용인시, 신갈초·초당중 학교숲 조성... 친환경 교육환경 확대

큰사진보기 ▲용인특례시가 기흥구 신갈초등학교와 초당중학교에 학교숲을 조성하며 학생들을 위한 친환경 교육환경 조성에 나섰다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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용인특례시가 기흥구 신갈초등학교와 초당중학교에 학교숲을 조성하며 학생들을 위한 친환경 교육환경 조성에 나섰다.용인특례시는 총 사업비 1억 8000만 원을 투입해 두 학교의 유휴 녹지공간을 활용한 학교숲 조성사업을 완료했다고 10일 밝혔다.이번 사업은 학생들에게 자연 속에서 휴식할 수 있는 녹색공간과 생태 체험이 가능한 학습환경을 제공하기 위해 추진됐다.신갈초등학교에는 방치됐던 녹지공간을 정비해 서양측백 등 교목 7종 81그루와 백철쭉 등 관목 8종 665그루, 실유카 등 지피식물 19종 5344본을 식재했다. 산책로도 함께 조성해 학생들이 일상 속에서 자연을 가까이 접하며 휴식할 수 있는 공간으로 꾸몄다.초당중학교에는 블루엔젤 등 교목 5종 13그루와 남천 등 관목 8종 1070그루, 은사초 등 지피식물 12종 483본을 심고, 앉음벽을 갖춘 광장을 조성해 학생들의 휴식은 물론 야외 학습이 가능한 녹색공간을 마련했다.시는 학교숲 조성을 통해 친환경 녹지공간을 확대하는 동시에 학교 경관 개선과 학생들의 정서 함양, 생태교육 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.이상일 용인시장은 "학교와 생활권 곳곳에 다양한 녹지공간을 지속적으로 확충해 학생과 시민 모두가 일상에서 자연을 가까이 누릴 수 있는 도시환경을 만들어 가겠다"고 말했다.