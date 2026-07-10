울산 남구 10년 째 '나눔천사', 모금액 45억 원은 틈새 복지사업에

큰사진보기 ▲7월 10일 임현철 울산 남구청장이 구청장실에서 부속실 직원들과 함께 나눔천사기금 착한출발에 가입하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 울산 남구 제공 관련사진보기

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울산 남구는 지난 2016년 전국 지자체 최초로 '나눔천사 구'를 선포했다. 남구는 이후 천사구민, 착한가게, 착한출발 등 다양한 정기 기부 브랜드를 통해 지역 사회 복지 안전망을 촘촘히 다져오고 있다.이 중 나눔천사 '착한출발'은 결혼이나 취업, 승진, 출범 등 인생의 특별한 시작을 계기로 매월 1만 원 이상 정기 기부에 참여하는 울산 남구만의 대표적인 주민 주도형 모금 형태다.올해 6월 말 기준 착한출발의 모금액은 1억 4000만 원으로, 착한출발 외의 천사구민, 착한가게, 착한기업, 착한모임을 합친 나눔천사기금 누적 모금액은 45억 원으로 집계된다.6.3지방선거에서 당선된 임현철 울산 남구청장이 10일 구청장실에서 부속실 직원들과 함께 나눔천사 '착한출발'에 가입했다.남구 관계자는 "민선 9기의 힘찬 출발을 다짐하며 공직사회 내 자발적인 기부 문화를 확산하고, 구민 중심의 따뜻한 복지 행정을 실천하겠다는 건강한 의지를 담아 160번째 착한출발 가입자로 이름을 올렸다"고 밝혔다.남구에 따르면, 정기 기부 브랜드들의 나눔천사기금은 남구지역 복지 사각지대에 놓인 소외계층의 치과 진료비(이플러스)나 임대보증금(희망둥지), 위기가구 긴급지원 등 공공예산이 미치지 못하는 틈새 복지사업에 활용되고 있다. 지난 10년간 남구민의 17%인 5만 2001명이 수혜를 받았다.특히 올해는 나눔천사 구 선포 10주년을 맞아 '착한가게 돈쭐내기 캠페인', '나눔천사 남구만사 기부 릴레이', '나눔천사 비전 선포식' 을 추진하며 지역사회보장협의체, 사회복지공동모금회와 함께 장기 기부자 예우 및 모금 활성화에 나서고 있다.임현철 남구청장은 "민선 9기 구정의 첫 발걸음을 부속실 직원들과 함께 나눔으로 시작하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "착한출발을 시작으로 복지사각지대 제로화와 더 든든한 돌봄 복지로 구민들의 복지 체감도를 향상시키고, 지난 10년간의 나눔천사와 같이 서로가 서로에게 힘이 될 수 있는 남구 복지공동체 조성에 행정의 노력을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.