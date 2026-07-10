'직원 폭행 혐의' 장현봉 대한적십자사 충북지사 회장, 벌금 500만원

자신이 운영하는 회사 직원을 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 장현봉 대한적십자사 충북지사 회장에게 벌금형이 내려졌다. 일각에서는 인류 보편의 가치를 대변하고, 인류애를 펼쳐야 할 조직의 수장이 정작 자신은 직원에게 갑질을 했다는 점에서 회장직을 물러나야 하는 것 아니냐는 비판이 일고 있다.
청주지법은 10일 근로기준법 위반(직장 내 폭행 금지) 혐의로 기소된 장 회장에게 벌금 500만 원을 선고했다.
장 회장은 지난 2024년 2월 23일 자신이 운영하는 업체 회의실에서 영업이사 김아무개(61)씨의 귀를 비틀고 머리를 여러 차례 때린 혐의로 기소됐다.
조사 결과 장 회장은 업무보고를 받은 뒤 회의실에 함께 있던 직원들을 모두 내보낸 뒤, 업무 실적이 미진하다는 이유로 김씨를 폭행한 것으로 드러났다.
장 회장은 혐의를 부인했지만 재판부는 "피고인은 혐의를 부인하고 있으나 피해자가 사건 직후 가족과 직장 동료들에게 피해 사실을 알렸고, 진술 내용도 일관된 점 등을 고려하면 허위 진술을 했다고 볼 만한 사정이 없다"고 밝혔다.
이어 "피고인이 범행을 반성하지 않고 있지만 폭행의 정도가 중하지 않은 점 등을 참작해 형을 정했다"고 판시했다.
한편 장 회장은 오랫동안 적십자사 임원으로 활동했고, 사회공헌활동을 인정받아 2023년 회장에 추대됐다. 적십자 회장의 임기는 3년이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.