 시민들이 판매소에서 불편 없이 종량제봉투를 구매할 수 있는 상태라고 설명했다.앞서 성남지역에서는 지난 3월 종량제봉투 하루 판매량이 평소의 6배 수준인 98만 장까지 치솟으면서 일부 판매소에서 품귀 현상이 발생했다.이에 시는 기존 2곳이던 제작업체를 5곳으로 확대하고, 지정판매소에 대한 지도·점검을 강화하는 등 공급 안정 대책을 추진했다. 이후 수급 상황이 점차 안정되면서 지난 4월 16일부터 공급 제한을 단계적으로 완화했고, 이달 6일 모든 제한 조치를 해제했다.성남시는 앞으로도 판매량과 재고량을 지속적으로 점검해 안정적인 수급 관리 체계를 유지할 방침이다. 또한 원자재 가격이 다시 상승하더라도 종량제봉투 판매 가격은 인상하지 않을 계획이라고 밝혔다.시 관계자는 "종량제봉투 판매량과 재고량을 지속적으로 모니터링해 안정적인 수급 관리 체계를 유지하겠다"며 "시장 지시에 따라 원자재 가격이 상승하더라도 종량제봉투 가격은 올리지 않을 계획"이라고 말했다.