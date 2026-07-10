학교 밖으로 나온 순간, 장애인의 세상은 왜 좁아지는가

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"선생님, 고등학교 졸업하면 우리 아이는 이제 어디로 가야 할까요?"

큰사진보기 ▲장애인의 평생학습 ⓒ 박혜현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

어느덧 교직 15년 차, 그동안 참 많은 특수학급 아이들이 내 손을 거쳐 세상으로 나아갔다. 세월이 흐를 때마다 문득문득 그 아이들은 지금 어디서 무얼 하며 지내고 있을까 궁금해지곤 한다.얼마 전, 길가에서 우연히 고등학생이 된 옛 제자와 학부모님을 만났다. 훌쩍 자란 아이의 모습이 반가워 환하게 인사를 건넸지만, 이내 마주한 학부모님의 얼굴에는 반가움과 동시에 짙은 그늘이 어려 있었다.여전히 아이의 고등학교 졸업 이후, 그러니까 눈앞으로 다가온 '그다음 세상'을 걱정하시는 부모님의 무거운 목소리를 들으며 내 마음 역시 깊은 돌덩이를 얹은 듯 먹먹해졌다.부모님이 던진 이 한마디는 비단 한 가정만의 고민일까.장애 학생과 그 부모에게 학교라는 울타리는 생각보다 견고하고 따뜻한 공간이다. 매일 아침 갈 곳이 있고, 반갑게 맞이해 주는 선생님과 친구들이 있으며, 저마다의 속도에 맞춘 배움이 존재하기 때문이다. 그러나 비장애 학생들에게 졸업이 새로운 세계를 향한 설레는 도약이라면, 장애 학생들에게 졸업은 아이러니하게도 사회와의 단절이 시작되는 기점이 되곤 한다.졸업장이 손에 쥐어지는 순간, 학교라는 든든한 끈은 거짓말처럼 끊어진다. 학령기를 마친 성인 장애인들이 마주하는 현실은 냉혹하기 그지없다. 갈 수 있는 시설의 문턱은 지나치게 높고, 일자리는 성인 장애인의 인구수에 비해 턱없이 부족하다.결국 갈 곳을 찾지 못한 수많은 성인 장애인들은 다시 집 안방으로, 혹은 또 다른 폐쇄적인 공간으로 돌아가 스스로 '사회적 고립'을 택한다. 학교 문을 나서는 날, 그들의 세상도 함께 멈춘다. 과연 우리는 학교 문을 나서는 장애 청년들에게 '그다음'을 살아갈 준비를 해 준 적이 있었던가. 현장에서 마주하는 학부모들의 깊은 한숨은 바로 이 멈춰버린 세상에 대한 두려움에서 기인한다.이러한 단절의 틈새에서 최근 반가운 제도적 소식이 들려왔다. 국립특수교육원의 발표에 따르면, 올해 전국 장애인 평생학습도시가 102개소로 대폭 확대되었다고 한다. 지자체가 중심이 되어 학교를 떠난 성인 장애인들에게 지속적인 교육의 기회를 보장하겠다는 취지다. 예산이 배정되고 지역사회 내에 배움의 공간이 늘어난다는 것은 분명 환영할 만한 일이며, 제도적 성장을 이뤄낸 관계자들의 노력도 값지다.그러나 15년 동안 현장을 지켜본 특수교사의 시선으로 한 걸음 더 들어가 보면, 이러한 양적 성장만큼이나 시급한 '질적 전환'의 과제가 선명하게 보인다.현재 여러 지자체에서 운영되는 장애인 평생교육 프로그램을 살펴보면, 여전히 일회성 취미 강좌나 단순 체험 위주의 서툰 구성이 적지 않다. 종이접기, 노래교실, 단순 만들기 등이 의미 없다는 뜻이 아니다.하지만 일주일에 단 몇 시간, 종이접기를 하고 노래를 부른다고 해서 이들의 삶이 자립으로 나아갈 수 있을까? 이러한 프로그램들이 자칫 성인 장애인들을 몇 시간 동안 한 공간에 모아두고 보호하는 '시간 때우기 식 돌봄'이나 시혜적 복지에 머무르고 있지는 않은지 냉정하게 돌아봐야 하는 이유다.비장애인에게 평생교육은 삶을 풍요롭게 만드는 '자기개발'이나 여가 활동의 영역일 수 있다. 하지만 학교를 졸업한 뒤 사회적 인프라가 전무한 성인 장애인에게 평생학습은 결코 단순한 취미 생활이 아니다.그것은 집 밖으로 나와 이웃을 만나고, 사회적 주체로서 자신의 존재를 증명하며, 세상과 소통할 수 있는 유일한 '사회적 생명선'이다. 이 배움의 끈을 놓치는 순간, 그들은 다시 사회에서 투명인간처럼 지워지기 때문이다.따라서 이제 막 발을 뗀 102개의 평생학습도시가 진정한 제 역할을 하려면, 교육의 패러다임이 완전히 바뀌어야 한다. '무엇을 가르쳐줄까'라는 공급자 중심의 시선이나 연민을 바탕으로 한 태도에서 벗어나, '당당한 시민으로서 지역사회에 어떻게 자립하게 할 것인가'라는 주체적 관점으로 접근해야 한다.단순한 체험을 넘어, 사회적 기업이나 지역 내 일자리와 실질적으로 연계될 수 있는 고도화된 직무 교육이 도입되어야 한다. 급변하는 디지털 세상에서 소외되지 않도록 스마트폰 활용이나 키오스크 주문 같은 디지털 리터러시(정보 활용 능력) 교육도 촘촘해져야 하며, 인간으로서의 자존감을 지켜낼 내실 있는 교양 교육도 필요하다.무엇보다 장애인이 배움의 공간까지 안전하게 이동할 수 있는 이동권 보장과 무장애(Barrier-Free) 환경이 완비되어야 한다. 휠체어를 탄 제자가 이동 수단이 없어 복지관 문턱조차 넘지 못한다면, 102개라는 숫자가 다 무슨 소용이겠는가. 이 삼박자가 맞아떨어질 때, 비로소 평생학습은 실질적인 '자립의 발판'이 된다.'요람에서 무덤까지'라는 평생교육의 슬로건은 비장애인만을 위한 단어가 아니다. 단 한 명의 제자도, 단 한 명의 장애인 이웃도 학교를 졸업했다는 이유만으로 세상에서 고립되어서는 안 된다. 진정한 평생학습도시는 화려한 현판이나 예산의 규모로 증명되는 것이 아니라 학교 문을 나선 그들의 삶을 지역사회가 얼마나 연속성 있게 품어주느냐에 달려 있다.배움에는 졸업이 없다. 내가 보낸 아이들이, 그리고 우리의 이웃들이 학교 문을 열고 나와 마주할 세상이 지금보다 조금 더 다정하고 촘촘하기를 바란다. 우리가 만든 학습도시의 문을 열고 들어선 그들이, 시선의 대상이 아닌 당당한 시민으로서 우리 곁에서 계속 성장해 나갈 수 있도록 이제 사회가 대답해야 할 때다.