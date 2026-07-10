울산시민 식수원 '회야댐' 생태습지, 한달 간 개방 "신뢰 공유"

지난 2012년 전국 최초로 시민에게 제한적으로 개방됐다. 매년 2000명 이상의 시민이 회야댐 생태습지를 찾아 자연 속 치유(힐링)와 생태 환경의 소중함을 체험하고 있다.



지난 2017년부터 지난해까지 실시된 수질정화효과분석 조사에 따르면, 이 생태습지는 수생식물의 자연 정화 기능을 통해 생물학적산소요구량(BOD) 46.6%, 총질소 43.2%, 총인 27.3%를 제거하는 등 탁월한 수질 개선 효과를 보인 것으로 나타났다.