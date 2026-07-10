'직원 폭행 혐의' 장현봉 대한적십자사 충북지사 회장, 벌금 500만원

큰사진보기 ▲대한적십자사 충북지사 홈페이지 갈무리. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

자신이 운영하는 회사 직원을 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 장현봉 대한적십자사 충북지사 회장에게 벌금형이 내려졌다. 일각에서는 인류 보편의 가치를 대변하고, 인류애를 펼쳐야 할 조직의 수장이 정작 자신은 직원에게 갑질을 했다는 점에서 회장직을 물러나야 하는 것 아니냐는 비판이 일고 있다.청주지법은 10일 근로기준법 위반(직장 내 폭행 금지) 혐의로 기소된 장 회장에게 벌금 500만 원을 선고했다.장 회장은 지난 2024년 2월 23일 자신이 운영하는 업체 회의실에서 영업이사 김아무개(61)씨의 귀를 비틀고 머리를 여러 차례 때린 혐의로 기소됐다.조사 결과 장 회장은 업무보고를 받은 뒤 회의실에 함께 있던 직원들을 모두 내보낸 뒤, 업무 실적이 미진하다는 이유로 김씨를 폭행한 것으로 드러났다.장 회장은 혐의를 부인했지만 재판부는 "피고인은 혐의를 부인하고 있으나 피해자가 사건 직후 가족과 직장 동료들에게 피해 사실을 알렸고, 진술 내용도 일관된 점 등을 고려하면 허위 진술을 했다고 볼 만한 사정이 없다"고 밝혔다.이어 "피고인이 범행을 반성하지 않고 있지만 폭행의 정도가 중하지 않은 점 등을 참작해 형을 정했다"고 판시했다.한편 장 회장은 오랫동안 적십자사 임원으로 활동했고, 사회공헌활동을 인정받아 2023년 회장에 추대됐다. 적십자 회장의 임기는 3년이다.