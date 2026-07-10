울산시민 식수원 '회야댐' 생태습지, 한달 간 개방 "신뢰 공유"

최근 김상욱 울산시장이 유뷰트 방송을 통해 소개한 울산 수돗물 브랜드 '고래수'는 울산시의 자부심이다. '고래수'의 수원지는 지난 1986년 5월 준공된 회야댐인데 이곳에서는 울산시민 절반 이상의 수돗물을 책임지고 있고 있다.
특히 회야댐 생태습지는 약 5만㎡ 규모의 연꽃 군락과 12만 3000㎡에 이르는 부들·갈대밭이 어우러져 장관을 이루면서 사진촬영 명소로 각광받고 있다.
울산시 상수도사업본부 회야정수사업소가 회야댐 상류 생태습지를 연꽃이 개화하는 여름철을 맞아 시민들에게 개방한다.
사업소 관계자는 "7월 21일부터 8월 14일까지 한 달간 '회야댐 상류 생태습지 탐방' 행사를 개최한다"며 "탐방은 울주군 웅촌면 대복동천로 269-67 일원에서 출발해 생태습지까지 왕복 3㎞를 약 3시간 동안 걷는 방식으로 진행된다"고 밝혔다.
이어 "회야댐은 상수원 보호가 최우선인 제한 구역이지만, 울산 수돗물(고래수)에 대한 신뢰와 울산의 생태 환경 가치를 시민들과 공유하기 위해 탐방 기회를 마련했다"라며 "지난 겨울 연근을 정비해 연꽃 개화가 다소 저조하지만, 자연 정화 기능은 더욱 촉진될 것으로 기대된다"라고 말했다.
|회야강 상수원보호구역은?
|지난 2012년 전국 최초로 시민에게 제한적으로 개방됐다. 매년 2000명 이상의 시민이 회야댐 생태습지를 찾아 자연 속 치유(힐링)와 생태 환경의 소중함을 체험하고 있다.
지난 2017년부터 지난해까지 실시된 수질정화효과분석 조사에 따르면, 이 생태습지는 수생식물의 자연 정화 기능을 통해 생물학적산소요구량(BOD) 46.6%, 총질소 43.2%, 총인 27.3%를 제거하는 등 탁월한 수질 개선 효과를 보인 것으로 나타났다.
한편 탐방은 상수원 보호를 위해 1일 1회, 100명으로 제한되며, 탐방 시간은 오전 8시 30분부터 오후 12시 30분까지, 생태해설사가 동행해 사람의 손길이 닿지 않은 울창한 숲과 옛 통천마을의 변화, 수질정화를 위해 조성된 생태습지 등을 소개한다.
참가 대상은 초등학교 4학년 이상 학생과 일반 시민으로, 타 지역 거주자도 신청할 수 있다.
신청은 7월 13일 오전 10시부터 상수도사업본부 누리집(https://water. ulsan.go.kr)에
접속해 '민원서비스→생태습지탐방신청' 메뉴에서 선착순으로 접수한다.