우리는 목소리로 일하는 사람들... 23년째 기본급 그대로입니다

콜센터 노동자가 원청교섭을 요구하며, 7월 15일 파업합니다. 이날 '민주노총 총파업 대회'에서 하청 노동자들이, 진짜 사장에게 사용자 책임을 다할 것을 촉구할 예정입니다

큰사진보기 ▲콜센터 노동자의 처우개선을 요구하는 집회에서 발언하고 있는 글쓴이 박은영 지부장 ⓒ 민주노총 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 7월 7일 민주노총 콜센터노동자연대회의가 7일 오전 서울지방고용노동청 앞에서 총파업 선포 기자회견을 개최했다 ⓒ 민주노총 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 박은영은 민주노총 전국사무금융서비스노동조합 라이나손해보험콜센터지부 지부장입니다.

나는 콜센터 상담사다. 한 달이 일 년이 되고, 그 일 년이 십 년을 넘어 어느덧 23년째 콜센터에서 일하고 있다. 처음 상담석에 앉았던 때와 비교하면 참 많은 것이 달라졌다. 종이로 처리하던 업무는 전산화되었고, 상담 시스템에는 AI 자동화 기술까지 도입되고 있다.나 역시 젊은 상담사에서 어느덧 50대 노동자가 되었다. 하지만 20년이 넘는 시간 동안 좀처럼 달라지지 않은 것이 있다. 바로 콜센터 상담사의 낮은 임금과 불안정한 노동조건이다. 누군가는 "최저임금이 매년 오르는데 임금도 오르는 것 아니냐"고 묻는다. 물론 월급은 조금씩 오른다. 그러나 관리비와 공과금, 보험료, 대출금, 식비와 교통비를 제외하고 나면 생활이 나아졌다는 기분을 느끼기 어렵다.더 큰 문제는 상담사의 임금이 경력과 숙련에 따라 오르는 것이 아니라, 해마다 오르는 최저임금을 겨우 따라가는 수준에 머물러 있다는 점이다. 5년을 일하든 20년을 일하든 기본급은 똑같다. 오랜 경험으로 쌓은 업무 지식과 문제 해결 능력, 고객의 감정을 다루는 숙련이 임금에는 제대로 반영되지 않는다.일부 상담사가 관리자보다 급여를 많이 받는다는 말도 있다. 그러나 그 급여를 받으려면 더 많은 전화를 받고, 통화시간과 판매실적, 고객평가와 품질평가에서 상위권을 유지해야 한다. 이는 평가 기준이 바뀌면 언제든 줄어들 수 있는 불안정한 수입일 뿐이다.콜센터 상담사는 단순히 전화만 받는 사람이 아니다. 고객의 말을 듣고 상황을 판단하며, 복잡한 문제를 해결하고 화난 마음을 달래야 한다. 때로는 회사의 부족한 제도와 서비스까지 대신 설명한다. 이 모든 과정에는 전문성과 감정 조절 능력이 필수적이다. 그럼에도 우리는 원청과 하청으로 나뉜 간접고용 구조 속에서 저임금과 고용 불안을 감당하고 있다.원청은 하청업체에 모든 것을 일임했다며 관여하기 어렵다고 한다. 하지만 상담 업무 환경, 인건비, 운영비 모두 원청에서 나온다. 원청이 제시하는 입찰 금액에 따라 상담사의 노동조건이 결정된다. 심지어 원청은 계약이 끝날 때마다 최저가 입찰을 제시한 하청업체를 선택하곤 한다. 이 때문에 상담사의 임금 인상은 매번 원점으로 돌아간다. 이제는 원청이 적정 인건비와 인력 규모, 고용안정과 감정노동 보호에 직접 책임을 져야 한다.최근에는 AI 도입을 이유로 상담 인력을 줄이려는 움직임이 곳곳에서 나타나고 있다. 실제로 성급하게 AI 시스템을 도입했다가 상담 인력을 내보낸 뒤, 얼마 지나지 않아 다시 상담사를 재고용하는 곳도 보았다. 현장의 복잡성을 얼마나 간과하고 있는지를 보여주는 단적인 사례다.물론 AI가 단순 반복 업무를 대신할 수는 있다. 하지만 고객이 겪는 복잡한 상황과 그 이면에 숨겨진 감정을 이해하고, 예외적인 문제를 해결하는 일까지 완전히 대신할 수는 없다. 기술은 인력 감축의 명분이 아니라, 상담사의 과도한 업무 부담을 줄여주는 실질적인 수단이 되어야 한다.임금과 노동조건은 누군가 선물처럼 가져다주는 것이 아니다. 노동자가 함께 말하고, 모이고, 요구할 때 비로소 바뀐다.우리는 목소리로 일하는 사람들이다. 우리의 노동은 결코 값싼 노동이 아니며, 오랜 경험과 숙련은 정당한 대우를 받아야 한다. 이제는 그 가치를 당당하게 말해야 한다.콜센터 상담사가 최저임금의 굴레에서 벗어나 사람답게 일하고 생활할 수 있는 임금을 받는 것은 과도한 요구가 아니다. 노동의 가치에 걸맞은 최소한의 권리이며, 인간다운 삶을 위한 당연한 요구다.그리고 이러한 변화는 혼자서는 만들어낼 수 없다. 우리의 권리는 스스로 지켜야 하며, 함께할 때 더 큰 힘을 발휘한다. 더 나은 임금과 노동조건, 존중받는 일터를 만들기 위해 지금 우리에게 가장 필요한 것은 연대이며, 그 첫걸음은 노동조합에 함께하는 것이다.